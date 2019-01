« Gilets jaunes » : Pourquoi la société française doit être solidaire et pourquoi le « Mouvement » doit être mondialisé

J'ai expliqué dans mes différents articles : J'ai dit ce qu'est la démocratie véritable et ce qu'est la démocratie fracturée !

Aujourd'hui, il est presque impossible d'arracher quoi que ce soit au pouvoir en place parce qu'il est sur le point de « capitaliser » après de très nombreuses décennies de manipulation, de désinformation, de matraquage médiatique et de corruption de sorte que les sociétés se trouvent polluées, cloisonnées, divisés et minées par les contradictions internes !

Avant même qu’une revendication ne soit portée sur la voie publique ou au devant de la scène politique, elle fait face à une résistance farouche là où elle devrait normalement recevoir le soutien !

La démocratie est amoindrie, elle n’est plus la "force résultante" qui unit et fait agir le peuple, elle n’est plus la volonté collective qui est la somme des volontés individuelles, elle n’est plus celle qui avait arraché les droits et les acquis sociaux qui sont aujourd’hui globalement remis en cause...

Le leurre démocratique en vigueur en France et ailleurs est la résultante des différentes « catégories sociales » créées par les régimes politiques dans le but de « diviser pour régner » … L'organisation humaine et sociale est totalement chamboulée, elle n'est plus celle des classes où la lutte du même nom a été menée depuis des siècles dans le but d'un meilleur équilibre et d'une meilleure justice sociale.

Les scrutins universels n’ont d’universel que les dates de leur tenue : La loi du leurre démocratique qui valide les résultats suite à des faibles participations et avec 20 pour cent de « oui » sur 30 pour cent des 100 pour cent d’inscrits… Cela ne peut s’appeler « démocratie » !

Il faut admettre que les régimes politiques, qui deviennent de plus en plus des régimes du pouvoir de l’argent, ont tout fait pour créer leur réussite durable et leur pérennité : Ils ont réussi à créer la démocratie de l’obéissance, la démocratie de la soumission, la démocratie nauséabonde, la démocratie de l’avilissement, la démocratie de l’esclavage consenti !

Il est clair que les nantis, les milliardaires, les intellectuels et les "élites" qui « se sentent à l’aise » s’opposent comme ils peuvent à toute initiative de changement, celle qui pourrait remettre en cause les acquis ou les situations illégitimes… Mais est-ce que les peuples travailleurs, les peuples vivants, les peuples des Valeurs et de la Morale humaines peuvent accepter leur déchéance : Est-ce que les peuples accepteront aujourd’hui ce que les humains avaient combattu pendant des milliers d’années ?

Sous prétexte de la « sécurité » ou de la « stabilité », les régimes politiques refusent de s’attaquer aux véritables causes qui appauvrissent l’humanité. Ils refusent de s’attaquer à la gourmandise et aux appétits féroces de la catégorie d’humains qui portent en eux le gène de l’égoïsme, de l’avarice, de l’accumulation et de la dissimulation des richesses nationales … Le minimum qui reste du "compromis social" est devenu un "chantage politique" : L'impunité du responsable défaillant est garantie par le poids d'une "menace éminente..." qui pourrait menacer "l'ordre republicain" !

Que l’on comprenne bien… Le mouvement des « Gilets jaunes » en France n’est pas un hasard mais une conséquence historique. Si la « révolution française de 1789 » en était une et si les humains n’étaient pas spoliés de leurs droits fondamentaux on n’en serait pas aujourd’hui dans cette situation !

D’autre part, si les textes historiques de cette « révolution » n’avaient pas réussi à annihiler la contestation et à endormir les peuples du monde entier en les invitant à quémander leurs droits auprès de leurs gouvernants hors la loi au lieu d’exiger de ces derniers de meilleurs comportements, on n’en serait pas aujourd’hui dans cette situation !

C’est parce que la démocratie a perdu son sens et son efficacité que le monde a perdu sa voie : Il ne peut y avoir nulle part ni la stabilité ni la sécurité que lorsque les lois justes et la justice impartiale seront réhabilitées !

Il n y a pas de mystères : L'injustice est la cause première du terrorisme et lorsqu'un peuple est torrrorisé, il devient ingouvernable. Le bricolage ou le rafistolage politiciens ne servent alors à rien... Il importe de prévenir et de guerir à temps, il importe de réhabiliter les lois justes et la justce sociale.

L'injustice étant mondialisée avec la libre circulation des capitaux privés au détriment des économies nationales totalement dépouillées, il faut alors mondialiser la lutte !

La Révolution humaine, c'est maintenant : Il faut redéfinir et mettre en place une nouvelle "Organisation humaine, sociale et politique" qui mettrait fin à l'illégitimité politique : Un responsable politique, quel qu'il soit doit être au service de la collectivité et ne peut prétendre à d'autres privilèges que ce que lui accorde la mission qu'il accepte d'accomplir dans la totale conformité des lois.

D'autres développements ici :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-contre-revolution-les-sans-210140

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gilets-jaunes-peut-etre-la-210434

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gilets-jaunes-incomprehension-210967