Gilets Jaunes : Un cahier de Revendications adressé à l’Assemblée Nationale

« Députés de France, nous vous faisons part des Directives du peuple pour que vous les transposiez en LOI… »

Une liste de 42 revendications qui circule de plus en plus sur le net…

Effectivement adressée à l’Assemblée Nationale, elle a le mérite d’exister et de mettre la classe politique au défi de répondre à des besoins simples et évidents qui sont concrètement les préoccupations de la plupart des gens des catégories populaires qui soutiennent le mouvement.

D’une origine encore incertaine, elle reçoit l’approbation d’un grand nombre de blogueurs qui y voient la preuve éclatante que le mouvement des Gilets Jaunes n’est pas contrôlé par les fascistes !

Après de nouvelles recherches, voilà ce que l’on peut trouver :

https://www.francebleu.fr/infos/societe/document-la-liste-des-revendications-des-gilets-jaunes-1543486527

C’est le seul lien qui évoque, de façon limitée et succincte, un éventuel historique de la genèse de cette liste revendicative.

Elle est annexée en doc « scribd » jointe à l’article :

https://fr.scribd.com/embeds/394450377/content?start_page=1&view_mode=scroll

Je pense donc que c’est la référence qu’il faut utiliser, pour ne pas induire de manipulations politiques, d’où qu’elles viennent.

Luniterre

La liste des 42 revendications des Gilets Jaunes

adressée à l’Assemblée Nationale :

1. Zéro SDF : URGENT.

2. Impôt sur le revenu davantage progressif (plus de tranches).

3. SMIC à 1300 euros net.

4. Favoriser les petits commences des villages et centres-villes. (Cesser la construction des grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce) + de parkings gratuits dans les centres-villes.

5. Grand Plan d’Isolation des logements. (faire de l’écologie en faisant faire des économie aux ménages).

6. Que les GROS (Macdo, google, Amazon, Carrefour…) payent GROS et que les petits (artisans, TPE PME) payent petit.

7. Même système de sécurité social pour tous (y compris artisans et autoentrepreneurs). Fin du RSI.

8. Le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé. (Pas de retraite à point).

9. Fin de la hausse des taxes sur le carburant.

10. Pas de retraite en dessous de 1 200 euros.

11. Tout représentant élu aura le droit au salaire médian. Ses frais de transports seront surveillés et remboursés s’ils sont justifiés. Droit au ticket restaurant et au chèquevacances.

12. Les salaires de tous les Français ainsi que les retraites et les allocations doivent être indexés à l’inflation.

13. Protéger l’industrie française : interdire les délocalisations. Protéger notre industrie c’est protéger notre savoir-faire et nos emplois.

14. Fin du travail détaché. Il est anormal qu’une personne qui travaille sur le territoire français ne bénéficie pas du même salaire et des même droits. Toute personne étant autorisée à travailler sur le territoire français doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit cotiser à la même hauteur qu’un employeur français.

15. Pour la sécurité de l’emploi : limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses entreprises. Nous voulons plus de CDI.

16. Fin du CICE. Utilisation de cet argent pour le lancement d’une Industrie Française de la voiture à hydrogène (qui est véritablement écologique, contrairement à la voiture électrique.)

17. Fin de la politique d’austérité. On cesse de rembourser les intérêts de la dette qui sont déclarés illégitimes et on commence à rembourser la dette sans prendre l’argent des pauvres et des moins pauvres mais en allant chercher les 80 milliards de fraude fiscale.

18. Que les causes des migrations forcées soient traitées.

19. Que les demandeurs d’asiles soient bien traités. Nous leur devons le logement, la sécurité, l’alimentation ainsi que l’éducation pour les mineurs. Travaillez avec l’ONU pour que des camps d’accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans l’attente du résultat de la demande d’asile.

20. Que les déboutés du droit d’asile soient reconduits dans leur pays d’origine.

21. Qu’une réelle politique d’intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français (cours de langue française, cours d’Histoire de la France et cours d’éducation civique avec une certification à la fin du parcours).

22. Salaire maximum fixé à 15 000 euros [mensuel, ndlr].

23. Que des emplois soient crées pour les chômeurs.

24. Augmentation des allocations handicapés.

25. Limitation des loyers. + de logement à loyers modérés (notamment pour les étudiants et les travailleurs précaires).

26. Interdiction de vendre les biens appartenant à la France (barrage aéroport…)

27. Moyens conséquents accordées à la justice, à la police, à la gendarmerie et à l’armée. Que les heures supplémentaires des forces de l’ordre soient payées ou récupérées.

28. L’intégralité de l’argent gagné par les péages des autoroutes devra servir à l’entretien des autoroutes et routes de France ainsi qu’à la sécurité routière.

29. Le prix du gaz et l’électricité ayant augmenté depuis qu’il y a eu privatisation, nous voulons qu’ils redeviennent publiques et que les prix baissent de manière conséquente.

30. Fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités.

31. Apportons du bien-être à nos personnes âgées. Interdiction de faire de l’argent sur les personnes âgées. L’or gris, c’est fini. L’ère du bien-être gris commence.

32. Maximum 25 élèves par classe de la maternelle à la Terminale.

33. Des moyens conséquents apportés à la psychiatrie.

34. Le Référendum populaire doit entrer dans la Constitution. Création d’un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l’Assemblée Nationale qui aura l’obligation, (un an jour pour jour après l’obtention des 700 000 signatures) de la soumettre au vote de l’intégralité des Français.

35. Retour à un mandat de 7 ans pour le Président de la République. (L’élection des députés deux ans après l’élection du Président de la République permettait d’envoyer un signal positif ou négatif au président de la République concernant sa politique. Cela participait donc à faire entendre la voix du peuple.)

36. Retraite à 60 ans et pour toutes les personnes ayant travaillées dans un métier usant le corps (maçon ou désosseur par exemple) droit à la retraite à 55 ans.

37. Un enfant de 6 ans ne se gardant pas seul, continuation du système des aides PAJEMPLOI jusqu’à ce que l’enfant ait 10 ans.

38. Favoriser le transport de marchandises par la voie ferrée.

39. Pas de prélèvement à la source.

40. Fin des indemnités présidentielles à vie.

41. Interdiction de faire payer aux commerçants une taxe lorsque leurs clients utilisent la carte bleue.

42. Taxe sur le fuel maritime et le kérosène.

Le doc PDF original enregistré sur « Scribd » :

Les-revendications-des-gilets-jaunes

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2018/12/les-revendications-des-gilets-jaunes.pdf

Également reprise sur TML, une autre approche, sur le thème "Vivre de son travail sans assistanat", à la fois plus générale et plus fondamentale, mais pas incompatible avec cette liste de revendications, donc :

.

L’augmentation des taxes sur les carburants, c’est la goutte de trop qui a fait déborder le vase de la colère populaire.

A travers tous les reculs sociaux subis ces dernières années dans tous les domaines, à commencer par celui des retraites, à travers toutes les hausses de prix imposées sur tous les éléments vitaux, alimentation, gaz, électricité, en plus du carburant, c’est bien la valeur du travail qui se trouve dépréciée pour toutes les catégories populaires, alors que les bénéfices financiers qu’elle génère ont explosé de manière exponentielle, malgré la crise, et creusé des inégalités énormes et carrément scandaleuses.

Non contents de leurs privilèges exorbitants, les « têtes » du système se bourrent les poches au dépend du fisc tout en donnant des leçons de « civisme » aux simples citoyens, ce qu’illustre l’affaire Carlos Ghosn.

Toutes les revendications exprimées par le mouvement des Gilets Jaunes se trouvent donc socialement justifiées et sont soutenues par l’immense majorité de la population.

Totalement déconsidéré et délégitimé par son attitude arrogante et méprisante, le gouvernement Macron-Philippe devra tôt ou tard céder du terrain sur toutes ces questions.

Pourtant, l’histoire des grandes luttes sociales du passé nous lègue une précieuse leçon : les victoires strictement quantitatives dans ces domaines sont des victoires sans durabilité si elles n’ouvrent pas la perspective d’une alternative au système. Il faut donc justement se rappeler que nous serons à nouveau dépouillés de nos maigres acquis tout neufs si nous n’allons pas dans une autre logique que celle, précisément, du système actuel.

Au delà des revendications immédiates justifiées, c’est bien le rejet total du système actuel qu’exprime le mouvement des Gilets Jaunes. Ce rejet ne saurait se satisfaire d’un simple tour de passe-passe gouvernemental ou d’une dissolution de l’Assemblé Nationale ramenant au pouvoir les résidus des anciens partis politiques déjà rejetés en 2017 !

Ce que nous voulons conquérir réellement c’est la valeur sociale intégrale de notre travail.

Les ouvriers de chez Renault, tout comme leurs camarades japonais et toutes les autres catégories de travailleurs ne s’échinent pas pour produire « l’argent de poche » des Carlos Ghosn et consorts, mais des voitures qui devraient d’abord et avant tout correspondre également aux besoins des travailleurs, comme le démontre la présente crise fiscale et écologique.

Hors ce n’est pas le cas et les travailleurs ont besoin de véhicules économiques, écologiques, pratiques et solides, et non de voitures transformées en objets de consommation régulièrement jetables pour assurer les profits des actionnaires et des PDG prévaricateurs.

Ils ont aussi besoin de transports en commun sûrs, économiques et écologiques pour pouvoir se passer de leur voiture partout où c’est possible

Ce qui compte, dans le projet d’une alternative au système actuel, c’est donc bien d’abord la définition des besoins sociaux réels. Et cela, dans tous les domaines, tant en production de biens qu’en termes de services. C’est en fonction de ces besoins sociaux essentiels, définis démocratiquement, que doivent s’organiser les services, la production et le partage du travail, et non en fonction du bénéfice financier.

Le travail partagé entre tous permettra à la fois de répondre aux besoins de tous et d’éliminer du même coup le fléau du chômage et du capitalisme. Ce n’est que sur cette base que peut s’établir la véritable valeur sociale du travail, dont les travailleurs sont actuellement dépouillés par le système en place.

Cette valeur sociale du travail enfin établie sera la nouvelle valeur d’échange entre travailleurs permettant de refonder un nouveau système économique à la fois véritablement social et écologique.

Collectif « Pour la valeur sociale du travail ! »

valeursocialetravail@protonmail.com

Sur TML :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/12/02/gilets-jaunes-un-cahier-de-revendications-adresse-a-lassemblee-nationale/

