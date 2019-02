Gilets jaunes. Où en est-on ?

Effectivement, le mouvement est presqu’en sommeil et tout reste à inventer. Pour moi, depuis début janvier, les manifs n’apportent plus rien sinon de servir de terrain de jeu aux casseurs et aux violences policières. Rien n’a été obtenu sinon des accélérations et des décélérations du calendrier de Macron au gré des simili avancées, et Macron organise son Grand débat qui lui permet de se payer une campagne européenne aux frais du denier public et remonte dans les sondages. Les GJ doivent trouver un autre mode d’actions car les violences des deux côtés leur font perdre le soutien de la population.

La liste d’Ingrid Levavasseur fera le jeu de la liste de Macron pour sans doute ne récolter aucun siège. Le pire est que l’écologie sera la grande perdante alors même que l’enjeu européen se trouve là.

La révolte des gilets jaunes n’est pas une émeute de la faim mais une révolte des fins de mois difficiles. Et c’est bien cela le problème. Les miséreux ne sont pas de la partie et nous ne parlons que des fins de mois et du pouvoir d’achat tandis que les SDF meurent de froid.

Le mouvement se structure et se divise fatalement.

L’enjeu reste celui de la fin du Grand débat désormais. Il y a tout lieu de croire qu’il accouchera d’une souris et que la colère sera de retour certainement avec plus de vigueur .Peut-être est-cela que Macron attend : avoir toutes les raisons pour installer un régime très autoritaire avec lequel il reprend tous les populismes à son compte. Un truc à la Orban peut-être...