Gilets jaunes, vous voulez du pouvoir d’achat et être entendus ? Il faut créer une multinationale !!

Je suis moi-même une sorte de Gilet Jaune depuis plus de vingt. Après avoir créé le SEL de Saint Quentin en Yvelines en 1995, j’ai publié un article dans Le Monde en 1998* qui commençait par : « Et s'il était possible d'utiliser l'économie libérale pour réaliser nos projets, plutôt que de se laisser imposer notre mode de vie par la mécanique des marchés financiers ? ». Mais moi non plus, on ne m’entend pas. J’ai fait Normal Sup’, mais je ne suis qu’un fils de maçon italien. Malgré tout, je ne suis pas sorti de ma condition.

J’ai déjà écrit tout cela sur Agoravox plusieurs fois, mais je vais me répéter pour tenter une fois encore de vous convaincre que vous avez raison, mais que, « en même temps », vous n’avez peut-être pas suivi la voie la plus efficace.

Bien sûr, vous avez raison de vous révolter !

Car notre système est révoltant ! Les inégalités augmentent, la précarité et l’exclusion se développent, le système ne profite réellement qu’aux riches, l’ascenseur social, dont j’ai moi-même profité, ne fonctionne plus, les élites méprisent le peuple, etc. Mais tout cela était déjà vrai il y a 30 ans, lorsque j’ai commencé à m’intéresser à ces questions. Je me suis d’ailleurs toujours demandé comment était-il possible que vous ne vous soyez pas révoltés plus tôt ?? Les sociétés humaines sont assurément très stables !!

Maintenant, vous avez choisi de vous révolter en manifestant, avec plus ou moins de violences, semaines après semaines, pour tenter d’obliger le gouvernement à modifier sa politique économique. Je ne suis ni devin ni omniscient, malheureusement, mais je ne vois pas où tout cela peut mener, pour deux raisons.

Premièrement, il faut vraiment taper très fort pour obtenir quelque chose par des manifestations. On a déjà vu des manifestations monstres ne rien donner. Il faudrait vraiment un soulèvement général pour aboutir à quelque chose de tangible, mais on n’en prend pas le chemin. Le « grand débat » pourrait très bien anesthésier tout le monde. Nos dirigeants possèdent des tas de ficelles pour détourner l’attention, voire pour récupérer le mouvement à leur profit. Provoquer une guerre civile ? On n’y est pas encore. Et de plus, l’issue de ce genre de projet est très incertaine. Il n’est pas sûr qu’à la fin vous ayez gain de cause.

La seconde raison est la plus importante : le gouvernement, même s’il en avait envie, n’a pas la possibilité de vous donner ce que vous demandez. Et si par hasard il le faisait, les « marchés » se chargeraient de vous reprendre d’une main ce qu’on vous aurait donné de l’autre. Rappelez-vous simplement Mitterrand en 1982. Il a voulu donner du pouvoir d’achat aux français, et il n’a fait que provoquer un déficit monstre de la balance commerciale, ce qui l’a obligé à faire rapidement marche arrière. En fait, nos gouvernants ne sont pas, ne sont plus, aux manettes. Ils n’ont plus le pouvoir de piloter leur économie. Leurs manettes ont été progressivement débranchées à partir des années 70. Ce sont le commerce et la finance qui ont pris le pouvoir. Nos dirigeants n’ont que la marge de manœuvre qu’on leur laisse, c’est-à-dire presque rien. Je serais donc sidéré qu’on vous donne plus que les quelques miettes qui seront suffisantes pour vous calmer et vous donner le sentiment que vous leur avez arraché quelque chose. Je pense que vous n’obtiendrez pas grand-chose parce que, contre les divisions de blindés que vous avez en face, vos méthodes, c'est-à-dire vos armes, n’ont pas de puissance. Si vous voulez réellement obtenir un résultat, il faut voler les armes lourdes de vos adversaires et vous en servir contre eux !!

Car, comme je l’ai déjà écrit, la puissance, c’est le commerce et la finance.

Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez utiliser ces armes-là. En définitive, vous devez créer une coopérative multinationale. Ce n’est pas possible ? J’ai déjà détaillé cette possibilité sur Agoravox, car je l’ai déjà expérimenté à petite échelle.

En 1995, j’ai créé le SEL (Système d’Echange Local) de Saint Quentin en Yvelines. En 1997, nous avons distribué 150€ de pouvoir d’achat à tous les adhérents, en « monnaie interne », alors que nous n'étions qu'à peine 100. Et cela a provoqué instantanément un triplement des échanges. Imaginez ce qu’on peut faire dans un réseau de 1 million ou 10 millions de personnes et d’entreprises !!

Et qu’est-ce que cela coûte de créer une multinationale ? En argent, pas grand-chose. De l’ordre de 10€ par personne. Par contre cela vous coûtera une prise de conscience et probablement une remise en cause. Car vous êtes vous-mêmes une partie de votre problème ! Les riches vous appauvrissent et vous méprisent ? Oui mais, les riches sont comme ils sont parce que les pauvres sont comme ils sont. Et vice versa.

Que vous soyez gilet jaune, ou toute autre personne considérant que le système économique, monétaire et financier n’est pas à votre avantage, vous devez prendre conscience, et aussi en accepter l’idée, du pouvoir que vous possédez collectivement en tant que consommateurs, et utilisateurs d’une monnaie. Vous pensez qu’on ne vous demande pas votre avis ? Mais vous le donnez plusieurs fois pas jour, à chaque fois que vous réalisez un achat ! En achetant, ou en refusant d’acheter des produits, à telle ou telle entreprise, ou tel ou tel pays, vous voter ou non pour telle ou telle entreprise ou tel ou tel pays, et par conséquent vous enrichissez ou non, et vous donner ou non du pouvoir aux dirigeants de telle ou telle entreprise ou pays. Bien sûr, si vous faites ce genre d’action de manière dispersée, non-coordonnée, tous seuls dans votre coin, c’est une goutte d’eau dans l’océan. Par contre, si vous le faites à travers une coopérative d’achat-vente multinationale utilisant une « monnaie interne », vous amplifiez énormément la puissance de votre action. Simplement, pour cela, il faut que vous coopériez entre vous, et vous mettiez d’accord collectivement sur une politique « commerciale » pour cette multinationale. L’arme absolue, c’est la coopération commerciale et monétaire à travers une coopérative multinationale. C’est une manière de récupérer la souveraineté monétaire que les états ont perdu, et dont l’abandon est une des principales causes de vos problèmes. Mais, bien sûr, coopérer c’est aussi être d’accord sur la manière de coopérer. Il faut avoir un minimum de contrat social, sans quoi la coopération ne peut exister. Or le minimum de contrat social permettant de vivre ensemble, c’est d’utiliser la même monnaie, car la monnaie, c’est la confiance dans les autres.

Pour ceux d’entre vous qui voudraient aller dans cette voie qui me paraît une des seules capables de renverser la vapeur, j’ai détaillé tout cela sur Agoravox, ici et là. J’ai aussi transposé à un niveau national et international, sur mon blog, l’expérience, que je considère réussie, menée dans le SEL de Saint Quentin en Yvelines à un niveau associatif et local. Vous pouvez aussi partager cet article dans le but de réunir au moins un million de personnes enclines à constituer cette coopérative multinationale. Car un « marché » d’un million de personne représente une très grande valeur, qu’il vaut mieux utiliser à votre profit, économique et politique, plutôt que de laisser les autres se la partager.

En prenant le pouvoir par le commerce et la finance coopérative, vous obligerez les élites, les gouvernants et les multinationales à s’asseoir à votre table et discuter avec vous.

* article publié dans Le Monde du 29 septembre 1998 dans la rubrique « Enjeux », intitulé « 50 millions de Francs pour changer le monde »