Gilets Jaunes - Les irrécupérables et les récupérés

Une liste Gilet jaune serait créditée de seulement 2 à 3% d'intentions de vote, c'est déjà mieux que les pauvres 1% de Lutte ouvrière et de l'UPR qui il est vrai ne bénéficient pas autant des feux médiatiques. Et puis, les élections sont dans 3 semaines et rien n'est encore définitivement gravé dans le marbre. Surtout que maintenant on sait officiellement qu'une liste GJ va se présenter. "Alliance jaune" avec Francis Lalanne. Et une autre quand même teintée de jaune, "Evolution citoyenne" menée par Christophe Chalençon qui précise que sa liste n'est pas GJ, mais un "panel de citoyens de gauche à droite".

Les idoles des jaunes...

Les Eric Drouet, Maxime Nicolle et Priscillia Ludosky, n'ont pas, du moins pour le moment, l'intention de se vendre au plus offrant. Vous savez déjà que M. Eric Drouet, fatigué comme un CRS de Castaner par une lutte de plusieurs semaines, aurait l'intention de prendre du recul par rapport au mouvement. Une mention particulière (à la fin de l'article) pour l'infatigable Fly Rider qui a fait le déplacement à Londres ce jeudi 2 mai, pour s'opposer à l'extradition de Julian Assange aux Etats-Unis. Nul ne sait si le "Chevaucheur de Mouche" a mis sa menace de quitter le pays à exécution et aura profité de l'occasion pour demander l'asile politique à Theresa May.

Après les irrécupérables, voici les récupérés par les partis politiques

Après le renoncement très médiatisé d'Ingrid Levavaseur après des menaces des insultes et des appels au viol, parce qu'elle voulait se présenter aux européennes. D'autres Gilets jaunes, par conviction ou pour aller à la soupe, ont été s'associer ou de l'avis de certains GJ s'acoquiner, avec des partis politiques. Comme Benjamin Cauchy qui n'avait jamais vraiment caché son affection pour Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Ou encore le champion de Taekwondo Mamoudou Bassoum et Aurélien Crifo qui ont rejoint le PCF de Ian Brossat qui tourne pour l'instant à 2,5%. Il y a aussi Jean-François Barnaba, ce fonctionnaire sans mission depuis 10 ans et rémunéré 2 600 euros net par mois, qui déclarait sur RMC : "J'ai une feuille de paie de 2.600 euros nets. Avec toutes les charges, j'ai un reste à vivre de 800 euros". Barnaba qui fusionne sa liste avec celle des Patriotes de Florian Philippot pour combattre le RN qui est “néfaste pour l’avenir de la République”, mais aussi pour "la sortie du carcan de l’Union européenne et de l’euro”.

Michel Audiard disait..."Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière" Chez les Gilets Jaunes il y a même quelques illuminés. Certes ce mouvement citoyen est loin d'être irréprochable. Mais ces élites politiques que nous avons élus, pour ceux qui votent encore, de la majorité à l'opposition, ne sont pas exempts de reproches, loin s'en faut. Mais, malgré tout et parfois malgré nous, il faut reconnaître à ce mouvement protéiforme à la fois ange et démon une formidable force. Il a fait bouger Emmanuel Macron qui semblait pourtant inébranlable. Il a secoué le cocotier et des fruits sont tombés, et pas seulement des miettes de pain comme le prétend Maxime Nicolle. Hélas, sans comparer les GJ à des poulets sans têtes, tout le monde conviendra que par défaut d'une vraie organisation la révolte populaire du début a été noyautée par des activistes avec des idéologies très différentes et souvent violentes. En face, le pouvoir a joué le pourrissement au maximum, il a également cherché à les discréditer par tous les moyens.

Bien sûr, il y avait de l'aveuglement et de la surdité des deux côtés. Le grand débat a été considéré par les Gilets Jaunes comme une tentative de les jeter aux oubliettes plutôt qu'un geste sincère d'apaisement et de dialogue du pouvoir. Comment ne pas les comprendre ? Si au moins le gouvernement et l'élu suprême pouvaient tirer la leçon de cette aventure gravissime pour les victimes et pas encore terminée.

