Gilets Jaunes : quelle issue politique ?

FACE A LA CRISE SOCIALE L’URGENCE DE RÉPONSES FORTES ET IMMÉDIATES

Contribution à la recherche de solutions

Il y a urgence d’une réponse politique adaptée aux enjeux de l’heure. C’est pourquoi ces propositions seraient à mettre en œuvre immédiatement. Il s’agit avant tout d’éviter la division dans le peuple et pour cela de retrouver le minimum de calme nécessaire à la réflexion individuelle et collective, à l’échange raisonné, fut-il vif. Il ne serait pas acceptable que les parties du peuple les plus touchées par la politique actuelle ne puissent accéder sans délai à une vie plus décente.

1° MESURES IMMEDIATES touchant au niveau de vie :

Suppression de toutes les taxes et mesures récentes liées au budget 2018/2019 ( CSG retraités, 80 km/h, carburants,….)

Augmentation significative du SMIC : 1400 € net. Réindexation des retraites par rapport à l’inflation.

Instauration immédiate d’une plus grande justice fiscale par :

- Des impôts indirects plus justes (taux de TVA très réduite sur les produits de première nécessité…)



- Pour les entreprises, une réduction significative de la fiscalité des plus petites entreprises et des plus fragiles, pour, dans un premier temps, leur permettre d’appliquer l’augmentation du SMIC sans être amenées à licencier. Que les grandes entreprises soient imposées réellement au même taux que les autres.



- Rétablissement d’un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif.



- Rétablir la taxe d’habitation en la rendant progressive.



- Rétablir l’I.S.F.



- Revenir sur le crédit d’impôt accordé aux entreprises : n’accorder cet avantage qu’aux entreprises qui créent des emplois, en France ; en cas de non respect de ce contrat, récupérer l’argent.

Tout cela ne paraissant pas possible dans le cadre du budget 2019, réviser ce budget en s’autorisant une augmentation du déficit. Pour appuyer la position française vis à vis de Bruxelles organiser très rapidement un référendum portant sur la question suivante : êtes-vous pour ou contre la révision budgétaire et l’augmentation du déficit ?

2° RÉTABLIR LA DÉMOCRATIE

Promulguer une loi pour un référendum d’initiative citoyenne à partir d’un nombre à déterminer de pétitionnaires, sur des questions touchant au bien commun et non à des préoccupations catégorielles.

Le premier référendum porterait sur la nécessité d’engager un processus aboutissant à une Assemblée Constituante chargée d’écrire une nouvelle Constitution. Cette assemblée sera composée de constituants élus, de constituants désignés par le tirage au sort, tous s’engageant à ne pas briguer de mandat électif quel qu’il soit, dans les 5 ans suivant la fin des travaux de l’assemblée constituante. Le travail de cette assemblée devra présenter des garanties de transparence.

3° ÉGALITÉ ENTRE LES TERRITOIRES, DÉMOCRATIE DANS LES TERRITOIRES.



Restaurer la notion de plan et promulguer rapidement une loi programmatique de réaménagement du territoire en revenant sur la loi N.O.T.R.E. qui défait le pays et accentue la division entre métropoles et territoires périphériques.

Restaurer la démocratie locale, ouverture de salles municipales pour que les habitants débattent librement de ce qui les préoccupe et de ce qu’ils souhaitent pour eux-mêmes et pour le bien commun.

Dans chaque commune et à l’initiative des habitants, désigner selon des modes à définir, indépendamment des élections municipales, un groupe de responsables chargé d’organiser les débats et de les faire remonter via les préfectures jusqu’aux instances décisionnaires.

POUR SORTIR DE L’IMPASSE POLITIQUE EXIGEONS L’INSTITUTION

D’UN REFERENDUM D’INIATIVE CITOYENNE

La situation dans laquelle se trouve une partie importante des Français n’est plus supportable. Le Président des riches, loin de se mettre à la hauteur des exigences du peuple, continue à le narguer et persiste dans la défense des intérêts des classes supérieures et du MEDEF.

Dans ces conditions, dans la mesure ou ce mouvement ne s’arrêtera pas de sitôt, une issue politique démocratique est indispensable car s’il n’est pas fortement relayé, le bras de fer dans la rue risque de tourner à l’avantage du pouvoir. C’est d’ailleurs sa stratégie implicite : laisser pourrir les choses tout en mettant en scène les violences qu’il a lui-même très largement provoquées.

Or on ne peut pas dire que le mouvement des gilets jaunes soit fortement relayé et soutenu par les forces qui représentent dans l’opinion et dans les médias l’opposition à ce pouvoir ! D’un autre coté, être soutenu dans les sondages est évidemment insuffisant et friable. C’est dire que, sauf l’hypothèse d’un mouvement populaire plus large de grèves et de manifestations contre ce pouvoir, les gilets jaunes risquent de se trouver seuls face au gouvernement et à Macron.

L’ensemble des partis politiques, les syndicats, aussi bien que le Parlement et le Sénat sont visiblement dans l’incapacité à ce jour de fournir une réponse à l’exigence populaire. Il est clair aussi que les Gilets Jaunes, même si leur mouvement s’amplifiait à terme, ne vont pas gouverner la France par la magie de la démocratie directe. Peut-on attendre l’émergence d’une nouvelle force politique organisée capable de traduire et porter la colère populaire ? A l’évidence on ne voit rien venir de tel pour le moment.

Comment sortir de ce risque d’impasse ?

Comment exprimer l’exigence de souveraineté populaire effective que ce mouvement affirme avec tant de force et de constance ? Quel objectif politique réalisable et fédérateur se donner compte tenu de l’état de conscience populaire et du rapport de force ?

La perspective d’un référendum institué par révision de notre Constitution, le Référendum d’Initiative Citoyenne, n’offre-t-elle pas un débouché politique, en parallèle avec la bataille pour le niveau de vie, contre l’injustice fiscale, pour une nouvelle Constitution ? Ce serait le premier pas. La voie serait alors ouverte pour un autre référendum portant sur la question nodale de la monnaie unique, principale cause des impasses et du blocage que nous connaissons par le carcan dans lequel elle nous maintient.