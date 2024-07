Glissement sémantique raciste : la norme ?

La parole se libère ? Débusquer le « bon client » qui casse du musulman, qui tape sur Mélenchon "l’antisémite" et surtout faire la promo du parti de Marine le Pen et de sa tête de gondole Bardella ; c’est ce que font les médias de grandes audiences depuis le début de la campagne des européennes ; et il est vrai, que petit à petit élections législatives obliges, la parole se fait de plus en plus virulente, comme une épidémie de grippe se répandant à l’orée de l’hiver. Le pire exemple ayant été les quinze jours octroyés par Bolloré le milliardaire, grossium des médias, à Hanouna et sa fine équipe sur Europe1. Début juin, en chamboulant la grille des programmes un ovni propagandiste prénommé « On marche sur la tête » (mais on ne regarde pas où on met les pieds) orchestré par l'animateur phare de C8 a successivement reçu principalement des figures de droite ou d'extrême-droite à l'instar Pascal Praud, Eric Zemmour, Robert Ménard, Julien Odoul, Manuel Valls ou encore Marion Maréchal,[i] qui a valu à la station d'être épinglée par l'ARCOM qui lui a rappelé ses obligations en matière de pluralisme et d'honnêteté vis-à-vis de l'actualité électorale... Afin de faire semblant de pratiquer ce « pluralisme », Hanouna a accueilli Arthur Delaporte, candidat du parti socialiste, qui le pauvre d'après le décompte du Monde fut interrompu ou contredit 120 fois en 9 minutes…[ii] C’est aussi la nouvelle norme : comme un essaim d’abeilles en furie, tout le plateau tape à bras raccourci sur le pauvre inconscient qui s’est assis sur la sellette. Il est devenu impossible d’exprimer, et encore moins de développer une idée, sur ces plateaux sur lesquels ces malheureux inconscients sont attendus comme au premier jour de l’ouverture de la chasse. Il faut garder un calme olympien, car, non content d’être verbalement soumis à un tir roulant d’artillerie propagandiste, toujours la troïka des mots clés qui revient en boucle : antisémitisme, Mélenchon et « pourquoi vous n’avez pas dénoncé les actes terroristes du 7 octobre ? » Pourquoiiiii ??? Pour le quidam suivant sur son écran, cette mauvaise comédie de « débat » qui va très rapidement faire bourdonner ses oreilles et le zapping de chaine ou de site surviendra afin de protéger ses canaux sonores et protéger son cerveau. Quant à celui qui tient le coup, c’est un convaincu mordicus que, l’invité du jour de gôche est animé par tous les péchés staliniens et cela se transforme pour lui en une douce musique qui confirme oh combien notre pays est gangrené par tous ces gauchistes pervers antisémites, prêt à mettre le pays sous la coupe d’une dictature prolétarienne avec Mélenchon en Mao ou qui sais-je ?

Sur les chaines, on se déchaine : des membres de l’extrême droite se lâchent sur les RS, sans qu’aucun « journaliste » ne les rappelle à l’ordre ou ne pose de questions afin de les contrecarrer. C’est open bar pour la parole débridée, qui, petit à petit, devient acceptable, comme une norme à laquelle, il n’y a pas si longtemps, ces personnages auraient été lynchés médiatiquement et envoyés devant des tribunaux. C’est la bonne vieille méthode Goebbelsienne : répété à outrance, et cela devient acceptable. Je recommande chaudement aux lecteurs de consulter la Carte Législatives 2024 de Libération : Carte des candidats RN épinglés pour racisme, antisémitisme ou conspirationisme.[iii] En voici quelques « perles » : Patrick le Fur, conseiller régional de Bretagne et cadre local du parti lepéniste fustige les migrants : « tradition des migrants, mettre le feu, violer une interprète, voler et dégrader, caillasser des camions. » Délia Agus candidate RN de la 6ᵉ circonscription de Lyon [iv] : « Le ramadan à Lyon, les policiers qui gèrent cet enfer ont bien du courage (…) Moi qui connais le Maghreb, j’économise un billet d’avion. » Monique Griseti, 1ʳᵉ circonscription des bouches du Rhône, Marseille : à propos du rappeur Maître Gims : « Il est venu faire son fric chez nous… Qu’il retourne là d’où il vient, qu’il ramène toute sa tribu avec lui. Qu’il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. » Céline Tacher, 7ᵉ circonscription, Paris : militante du collectif Némésis qui associe les réfugiés à des violeurs. Bref, ces quelques exemples pris autour de l’hexagone pour montrer que depuis que l’extrême droite existe, il lui a toujours fallu un bouc émissaire. Les juifs dans les années 30 et 40. Les « portos, espagouins et ritals » des années 60/70 qui venaient « prendre le pain de la bouche des bons français ». Aujourd’hui, ce sont les musulmans et plus particulièrement les immigrés et les réfugiés. Cette dialectique peut s’appliquer curieusement en Israël, qui, d’ancêtres persécutés, est devenu le persécuteur des Palestiniens sous un gouvernement d’extrême droite. Partout donc, cette ligne politique est là pour stigmatiser une partie de la population et ainsi masquer sa soumission aux forces de l’argent et des banquiers. Hitler et Mussolini, en leur temps avaient su très bien composer avec les grands capitalistes qui en contre parti de leur « coopération » les avaient installé au pouvoir ; rien de nouveau sous les cieux noirs et bruns… Donc, sous couvert de soi-disant réformes sociales allant dans le sens de la protection des plus faibles, en fait, cette pensée politique est d’esprit libéral, comme le macronisme, avec deux tours de vis plus serrés afin de mettre au pas ceux qui défieraient la doxa imposée. Pour ordonner ce type de société, il faut du temps, bien travailler les esprits en profondeur et faire que ce qui était inacceptable il y a un temps le devienne. Les sorties racistes, homophobes, sexistes, antimusulmanes, anti-étrangers, anti « autres », se libérant petit à petit avec l’aide docile de journalistes sans état d’âme, payés par des grands accumulateurs d’argent, qui n’ont que pour seule motivation de mettre au pas les masses, qu'ils contrôlent, par le monopole des médias, le contrôle des élections et des élus.

« Je partira pas »[v] : chanson en référence à des vidéos de reportages télévisés montrant des exilés crier cette phrase avant d’être expulsés de France, le morceau a fait le tour du Web, propulsé par TikTok et par des partages de comptes liés à l’extrême droite. Eric Zemmour, apparaît sur une vidéo de reconquête tapotant le rythme sur sa table de restaurant, l’air hilare en écoutant les paroles de la chanson : « Je partira pas /Si, si tu partiras /Et plus tôt que tu crois /On t’a déjà assez donné /Maintenant, tu peux te casser /Bon débarras et ne reviens pas. » Dans la version longue, les paroles poursuivent : « Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi /Tu mettras ta djellaba, tu pourras prier toute la journée /Là, tu commences à nous gonfler / […] Tu partiras avec ta Fatma /Pour toi, fini le RSA /Le bateau n’attend pas /Crois-moi, tu partiras. »… Nous en sommes là, avant le second tour des législatives. Alors, imaginez la société française, lorsque le parti d’extrême droite sera soit très majoritaire à l’assemblée, ce qui est une certitude, ou pire encore, qu’il obtiendra les manettes du pouvoir sur le gouvernement, sur la France et ses institutions… Vous avez eu Macron pendant sept ans, vous aurez Macron II en plus sombre, plus brutal. Franchement, il est impossible de prédire ce qui pourra se passer, lorsque les votants Bardella auront finalement compris qu’ils se sont fait berner jusqu’à l’os… Soumission ou révolution ; Peste ou choléra ? Dramaturgie ou comédie ?

Parlant comédie : définissons l’esprit extrême droite par cette maxime ? « Quand j'ai été emprisonné, mon père (le gouvernement) a tout de suite agi : il a loué ma chambre. »

Georges ZETER/ juillet 2024

Video de : "Je partira pas" : la chanson raciste supprimée de TikTok (mais trop tard)

Carte de Libé des Législatives : la carte des candidats RN épinglés par Libé pour racisme, antisémitisme ou conspirationisme.

https://www.liberation.fr/politique/elections/legislatives-2024-la-carte-des-candidats-peu-recommandables-du-rassemblement-national-20240621_VXK7UYQ5FZHLPNVT2EB5BN6OFE/