Gilets jaunes : triste journée

Un mort, 227 blessés, dont 6 gravement, tel est le triste bilan de la journée du samedi 17 novembre. Pour quoi faire ? En fin de journée, un groupe de gilets jaunes commencent à marcher sur l'Élysée. On croît rêver.

Rappelons quelques éléments : nous sommes en république, dans un État de droit, dans une démocratie. Le droit de manifester est reconnu, mais encadré.

Si vous voulez organiser une manifestation, vous en avez le droit. Vous devez demander une autorisation à la préfecture, qui vous sera accordée. Les organisateurs se mettront d'accord avec les autorités pour définir les heures et l'itinéraire de la manifestation. Lors de celle-ci, la police sera présente, non pour tabasser les manifestants, mais pour assurer la sécurité et empêcher les débordements.

Il est très rare qu'il y ait des affrontements entre la police et les manifestants. Ce n'est l'intérêt de personne. Un jour, j'ai vu une policière en mobylette arrêter un cortège de plusieurs milliers de personnes.

Dans de telles conditions, il faudra qu'on m'explique pourquoi les "gilets jaunes" ont organisé des manifestations totalement sauvages, en toute illégalité. Le résultat ne s'est pas fait attendre : un mort et 227 blessés.

Le pire, c'est de voir certains hommes politiques, qui se présentent aux élections et qui sont parfois élus, soutenir ce genre de mouvement.

Tout ça pour quoi ? Pour des revendications légitimes ? Non ! C'est pour avoir du gazole détaxé ! Mourir pour le gazole détaxé...

Bien sûr, les "gilets jaunes" nous expliqueront qu'ils se battent pour les plus pauvres, pour les ruraux. Tout ceux qui n'approuvent pas leur mouvement seront qualifiés d'écolos, bobos, parigots, etc. D'après eux, le montant des taxes sur le gazole serait devenu insupportable.

Pourtant, les carburants ne sont pas plus chers aujourd'hui que dans les années 70 (lien). Les automobiles sont sensées consommer moins. Alors de quoi les gens se plaignent-ils ? C'est simple, ils se plaignent parce qu'ils roulent plus, donc ils consomment plus.

Ils roulent aussi dans des véhicules extrêmement lourds. Une Renault Clio pèse 1200 kg, une Volkswagen Passat, une tonne et demi. Et que dire de la prolifération des 4X4 ? Pour transporter quoi ? Une seule personne la plupart du temps ! Et ils s'étonnent de la facture en passant à la pompe ? Pendant des décennies, on a développé un parc automobile gourmand et polluant.

Pendant ce temps, les nouvelles qui nous parviennent du front climatique sont affolantes (source), et il faudrait faire comme si de rien n'était ? En tapant cet article, j'entends à la radio un "gilet jaune" affirmer qu'il lutte pour ses enfants et ses petits enfants. Pourtant, si nous ne diminuons pas notre consommation de pétrole, nos enfants et petits enfants mourront. Baisser le coût de des carburants serait vraiment la dernière chose à faire aujourd'hui !

Tous les jours, nous entendons les conséquences dramatiques du réchauffement. Aujourd'hui, ce sont les incendies en Californie (un millier de disparus). Demain, ce sera autre chose. Après demain, ce seront des centaines de millions de réfugiés climatiques qui viendront en Europe, et les mêmes qui réclament aujourd'hui des carburants pas chers exigeront qu'on refoule ces malheureux vers des contrées devenues impropres à la vie humaine !

Les gilets jaunes luttent pour les plus pauvres ? Non, les pauvres prennent l'autobus ! Pour les ruraux ? Vous croyez que celui qui vit et travaille au pays fait 150 km par jour en 4X4 ? Si le gouvernement met le gazole à 1€20, vous les verrez rentrer chez eux, en se moquant pas mal des pauvres et des ruraux !

Les "gilets jaunes" ont dores et déjà obtenu une hausse des déductions fiscales pour frais kilométriques. Qui en profitera ? Les pauvres ? Ils ne paient pas d'impôt sur le revenu ! Une fois de plus, ce sont les plus aisés qui en bénéficieront. Les plus malins feront du covoiturage sans que le fisc n'en sache rien, puis déclareront des frais kilométriques fictifs.

Imaginons que l'État cède aux gilets jaunes en baissant le prix du gazole. Que se passera-t-il ? Ils s'empresseront d'acheter des voitures encore plus lourdes, qui pollueront plus, et ils rouleront enrore plus. Dans quelques années, leur budget carburant deviendra à nouveau insupportable et ils recommenceront. C'est sans fin !

Vous ne voulez pas que le gazole augmente ? Rationnons le ! Pourquoi ne pas distribuer 500 litres par an de tickets carburant à chaque français ?

Si je suis favorable à la hausse des carburants, Cela ne doit pas nous faire oublier le reste de la politique de Macron : l'accroissement des inégalités, les largesses pour les plus riches, la destruction du code du travail, la fermeture des services publics, l'abandon des agriculteurs, la baisse des retraites, les déserts médicaux... Hélas, les gilets jaunes exploitent toutes ces causes légitimes de mécontentement pour faire avancer leur seule revendication : le droit de détruire la planète.