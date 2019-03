GiletsJaunes #ActeXVI 100 000 manifestants, les violences policières visent un parlementaire

16 samedi consécutif de mobilisation, l’Acte XVI des gilets jaunes a une nouvelle fois fait la preuve de la détermination populaire avec 100 000 manifestants dans toute la France, dans des manifestations pacifiques et déterminées. A Toulouse la mobilisation était une nouvelle fois très active et nombreuse avec près de 15 000 manifestants, soit presque autant qu’à Paris.

Vers une manifestation nationale à Paris le 16 mars

Les gilets jaunes l’ont déjà annoncé, la mobilisation doit se renforcer pour l’acte 18 pour relancer le printemps social. Et ce alors que c’est à cette date du 16 mars que le régime Macron a fixé la fin de sa grande opération de diversion, “le grand débat” que les manifestants pas du tout dupes moquent en appelant cela grand blabla.

Et l’idée d’une grande manifestation nationale à Paris pour cette date fait son chemin chez nombre de gilets jaunes. Pour les militants communistes du PRCF, c’est aussi la bonne idée, construire une grande manifestation nationale à Paris, pour pourquoi pas avec plus d’une centaine de milliers de manifestants sur les Champs Elysées, impulser la grève générale. D’autant qu’une journée de gréve générale est déjà lancée par la quasi totalité des confédération syndicale (CGT, FSU, SUD et même FO) le 19 mars.

Forte mobilisation : 96 427 manifestants dans toute la France

Pour le 16 samedi consécutif, le Nombre Jaune, la page facebook des gilets jaunes recensant et décomptant les manifestations a décompté un minimum de 226 manifestations, avec des défilés dans les grandes villes, de actions aux péages et des occupations de rond points. Des milliers de manifestants sur les Champs Elysées, à Toulouse, à Bordeaux… et même un manifestant au sommet du Piton des Neige à la Réunion. Une mobilisation en petite baisse, après 16 semaines d’action et alors que les zones de Bordeaux, Toulouse et de la région parisienne sont en vacances scolaires.

Une nouvelle fois, le ministre de l’intérieur s’est ridiculisé en annonçant 39 999 manifestants dans toute la France. Soit moins que dans les seules manifestations de Paris, Toulouse et Lyon. Une minimisation de plus de 2,5 fois de la réalité. Que même les éditorialistes de BFM TV étaient obligés de constater. Il n’y a il est vrai plus guère que France Television et Radio France pour reprendre tel que et sans commentaire ni guillemet les chiffres de Castaner.

Paris 19399 Toulouse 14750 Lyon 7973 Bordeaux 6000 Marseille 4386 Montpellier 3600 Alès 3500 Lille 3000 Caen 2663 Rouen 2000 Colmar 2000 Nantes 1800 Châtelleraut 1300 Dijon 1000 Angoulème 1000 Clermont Ferrand 1000 Toulon 1000 Besançon 900 Carcassonne 600 Montélimar 600 Bar le Duc 600 Montceau les Mines 500 Forcalquier 500 Perpignan 500 Tarbes 500 Tour 500 Blois 500

Pour les grandes villes, le Nombre Jaune s’appuie sur des décomptes précis utilisant les vidéos des cortèges de manifestants. Précisons que ce décompte n’est pas exhaustif puisque le Nombre Jaune ne dispose pas de correspondant dans la totalité des départements

Violences policières une nouvelle fois : un député LFI matraqué à Bordeaux, des commissaires de police payé à l’arrestation politique !

A nouveau les manifestations ont été frappées de terrible violences policières. Il s’agit de terroriser le peuple pour l’empécher de manifester. Le bilan est désormais tout à fait terrifiant. 1 mort, 202 blessures à la tête, 21 éborgnés, 5 mains arrachés, 2000 blessés graves, dont les 2/3 par des tires de LBD 40, plus de 10 000 tirs de LBD 40 sur des manifestants, plus d’une dizaines de milliers d’arrestations… Le tir d’un LBD c’est comme si on vous lachez un parpaing de 20 kg d’une hauteur d’un mètre sur la tête. Une balle dans le coeur ou sur la rate peut être mortelle.

Le 14 février dernier c’est un groupe d’experts de l’ONU qui dénonce de grave usage excessif de la force par le régime macron depuis novembre 2018. Pointant “des blessures graves causées par un usage disproportionné d’armes dites ‘non-létales’ telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense ou ‘flashballs”

Même condamnation du Parlement européen qui à une large majorité vote une résolution dénonçant “”e recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifique”

Et le 26 février c’est la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de L’europe Dunja Mijatovic qui alerte, appelant la France à “suspendre l’usage des LBD dans le cadre des opérations de maintiens de l’ordre” et à revoir au plus vite l’emploi des armes intermédiaires contre les manifestants (LBD40, grenade lacrymogène, flashball, tasers qui ont été utilisés contre les gilets jaunes ce samedi, grenade explosive GLI F4 etc…). Rappelons qu’un rapport de l’IGPN et de l’IGGN classe la GLIF4 comme une arme létale, pour tuer. Des milliers de ces grenades ont été tirés sur les manifestants depuis les manifestions contre la loi travail. En 2018, le préfet de police de Paris avait interdit l’usage des LBD contre des manifestants. C’est le ministre Castaner qui donne l’ordre d’en équiper largement ses policiers, distribuant primes et munitions et lançant des déclarations violentes pour appeler à la répression tous azimuts des manifestants.

Le défenseur des droits, autorités indépendantes, constatant les très nombreuses blessures très grave lui appelle au retrait immédiat de cette arme.

allo @Place_Beauvau – c'est pour un bilan (provisoire)



483 signalements

1 décès

202 blessures à la tête

21 éborgnés

5 mains arrachées



Acte par acte, blessure par blessure, ville par ville sur @Mediaparthttps://t.co/2knUYyBpR8#ActeXVI pic.twitter.com/tDEIKft0vO — David Dufresne (@davduf) March 2, 2019

A Toulouse c’est l’agression d’un handicapé en fauteuil roulant par un policier le gazant à bout portant qui fait scandale sur les réseaux sociaux, de même que celle de l’agression de deux passants inoffensif. Jetés par terre et matraqués. Ou encore celle d’une journaliste reporter d’image indépendante, chargée et matraqué par des policiers… Le tout dans le silence des médias audiovisuels.

Un couple d'un certain age, en marge des #GiletsJaunes, matraqué, plaqué et traîné au sol par des #CRS.



Les manifestants qui réagissent se prennent des grenades.@CCastaner aura créé un immense terrain de jeux pour des tarés.#Toulouse #ActeXVI #Acte16 pic.twitter.com/a4h7SDOZzk — Joss (@Joss_Sonc) March 2, 2019

A Paris, dans une manifestation très calme, c’est un jeune homme qui s’est vu tirer en pleine tête, dans la bouche par un policier à coup de LBD40. Causant une nouvelles fois des blessures très graves.

Le collègue de l'agence @Reuters visé délibérément par un tir de LBD40, touché à la fesse, soigné par les medics d'Angers. Énorme hématome. La ligue des droits de l'homme note tout. #Nantes #ActeXVI — Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) March 2, 2019

Une violence désormais permanente qui a cependant franchit un pas dans la dérive autoritaire. En effet, à Bordeaux, c’est un député de la France Insoumise, qui alors qu’il quitté la manifestation a été chargé et matraqué alors qu’il déclinait sont nom et tenait sa carte de député par une horde de policier. Dénonçant sur les réseaux sociaux cette agression, le parlementaire s’est vu opposer une déclaration de soutien aux forces de l’ordre, et ce avant la moindre enquête indépendante, par le préfet. Un préfet qui il est vrai n’est autre que l’ancien bras droit à l’intérieur de … Manuel Valls, celui qui coure désormais après l’extrême droite espagnole.

Matraqué alors que je quittais la manifestation tranquillement. @CCastaner @PrefAquitaine33 les violences policières n'existent pas ? Ça suffit, vous semez le chaos ! pic.twitter.com/68jzbV8Wne — Loïc Prud'homme (@PrudhommeLoic) March 2, 2019

[ #giletsjaunes #bordeaux ] Voici des images du début de la scène où le député @PrudhommeLoic a reçu des coups de matraque par un policier lors de l’acte XVI. #MacadamPress a également capté un autre angle. @davduf @franceInsoumise pic.twitter.com/lGQB1GAivH — David Bross (@bross_david) March 3, 2019

Par ailleurs, un manifestant placé en garde à vue et qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite a déposé plainte pour avoir été empléché de manifester. Ces derniers mois la stratégie du gouvernement pour briser les manifestations des gilets jaunes aura été de pratiquer massivement l’arrestation politique, jusqu’à des milliers de gardes à vue à chaque samedi de manifestation, pour faire peur, pour faire baisser le nombre de manifestants. Une politique institutionnalisée. Car les commissaires de police touchent des primes en fonction du nombre de garde à vue et le budget des commissariats est évalué lui aussi en fonction de ces chiffres. Les arrestations massives des gilets jaunes sont ainsi un moyen pour certains commissaires de police de faire gonfler leurs primes.

“La garde à vue est devenue un indicateur de performance du travail policier. C’est un peu comme si on disait qu’un juge va être payé au nombre de personnes incarcérées”, a dénoncé le Syndicat de la Magistrature. “Je ne dis pas que le policier lui-même est payé comme ça mais les commissaires touchent des primes en fonction du nombre de gardes à vue réalisées dans leur commissariat” et “les crédits du commissariat dépendent de ce nombre-là”, a-t-il affirmé.

“Vous comprenez bien que cela motive à placer en garde à vue, y compris des gens qu’on n’aurait pas dû placer en garde à vue”, a regretté Mathieu Bonduelle.

“Le premier facteur de cette explosion [des gardes à vue] n’est pas juridique, il est politique. C’est ce qui s’appelle la politique du chiffre qui est dénoncée pour le coup par tous les syndicats de policiers (mais) qui est complètement déniée par le gouvernement”

