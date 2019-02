Gilets Jaunes, un piège signé Nouvel Ordre Mondial ?

Existe-t-il un sujet plus putaclic comme titre de nos jours ? Rassurez-vous, c'est bien de cela dont nous allons parler. Évidemment, nous allons rendre le sujet moins glamour, moins vendeur, moins exotique certes, mais peut-être plus proche de ce à quoi nous avons vraiment affaire. Voici un sujet à controverse, il m'est souvent arrivé de batailler ferme face à certains arguments parfois loufoques, parfois bancals, et même souvent dénués de tous fondements. Le fantasme autour de ce terme a pris une ampleur considérable au cours des dernières années. Il y a du vrai, il y a du faux, mais il y a surtout bien plus de : « je ne sais pas, je ne suis pas sûr » que d'autres choses. C'est un sujet proscrit chez moi, trop sujet à caution, trop sujet au discrédit. Alors pourquoi un article sur ce sujet ? Hey, on vit dans un monde d'escrocs et parfois pour être vu, il faut pointer des lumières qui font mal, mais surtout, je souhaite clarifier ma position sur le sujet. Mon objectif n'est pas tellement de dire : « les choses sont ainsi » mais plutôt : « selon moi, il me semble que », car disons-le : nous entrons là dans un univers opaque, sombre, occulte, discret.

Jacques Attali, François Hollande, feu George Bush, ou même le Pape François ont déjà évoqué le N.O.M. et l'ancien président Sarkozy appuie même le propos :

« Nous allons inexorablement vers un nouvel ordre mondial et personne, je dis bien : personne ne pourra s'y opposer. » Le projet est réel, concret, et porté par des gens hauts placés ayant la conviction que leur réussite est absolument inéluctable.

Certes, il y a actuellement un phénomène de globalisation, mais dont le caractère internationaliste ou mondialiste n'est pas encore bien défini. Quelle est la différence entre : la mondialisation telle qu’on nous la présente, et telle qu’elle est en réalité ? La différence, c'est un monde de Nations coopérant par le biais de différents pactes et organismes internationaux, et un monde de Nations « gouvernées et contraintes » par un seul et même gouvernement. Autant vous le dire tout de suite, je suis pour les Nations souveraines, et ce pour deux raisons : premièrement, je crois en la complexité humaine et je pense qu'un véritable esprit d'ouverture passe par l'acceptation de mœurs et de valeurs différentes en fonction des histoires et du développement des cultures, ce qui implique un espace pour que chacun vive selon ses aspirations.

« Je suis citoyen du monde ! »

« Le monde n’est pas une république. »

Et la deuxième raison et la plus importante, c'est que « ceux » qui sont en train de nous amener ce projet n'ont absolument rien d'humanistes. Ce sont des capitalistes mafieux prêts à tout pour dominer le monde. Cette guerre est une guerre de pouvoir comme il en a toujours existé, sauf que dans un monde de numérique et de vols commerciaux, les règles du jeu et l'art de la stratégie n’ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient au temps de l'Anglais envahisseur.

Les théories vont bon train en ce qui concerne ces élites financières. Satanistes, Illuminati, créatures non-humaines. Et si nous remettions un peu les pieds sur terre et que nous essayons de voir que penser de certaines attitudes. Que les choses soient claires, je ne nie pas l'occultisme, ni même certaines pratiques douteuses de la part de ces gens. Pornographie, drogue et autres comportements mafieux sont l'apanage de cette jet-set croulant sous le luxe et les dollars. Je ne nie pas l'influence de groupes occultes à commencer par la franc-maçonnerie ou de clubs plus récents et plus ou moins ombrageux comme le Bilderberg ou le CFR, sur lesquels j'ai déjà écrit. Simplement, je pense que ce n'est pas le cœur du problème, je ne pense pas que les aspirations de ces élites soient spirituelles. Simplement, nous sommes dans le grand banditisme, la mafia et toutes ces pratiques rituelles ne sont là que pour mieux dominer les aspirants milliardaires et les conduire du côté obscur du pouvoir. Pour clarifier ma pensée, je dirais que toutes leurs pratiques de dégénérés ne sont que des « outils de contrôle » des esprits de ces futures élites qui se perpétuent, car entretenus par les familles les plus puissantes, et qui, effectivement, sont aux sommets depuis bien trop longtemps.

Je ne vais pas ici faire une thèse sur le nouvel ordre mondial, cela demanderait tout un ouvrage, mais je tiens à dire qu'il y a d'autres visions du monde que cette espèce de mythologie satano-je ne sais quoi, qui part dans tous les délires et qui considère que nous ne pourrons jamais rien changer parce que des entités trop puissantes prévoient tout, cinquante ans à l'avance. Il existe d'autres visions du monde que celle qui voudrait qu'une seule caste ou un seul peuple domine tous les autres. Il y a des visions du monde, comme la mienne, qui prenne en compte la complexité qui nous entoure et admettent toutes les responsabilités, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Les généralités, c'est toujours trop simpliste. Toujours.

Je ne nie pas l'importance et la puissance des « réseaux » depuis l'indépendance des États-Unis, George Washington, Jefferson, Roosevelt, et même Benjamin Franklin créateur de la célèbre loge des 9 sœurs à Paris, qui verra passer en son sein bon nombre de révolutionnaires, mais là-bas appartenir à une confrérie occulte n'est pas suspicieux, c'est même un gage de réussite. Un autre monde on vous dit. L'influence de la franc-maçonnerie sur l'histoire et la politique Occidentale est colossale, n'en doutons pas, et ces réseaux s'étendent jusqu'au fin fond des colonies : Afrique, Asie, Amérique du sud, là où l'Occident passe, les francs-maçons ont un rôle à jouer.

Et il y en a d'autres des clubs d'influences, beaucoup d'autres, que ce soit pour les Universités avec des clubs comme les Skulls and bones ou les Young Leaders de la French-American Foundation, qui aura vu passer beaucoup de nos politiciens et notamment nos présidents. Et que dire du Bilderberg qui réunit chaque année les plus puissants chefs d'État, grands PDG, chefs militaires et j'en passe. Le CFR de Rockefeller...la liste est longue si l'on ajoute tous les organes plus « visibles » comme l'institut Berggruen aux États-Unis, la Fondation Jean Jaurès en France, et tout un tas d'Observatoires financés avec nos impôts. C'est clair, l'influence des réseaux n'est plus à démontrer, la politique se joue en coulisses, et il en a toujours été ainsi.

Oui, il existe des réseaux criminels, et il existe des criminels qui utilisent les réseaux. Les réseaux, y compris les plus puissants, ne sont pas des entités linéaires où chaque membre épouserait les mœurs et le comportement des autres. Il ne faut pas oublier que les réseaux comme la franc-maçonnerie sont dotés de filtres puissants, de systèmes de hiérarchisation élaborés. Une structure complexe implique une mécanique qu'il faut comprendre pour avoir une idée de la réalité de certains phénomènes.

Alors que les choses soient dites, je n'ai jamais été invité dans un réseau politisé.

Je n’ai pas plus de preuves à apporter que certains des plus barrés que je connaisse, mais au moins, je fais l’effort de me baser sur ce que j’ai, et non d’interpréter les choses selon mon bon vouloir pour construire un scénario alambiqué, reposant finalement sur peu de choses. Je suis complotiste et me revendique comme tel, mais je ne suis pas adepte du : « ils veulent tous nous empoisonner ! », mais plutôt du : « ils se foutent de nous empoisonner ». Et quand on voit les agissements de certaines multinationales et l’ingérence de nos gouvernements, cela ne fait que me conforter dans ce que je pense.

Je pense que les élites ont fomenté nombre de révoltes un peu partout dans le monde et il y a des preuves de cela ; les propos tenus par certains « notables » expriment clairement une volonté d’emmener les peuples vers un gouvernement mondial à vocation capitaliste. Un monde où le plus riche domine par essence. Nous y sommes presque, et sans l’opposition est-ouest, il est probable que ce gouvernement serait déjà bien plus qu’un G20 et l’Europe tout entière une région du monde.

Alors Sataniste ou pas, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est fomenté en haut lieu pour amener ce nouvel ordre mondial ? Tout est parti d’une couverture de journal : The Economist sort une carte de manifestants jaunes dès 2017, c’est signé, les Illuminati ont tout préparé…Et même si c’était vrai, même si tout cela était fait pour installer une Europe forte en lieu et place de nos pauvres nations dépassées, qu’est-ce qu’on en a à foutre !

Il y a une guerre impitoyable qui se joue entre un monde avec des frontières certes, mais qui laisse à chaque peuple le droit de vivre en paix sur ses terres et invite à la coopération ; et un autre monde où l’argent et ceux qui le possèdent dirigent tout, poussant à l’individualisme et au libertarisme assassin des valeurs et des repères culturels qui font la beauté de l’organisation humaine. C’est une guerre entre élites mondialistes et cultures populaires, et je souhaite à tous ceux qui cautionnent ce système de merde d’y trouver leur place en cas de victoire de ces tarés, parce que pour tous les autres la vie sera dure. Tous les moyens sont bons pour ne pas se laisser happer par un destin dont nous ne pourrons pas revenir. Que la révolte soit sonnée par les élites ou spontanément n’a aujourd’hui plus aucune importance. Pour notre avenir, pour l’avenir du monde, pour notre jeunesse, nous devions, quoi qu’il en soit, sonner la révolte, maintenant qu’elle est sonnée, nous devons la faire vivre. Peu importe qui l’a voulu, la passion populaire nous appartient, à nous d’en prendre possession et d’en faire une réussite.

Il ne suffira pas de faire dérailler le train mondialiste, il faudra créer de nouvelles voies ; répondre « au malin » par l’intelligence collective, la conviction, le cœur et les tripes

