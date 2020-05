GIVORS LIBRE : un combat pour Givors, et pour la Liberté !

"GIVORS LIBRE", un groupe Facebook créé par des Givordins a la fin du mois de février 2020 et fondé sur la défense de la Liberté d'expression dans le respect de la diversité des opinions, dérange visiblement... Il dérange les adeptes du totalitarisme islamiste, que les idées de Liberté et de Démocratie révulsent suffisamment pour que ces derniers aient décidé de déployer, sur la toile, leur haine et leur acharnement contre cet espace de Liberté numérique. Mais GIVORS LIBRE tient bon, et son succès grandit ! Retour sur un combat qui dépasse désormais le seul cadre de l'actualité givordine tant il incarne les valeurs que nous devons tous défendre face aux ennemis de la Liberté !

"Et méfiez-vous des contrefaçons !" c'est ainsi que Francis Kazarian, l'un des administrateurs du groupe GIVORS LIBRE, conclut désormais, par un clin d'oeil, les messages de bienvenue qui accompagnent l'arrivée continue de nouveaux membres sur ce groupe Facebook. GIVORS LIBRE, né du constat de l'absence de Liberté d'expression et de respect du pluralisme des opinions sur un groupe Facebook consacré à Givors qui tenait jusqu'alors, dans cette commune de 20 000 habitants à la périhérie de la métropole de Lyon, le haut du pavé numérique, a connu un rapide succès. Cette petite aventure serait sans doute restée anecdotique si elle n'avait suscité la colère forcenée d'activistes particulièrement haineux, dont les comptes Facebook révèlent une forte porosité avec le radicalisme islamiste. Ces derniers, ne supportant pas la liberté d'expression, ni la diversité d'opinions qui puissent se confronter dans le respect et la courtoisie, ont résolu de harceler ce groupe Facebook, sans toutefois réussir à réellement entraver son succès. Retour sur la saga d'un combat pour la Liberté !

Liberté d'expression, pluralité des opinions, dans le respect et la courtoisie.

C'est sur un groupe Facebook simplement intitulé "Givors", créé il y a plusieurs années et regroupant plus de 6 000 membres, parmi lesquels ne figurent d'ailleurs qu'une minorité de Givordins, que nait l'idée de la création de GIVORS LIBRE. Sur ce groupe "Givors", certains membres s'inquiètent en effet, au cours du mois de février 2020, de voir leurs Posts censurés sans raison apparente, alors que les publications à caractère politique s'y multiplient à l'approche des éléctions municipales. Interrogé sur ces censures arbitraires, l'administrateur du groupe "Givors" avoue alors que les publications politiques favorables à certains candidats à l'élection municipale de Givors ont droit de cité sur son groupe, mais pas celles qui sont en faveur de candidats qui lui déplaisent. Face à ce constat, des membres du groupe "Givors" créent alors "GIVORS LIBRE", un espace démocratique de liberté d'expression où toutes les opinions, tant qu'elles sont admises par la loi, peuvent s'exprimer dans le respect et la courtoisie. Le tout garanti par la neutralité des administrateurs du groupe, qui s'interdisent de supprimer une publication tant qu'elle ne comporte pas des propos insultants ou juridiquement répréhensibles.

Les ennemis de la Liberté créent une contrefaçon haineuse de GIVORS LIBRE, intitulée "Givors United"

Le succès de GIVORS LIBRE est rapide et, dès sa création à la fin du mois de février 2020, plusieurs centaines de Givordins se précipitent en quelques jours sur cet espace de liberté d'expression où les opinions peuvent se confronter dans la courtoisie et le respect des règles de la disputatio : le face à face argumentaire qui, sans insulte, permet de mettre à l'épreuve la pertinence des idées de chacun. Ainsi, en quelques jours, entre débats animés, annonces ou questions pratiques posées par des Givordins, le succès rencontré par GIVORS LIBRE l'impose comme un groupe de référence parmi les Givordins adeptes du réseau Facebook. Un succès qui allait se révéler difficilement supportable pour les ennemis de la Liberté et de la démocratie... 15 jours après le lancement de GIVORS LIBRE, au moment du premier tour des élections municipales, une contrefaçon de GIVORS LIBRE apparait en effet sur la toile, sous l'appellation "Givors United" et affichant en apparence les mêmes objectifs que GIVORS LIBRE : "Liberté d'expression et respect". Dans le même temps, des comptes Facebook haineux se multiplient et lancent des opérations de harcèlement, en messages privés puis en commentaires publics contre les membres du groupe GIVORS LIBRE. Point commun de ces comptes haineux et harceleurs : tous se sont livrés à la défense de terroristes islamistes lors d'un attentat récent et tous servent également ouvertement de rabatteurs pour attirer de nouveaux membres sur le groupe Givors United, dont l'administrateur, ancienne starlette masculine d'une émission de téléréalité, déchue, est en panne de succès après la révélation de ses propos ambigüs en faveur du Burkini et insultants à l'égard des femmes souhaitant défendre leurs droits face au totalitarisme islamiste. La starlette administrateur de Givors United, qui se fait nommer Jon Ali et a pris fait et cause pour un candidat à l'élection municipale de Givors connu pour avoir invité dans cette ville l'islamiste Tariq Ramadan, depuis poursuivi pour viol, se déchaine alors à longueur de Posts, sur son groupe, contre la Liberté représentée sur la toile par le groupe GIVORS LIBRE : les insultes fusent et gare aux membres égarés sur le groupe postiche Givors United quand, face à cette virulence, ils interrogent la promesse de "Respect et Liberté d'expression" formulée par l'administrateur... Ils sont alors réduits au silence et immédiatement exclus du groupe postiche.

Vive la Liberté ! Vive GIVORS LIBRE !

La confrontation numérique, à Givors, entre les partisans de la Liberté membres de GIVORS LIBRE, et les adeptes du totalitarisme islamiste qui avancent masqués derrière le groupe postiche Givors United préfigure-t-elle ce face-à-face que prévoyait Gérard Collomb, revenu à Lyon, quand il déplorait que les populations vivaient désormais, en France, côte-à-côte ? Sans que cette question puisse être tranchée, il est certain que le petit combat mené par les membres de GIVORS LIBRE dépasse désormais le seul cadre de Givors, compte-tenu du niveau de haine déployé contre ce groupe par les ennemis de la Liberté, et il concerne désormais tous ceux qui veulent défendre, en France, la Liberté et la démocratie. Comme le déclament les administrateurs de ce groupe que tous les démocrates sincères, Givordins ou pas, doivent désormais rejoindre pour faire pièce aux islamistes : pour que vive la Liberté, vive GIVORS LIBRE !