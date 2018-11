Gilets jaunes : tout faux !

Ce matin, en traversant la rue, j'ai vu une voiture avec un gilet jaune sous le pare-brise. J'ai eu une pensée émue pour ce pauvre conducteur, pressuré à mort par des taxes injustes sur le diesel, au volant de sa petite voiture (le lien pointe sur le site de la petite voiture en question).

Cepemdant, moi qui étais à pied, en regardant la petite voiture, j'ai eu un peu de mal à me sentir solidaire de ce pauvre conducteur. Je voudrais donc profiter ce cet article pour démolir quelques idées toutes faites de ces "gilets jaunes'.

Comme beaucoup, j'habite en ville, et je me déplace le plus souvent à pied. Il faut reconnaître que je ne paye aucune taxe pour cela. Toutefois, je dois acquiter chaque année ma taxe foncière et ma taxe d'habitation. Si j'examine les 15 dernières années, cela variait entre 1000 et 2000€ par an au total. Il y a aussi l'impôt sur le revenu, dont je ne déduis pas de "frais réels". Par ailleurs, pour me loger, il a fallu acheter un logement à un prix conséquent.

Beaucoup de gens de ma connaissance ont trouvé un moyen assez simple de s'en sortir pour moins cher. Ils ont acheté une petite maison à la campagne. C'est moins cher qu'un appartement en ville, et on paye beaucoup moins d'impôts locaux. Certes il y a des frais de transport pour venir travailler, mais on en récupère une grande partie en déclarant les frais réels.

Faisons un petit calcul. Vous parcourez 10 000 km par an pour vous rendre à votre travail. Si votre voiture consomme 7 litres au 100 km, vous aurez besoin de 700 litres de carburant, ce qui représente à peu près 700€ de taxes par an. Vos seules économies sur la taxe d'habitation et la taxe foncière compenseront ce surcoût dans de très nombreux cas. Mais en plus, vous déclarerez vos revenus aux frais réels. En prenant le barême kilométrique de l'administration fiscale, ce sont plus de 4000€ de vos revenus qui échapperont ainsi à l'impôt.

Par conséquent, malgré les taxes sur les carburants, vous restez moins fiscalisés que le citadin.

Et pourtant, vous polluez beaucoup plus :

- d'une part, les 700 litres de gazole que vous consommez en plus polluent l'atmosphère

- d'autre part, en habitant une maison, vous consommez plus d'énergie pour le chauffage qu'en appartement.

Bien sûr, habiter une maison à la campagne est votre droit le plus strict, venir tous les jours polluer l'air de ceux qui résident en ville est aussi votre droit (quoique). Mais par pitié, cessez de vous plaindre d'être matraqués fiscalement !

En réalité, à 1€50 le litre, le gazole est donné. En effet, à peine 10€ de carburant suffisent à parcourir 100 km, ce qui représente 10 centimes par km. En comparaison, le train est deux fois plus cher. Il ne faut donc pas s'étonner que les gens prennent leur voiture. Si on veut dissuader le transport automobile, il faut au bas mot doubler le prix du gazole. Celui-ci devrait donc coûter au moins 3€ le litre.

Contrairement aux idées reçues, les carburants sont donc excessivement bon marché, et les conséquences en sont catastrophiques.

Première conséquence fâcheuse, les constructeurs d'automobiles n'ont pas fait d'efforts suffisants pour réduire la consommation des véhicules. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler qu'en 1987, Renault avait présenté un prototype nommé VESTA 2, qui avait été capable de consommer moins de 2 litres au 100 km sur le trajet Paris-Bordeaux. Hélas, ce genre de recherche ne s'est jamais concrétisée par un véhicule de série. Cela n'a rien d'étonnant. Quand on peut se payer un plein pour pas cher, il n'y a pas de marché pour de telles voitures.

La seconde conséquence est une tendance excessive à l'étalement urbain. Quand on roule pour pas cher, l'aménagement du territoire se fait entièrement autour de la voture, et celle-ci finit par devenir indispensable. Et on en prend pour des décennies.

Compte tenu de la problématique du réchauffement climatique, il faudrait faire exactement le contraire : des voitures moins polluantes et un habitat plus groupé afin de limiter les déplacements. Pour obtenir ces résultats des carburants chers sont indispensables.

Les prix actuels des carburants sont ridiculement bas, ils doivent être doublés le plus vite possible pour obtenir des résultats.

Source de l'image : gilet jaune en train de réfléchir. Document exclusif. Reproduction autorisée.