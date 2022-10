Gilles-William Goldanel, ce mouton noir s’insurge du racisme anti-blanc

Le racisme en général est sans doute à combattre

mais du racisme anti blanc en Afrique (ou autre zone majoritairement non blanche), cela peut éventuellement se comprendre (rancune contre les ex colonisateurs, haine contre ceux qui pillent les richesses du pays, etc)

par contre du racisme anti blanc en métropole est inadmissible : c’est la preuve de l’invasion, de l’agression. Toute racisme de ce type doit donc faire l’objet de punitions, et que les auteurs partent hors métropole. La métropole a une tradition blanche, c’est un fait, respectons le. Respectons ceux qui veulent poursuivre ainsi dans la tradition de leurs ancêtres.