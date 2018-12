Gilles Le Gendre sur les « Gilets jaunes » : le gouvernement a été « trop intelligent » et « trop subtil »

Invité de Public Sénat, le président du groupe parlementaire macroniste a estimé que ce qui était « justifié par la situation des finances publiques » n'avait « manifestement pas été compris » par une partie des Français.

Il est évident que ce poste clef de la macronie ne pouvait revenir qu’à un macroniste pure souche, c’est-à-dire à quelqu’un qui méprise le peuple et ne veut surtout pas se mélanger aux gueux.

Jupiter a reconnu du bout des lèvres « ses maladresses » quand il s’adressait aux vrais gens (comme disent ses amis, c’est-à-dire aux simple d’esprit). Personne n’y a cru.

Chasser le naturel, il revient au galop :

Ses lieutenants et plus proches collaborateurs, comme ceux placés au perchoir et à la tête du groupe des députés macronistes, utilisent de nouveau la même terminologie insultante envers les gilets jaunes et les Français. Je ne sais pas comment il faut le dire pour qu’ils comprennent que la royauté n’existe plus, qu’il y a eu nombre de révolutions et révoltes dans ce pays, que les « gens simples » ont leur mot à dire et surtout, prennent la parole…

Afin que chacun puisse s’en rendre compte, je copie ci-après le texte rapporté par Le Figaro sur cet entretien : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons », a-t-il d'abord expliqué. Il a ensuite ajouté : « Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité (...) : le fait d'avoir probablement été trop intelligents, trop subtils, trop techniques, dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables au pouvoir d'achat dans le temps. C’était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n'a pas été compris ».

Enfin, comme son suzerain, Gilles Le Gendre s’est excusé en expliquant que ses paroles ont été mal comprises et interprétées. C’est peut-être un peu trop facile, ou il nous prend vraiment pour des imbéciles !