Gilets Jaunes : Ne perdez pas votre âme

IL N'Y A PAS DE BONHEUR SANS COURAGE....NI DE VERTU SANS COMBAT

Ne Perdons plus notre âme.

MACRON tente de reprendre la main sur sa politique inique en se livrant à l’exercice de séduction des foules, dans un climat hautement sécurisé et savamment aseptisé, ayant réponse à tout, aussi bien devant les Élu(e)s, que les jeunes ou encore devant des citoyen(ne)s préalablement trié(e)s sur le volet. Malgré son talent de charmeur, il n'en reste pas moins que cet exercice ne convainc que peu de monde, si ce n'est les Macronâtres. En effet, un vrai débat se caractérise par la thèse, l'antithèse et surtout la synthèse.

Où est la synthèse ????? TOTALEMENT ABSENTE... Pire MACRON s'évertue à nous dire qu'il nous entend mais qu'il ne changera rien.

Or, le mouvement des gilets jaunes a puisé sa force initiale dans le rassemblement de milliers de personnes affichant leur difficultés à vivre dignement, hurlant ainsi leur légitime désarroi, et exposant leur ostensible rejet d'une classe politique qui ne les comprend pas.

Et si nous laissons MACRON continuer ses séances de questions réponses copieusement diffusées par de complaisants médias, nous allons nous faire déposséder de cette légitime et salutaire colère. Celles et ceux qui succombent aux sirène enjôleuses de MACRON ne doivent pas oublier que sans les Gilets Jaunes, celui-ci aurait continué à les mépriser.

Il est donc important que nous Gilets Jaunes de France soyons fiers de notre combat pour la justice sociale et fiscale, et remettions sans cesse sur le métier que sans nous rien n'aurait été possible. Un danger nous guette.. La récupération politique et par les corps intermédiaires. Rien ne serait plus nocif, car si le système reprend la main, alors rien ne changera pour le quotidien des plus modestes.

Restons mobilisés et surtout ne nous laissons pas déposséder de notre colère.

Mais, il va nous falloir désormais revenir aux fondamentaux de notre combat. Le pouvoir d'achat, la justice sociale et fiscale. Or si nous voulons que ces justes revendications trouvent un écho favorable, il ne faut plus prêter le flanc aux casseurs qui polluent le mouvement, sous le regard complice et ravi d'un exécutif trop heureux de pouvoir faire de méprisables amalgames entre Gilets Jaunes, et casseurs, antisémites, racistes,etc... Bientôt la pédophilie au sein de l'église sera du fait des Gilets Jaunes... CELA SUFFIT

Quittons la rue où notre présence est stérile pour l'obtention de nos revendications. Il est temps de réinvestir les ronds-points... De bloquer les ports, les gares, les aéroports, les raffineries, l'accès aux banques, les supers marchés..... Bref tout ce qui touche a l'économie...

Ou bien nous voulons garder la maîtrise de nos vies et ne plus être docilement inféodés à un pouvoir centralisé qui n'a que la répression pour béquille, ou bien nous acceptons de rester les moutons tondus par un système mondialisé au service duquel oeuvre MACRON.

Marcher et casser le bien public ou privé est une énorme connerie qui nous fait perdre du temps et de l'éfficacité. Attaquons nous à l'économie... Que revive l'essence de mais 68... Battons-nous pour notre Dignité.. Celle de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, se cultiver, se distraire....

Vous avez des choses à dire---A demander----A proposer----

Che64 Aussi sur Twitter Et sur la Toile