Gilets jaunes : Peut-être la résurrection démocratique... Tenez bon !

Dans des centaines de commentaires, voire des milliers, j'ai donné les clés pour mieux comprendre... les situations nationales et aussi la situation internationale en ce bizarre XXIe siècle.

J'ai suffisamment expliqué ce qu'est la démocratie, je l'ai redéfinie depuis 2003 pour qu'elle redevienne le contenu de ce mot le plus "bâtard" du lexique d'aujourd'hui car remodelé et pollué par les journalistes et les médias manipulateurs !

Ce qui se passe en France n'est pas un "défilé de rue" ordinaire : C'est un REFUS qui vient du plus profond conscient national ! C'est le refus de l'asservissement car non seulement la France mais tous les pays du monde sont sur le seuil de l'échec total de la responsabilité politique ! Aujourd'hui les Etats n'existent plus, ils sont alignés sur le projet des milliardaires volontairement apatrides qui vivent dans un monde parallèle à celui misérable des humains !

Ce qui se passe en France est justement la "renaissance" de la démocratie ! C'est précisément la véritable démocratie ! C'est assurément le seul et véritable soulèvement que le peuple de France assume depuis 1789... De l'échec !

Il faut bien comprendre, plus la société est dispersée, plus il y a de chefs, plus il y a de partis, plus la démocratie devient impossible : De Gaule vous avait expliqué : "Les partis sont les ennemis de la démocratie".

C'est parce qu’il n'y a pas de "chef" que c'est la démocratie qui s'exprime !

C'est parce que c'est la démocratie que l'Elysée a eu vraiment peur dès le début et a toujours peur car c'est l'ensemble du "corps" et non pas seulement les estomacs facilement corruptibles qui vibre...

On se souvient de l'orgueil et du mépris des responsbales face aux manifestations des syndicats contre les "les lois scélerates" et contre les "décrets" ...

Il n'est pas facile de décider des vieilles et des vieux de 70 ans à venir "bivoiquer" sur les ronds-points durant des semaines... Il n'est pas facile de décider un paysan qui n'a jamais eu l'occasion dans sa vie de labeur de visiter Paris et enfourcher la Tour Eiffel comme le font les touristes du monde entier...

En regardant les images d'une France qui extériorise sa soufrance, seuls les imbéciles heureux de la situation mondiale d'aujourd'hui peuvent ne pas avoir une certaine émotion... Le monde pue !

J'avertis : Si cette légitime revendication que nous portons tous, bien étant loin de la France par la géographie mais solidaire par humanisme, ne concrétise pas le souhait du peuple français qui veut que les richesses de la France soient d'abord investies en France, alors nous assisterons à un "printemps arabe" dont je n'ai pas besoins de donner des détails inutiles !

La France est une vieille nation, les intellectuels, les scientifques et les historiens, bizarrement silencieux sont déjà sur le banc des accusés pour non assistance à un peuple en danger. Face à des peuples en danger dois-je préciser car l'échec français est aussi le nôtre !

Le mouvement des "Gilets jaunes" n'a pas besoin de "leaders", ni de porte-parole, il a besoin de "traducteurs" sérieux, honnêtes et lisibles qui diront ce que le peuple souffre et comment y remédier ...

Les polititiciens doivent accepter qu'il est temps d'entreprendre une refondation nationale... La IV-Ve républiques ont fait leur temps.