« Gilets jaunes » Nous sommes le peuple !

Si l'État détient le pouvoir, le peuple détient la puissance ; la violence est l'accoucheuse de l'Histoire. En refusant les lieux de rassemblement et les parcours imposés par le Préfet, la « manif pour tous » et « Jour de Colère » ont laissé percevoir une évolution de la contestation citoyenne dans la forme. Les Gilets jaunes ont inauguré avec : le refus de toute déclaration en Préfecture - l'absence d'un leader déclaré - le choix de quartiers huppés pour faire écho à leurs revendications - la défiance envers les médias - la démarcation d'avec les partis et les syndicats.

On assiste au grand retour de l'« agit-prop » et des bien pensants dans l'arène médiatique. Un certain journalisme n'informe pas, il désinforme et manipule l'opinion : vidéo tronquée, images retouchées, images utilisées pour identifier les individus, commentaires tendancieux, interview dirigée, etc. Partis et syndicats « luttent » depuis des lustres pour bien peu de résultats, alors qu'ils seraient en mesure de mettre un gouvernement à genoux en quelques mois si l'idée leur en venait. Les deux entités sont « vendues/achetées », ne perçoivent-elles pas la « prébende » de la part d'un État désireux d'acheter une paix sociale en laissant le fardeau de la pauvreté aux associations de bénévoles ?

Le mouvement citoyen, spontané, horizontal et déstructuré a corrigé, partiellement, son erreur première, la pénalisation des automobilistes obligés d'aller gagner leur pain quotidien, vs l'action des syndicats qui ont toujours reporté les contraintes de la lutte sur les employés et les entreprises, rarement sur l'État ou ses sbires. Pour aboutir, la lutte doit peser sur la vie économique, sociale et politique. Le citoyen ne peut rester indifférent, il réagit en fonction de ses besoins, de ses convictions - de ses aspirations. Placer la voiture et les automobilistes à l'épicentre des réclamations a été mobilisateur (prix carburants, péage, limitation de vitesse, radars, contrôle technique, péages urbains, le remplacement du véhicule). L'écueil ? distinguer : la réalité perçue/la réalité réelle - les forces/faiblesses - les menaces/opportunités des doléances. « La police avec nous » est une utopie. La fraternisation police/population avec une police républicaine ne peut être qu'onirique.

On assiste à une partie carrée. La population a toujours été divisée en quatre : les pour - les contre - les déserteurs - les attentistes/opportunistes. Chaque catégorie sociale qui constitue le tissu social et le patrimoine humain présentent une valeur et un intérêt particuliers pour l'État, comme si l'argent faisait le citoyen ! Les hommes agissent en commun pour produire des richesses avec l'espoir de les répartir ensuite équitablement entre-eux afin de satisfaire leurs besoins. Mais aux besoins nécessaires et immédiats : se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, etc., s'y greffe l'espoir d'une vie meilleure : instruction, loisirs, épargne, santé.

Le genre de vie pose une question plus large que le niveau de vie. Les hommes ont des besoins illimités, et comptez sur la technologie et la publicité pour créer de nouveaux marchés. Certains consommateurs vont tourner leur préférence vers l'achat du dernier Smartphone, une paire de Nike, plutôt qu'au chauffage de leur logement... Tout pour la cage et rien pour l'oiseau, signe distinctif de certains cas sociaux toujours avides de vivre au dépends de la société. Ne cherchez pas cette fange sur les ronds-points, elle reste bien au chaud à compter les points en espérant recueillir quelques miettes à picorer. Si le contribuable avait le choix de répartir une partie de son impôt sur des postes choisis, certains comportements seraient éradiqués. Les profiteurs qui ne contribuent à rien, qui disposent d'une maison chez eux ou qui perçoivent une retraite qu'ils « oublient » de déclarer en France, iraient se « faire épouiller ailleurs ».

La croissance doit être continue et en augmentation afin de rembourser la dette. Comment ajuster les finances disponibles, limitées (taxes, impôts, amendes, pénalités), avec des besoins illimités ? Pour nos politiciens, c'est la quadrature du cercle. Les individus qui composent le groupe ne sont pas l'addition de capacités ni la démultiplication de leur créativité. Aucun n'a l'idée de penser par soi même, chacun doit calquer son avis sur celui du groupe ! Les brebis ont trouvé leur berger et pasteur en une seule et même personne ! Nous voici bientôt revenus au temps des indulgences. Saint Emmanuel priez pour eux. Un grand pourcentage de la population semble réaliser qu'un député ne peut parler au nom de milliers d'individus : « Il n'y a pas d'homme si haut placé auquel je ne puisse me comparer » (Schopenhauer, Kierkgaard, Nietzsche ou Alzheimer ? ma mémoire flanche).

« Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés de ceux qui gouvernent ont commencé par être les préjugés de la nation. Dans un temps d'ignorance, on n'a aucun doute, même lorsqu'on fait les plus grands maux ; dans un temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. On sent les abus des anciens, on en voit la correction, mais on en voit encore les abus de la correction même. On laisse le mal, si l'on craint le pire ; on laisse le bien, si on est en doute du mieux » (Montesquieu).

L'action des gilets jaunes est une aventure humaine et celle d'une fraternité retrouvée entre « pays » (gens d'une même région), avec une participation de la gent féminine importante. Nombre de ces gens sont solidaires au-delà de leurs revendications divergentes, et chacun assume plusieurs fonctions : approvisionnement, tenue du rond-point, communication, garde des enfants, etc. Certes, on compte déjà une dizaine de morts, mais on assiste aussi à des fiançailles et à des unions (mariages républicains ;-)). Les ronds-points semblent être le révélateur d'une intégration citoyenne. Tandis que des Français d'origine étrangère sont restés dans « leur » habitation, d'autres sont venus se joindre à la lutte. Une jeune femme musulmane portait un foulard jaune « fluo » afin de marquer son identité et son adhésion au mouvement citoyen. Attention à ne pas tomber dans la provocation tendue par les marionnettistes professionnels qui cherchent à diviser la « plèbe ». Putschistes - séditieux - factieux - antisémites - peste brune, pour-quoi pas « néo-païens » pour noircir un peu plus la situation.

Pour ces hommes et ces femmes qui se disaient n'être ni de droite ni de gauche, leur filiation exsude. Les auteurs de tels substantifs espèrent-ils suggérer ce qu'ils « dénoncent » ou sont-ils stupides au point de « penser » que cela suffit à dé-crédibiliser le mouvement ? Nous assistons à une lutte ternaire : économie/finance - l'État - le Peuple. Les doléances sont faciles à résumer, la population veut : produire de la richesse - la répartir équitablement - consommer - se constituer un capital. Des hommes se sont battus pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie : droit de grève - le travail des femmes et des enfants - journée de 8 heures - le repos obligatoire - les congés payés - le vote des femmes, les accords de Grenelle, etc.

Cette forme d'« anarchie » organisée ne doit pas occulter cependant notre faculté de discernement. Certains ronds-points tenus par des GJ avinés sont « craignosses ». Le 22 décembre, rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, un poids-lourd est bloqué vers 03 heures par des Gilets jaunes qui commencent à tirer les câbles la remorque. Le conducteur prend peur et redémarre, une boule de pétanque éclate le par-brise ; le camion roule sur une palette en feu qui reste coincée sous la remorque. Deux véhicules de Gilets jaunes le pourchassent sur une douzaine de kilomètres avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. Lorsque le routier immobilise son PL, un pneus a pris feu !

L'Homme n'est pas une bête de somme. Le but de l'entreprise de type capitaliste est de réaliser un profit maximum. Pour en recueillir le « ruissellement »..., les employés devront attendre le point de sursaturation qui ne risque guère de se produire, les petites entreprises et les petits commerces sont sous perfusions bancaires et garrottés par les impôts. Le slogan « Travailler plus pour gagner plus » n'est plus de mise, il a été remplacé, sauf pour les « cognes » : CRS, CDI, CSI, GM (les infirmières attendent toujours le paiement de leurs heures supplémentaires), par « Travailler moins pour vivre mieux » (automatisation, robotisation, IA, décroissance, modification des habitudes de consommation, revenu universel).

L'économie reste une machine imparfaite, selon le gouvernement, le mouvement a entrainé une perte de 0.1 point de croissance et 43.000 salariés touchés par le chômage partiel. Le citoyen dispose de nombreux moyens d'action pour l'entraver : le boycott - le déplacement de l'épargne (391 milliards d'encours sur les comptes courants) - la résistance passive - l'action artistique (« Marianne » dénudées silencieuses) - choix du silence et actions souterraines - les actions sauvages, etc. Connaissez-vous l'origine du mot sabotage ? Les paysans lançaient leurs sabots dans les machines agricoles au moment des moissons. Deux drones ont suffit pour perturber un aéroport londonien !

Une nouvelle « armée » citoyenne est-elle en marche ? Tous les GJ ne condamnent pas les débordements. Cette volonté de « casser » a pris une ampleur nouvelle avec la manifestation contre la loi El Khomri. Le Mouvement inter-luttes indépendant, entendait « faire sa fête au travail et à sa loi », tandis que les manifestants de Nuit debout (loi Taubira) espéraient réussir la « convergence des luttes » avec les jeunes des quartiers populaires.

L'enchevêtrement des faits est complexe mais non compliqué. La tactique des GJ porte sur une liste de revendications et une forme de communication « active ». Entraîner la fermeture du château de Versailles et mobiliser des forces de l'ordre sur une simple déclaration d'intention, avant d'aller déambuler place du Tertre (heureusement que des objets n'avaient pas été dissimulés in situ en prévision de coups de main), constitue un porte-voix touristique plus redoutable que les trompettes de Jéricho. Mais restreindre la liberté de circulation n'est pas du goût des foulards rouges obligés d'aller « bosser » pour payer leurs crédits.

Les aspects évoqués sont-ils suffisant pour définir la stratégie du mouvement ? La liste des doléances n'est-elle pas trop longue, voire confuse et inaccessible ? C'est Noël, mais quand même. Pour voir l'aboutissement de leur lutte, les GJ devront user de persévérance, se défier des pressions externes, des dissensions internes, des provocateurs et des chausses-trappes. L'année 2019 correspondra-t-elle à l'An 1 d'un calendrier néo-républicain ou aurons-nous assisté à des feux de palettes célébrant le solstice ? Le président a une chance de voir son nom entrer dans l'histoire sociale, il lui suffit de réformer en profondeur les institutions et instaurer le referendum d'initiative citoyenne au niveau régional et national. Pas de doute, le phénomène Gilets-jaunes va retenir l'attention des sociologues.