Gisèle Halimi : le féminisme n’est pas compatible avec le voile

@Faedriva

« Et faire la fierté des troupes féministes musulmanes qui sont contre les hommes. »

Le féministes, musulmanes ou pas ne sont pas contre les hommes, mais pour qu’il n’y ait pas de ségrégation hommes/femmes.

Dire que les féministes sont contre les hommes est aussi incorrect que dire que les anti-racistes seraient contre les blancs.

Certains diraient : « si si, ça existes, c’est du racismes »à l’envers« ».

Le racisme n’est pas à l’envers ou à l’endroit, et le féminisme non plus.

On est raciste ou on ne l’est pas, qu’on soit de n’importe quelle couleur, et on estco ou on ne l’est pas, qu’on soit de n’importe quel sexe (mais là, y débat sur le nombre).