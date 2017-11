Glyphosate, saucisson, et Trump

La folie médiatique actuelle autour des pesticides en général, du glyphosate en particulier, révèle que nos sociétés deviennent de moins en moins rationnelles, de plus en plus sous influence de fausses rumeurs apocalyptiques qui traînent sur Internet, qui n'ont rien à voir avec les résultats des chercheurs mais que les lecteurs avalent sans esprit critique. C'est le cas avec le Glyphosate comme avec les vaccins.

Le lobbying vert est en ébullition.

Le glyphosate, un herbicide, serait dangereux. Il faudrait l'interdire d'urgence.

Petit résumé.

1] Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer - OMS) a classé le glyphosate dans le groupe "2A" : "probablement cancérogène pour l’homme".

"Probablement", pas sûrement. Mais c'était suffisant pour mettre le feu aux poudres.

Cet avis est basé sur des preuves "limitées" de cancers humains dans le cas d'expositions professionnelles dans des conditions réelles.

Expositions professionnelles, comme en peuvent subir les agriculteurs par exemple.

2] Selon FAO - WHO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) :

« La réunion a conclu qu'il est improbable que le glyphosate pose un problème pour l'homme du fait de l'alimentation. »

(Il ne s'agit pas ici de l'exposition des professionnels, mais des risques éventuels pour les simples consommateurs.)

3] Avis de l’Anses sur le caractère cancérogène pour l’homme du glyphosate :

« le niveau de preuve de cancérogénicité chez l’animal et chez l’homme est considéré comme relativement limité »

4] Avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa - European food safety authority)

« il est improbable que le glyphosate soit génotoxique (c.à.d. qu'il endommage l'ADN) ou qu'il constitue une menace cancérogène pour l'homme. »

5] Différentes nuances de gris entre experts, ce n'est pas une nouveauté. "Probablement" - "improbable" - "niveau de preuve relativement limité", etc...

Falsifier ces avis sans honte est une nouveauté ; elle témoigne de la disparition du minimum d'esprit rationnel, ou peut-être même de la disparition du minimum d'honnêteté intellectuelle.

Noël Mamère par exemple a soutenu que "L'Organisation mondiale de la Santé a classé le glyphosate en cancérogène".

... On reproche à l'Éducation nationale de mal enseigner la lecture. On en voit ici un exemple manifeste des conséquences de ce mauvais enseignement : "cancérogène" n'est pas "probablement cancérogène"

De même, Mme Ségolène royal, ex ministre de l'écologie, a déclaré que le Roundup (une formulation commerciale du glyphosate) était un poison "extrêmement violent". Elle aussi avait dû sécher ses cours d'apprentissage de la lecture.

6] Il y a toutefois un point sur lequel tout le monde est d'accord : le saucisson est cancérogène (en tant que "produit carné transformé") .

Le CIRC classe le saucisson "cancérogène pour l'homme". Pas probablement comme dans le cas du glyphosate, mais sûrement cancérogène.

Pour le CIRC, le glyphosate est moins inquiétant que le saucisson !

Mais l'avis du CIRC sur le saucisson, en France, on n'en fait pas un fromage.

Il n'y a aucun avertissement sur les étiquettes de saucisson. Qui aura le courage de demander cet étiquetage ?

À quand un procès intenté par un malade contre les fabricants de saucisson ?

7] Le CIRC classe le saucisson sur la plus haute marche du podium des cancérogènes : le groupe 1, celui des "cancérogène pour l'homme" ; en compagnie du tabac, de l'alcool, des rayonnements du soleil, des rayons X, du plutonium, de l'arsenic, etc. Que celui qui n'a jamais fumé ni bronzé jette la première pierre.

José Bové, haut gradé de la hiérarchie verte, fumeur de pipe, ignore semble-t-il les avis du CIRC sur les dangers du tabac, et ses risques pour les fumeurs : 78 000 morts du tabac en France en 2015.

Le glyphosate n'est que sur la seconde marche du podium, il n'est que cancérogène "probable", en compagnie du café et du téléphone portable. Que celui qui ne prend pas de café et n'utilise pas de téléphone portable jette la seconde pierre.

Evidemment, il faut comprendre ce que signifient les classements du CIRC.

Le CIRC indique si un produit présente ou non un danger. Mais il ne dit pas quel est le risque que fait courir ce danger. La voiture par exemple est dangereuse, mais ne fait courir aucun risque sur l'ile de Bréhat où il n'y a pas de voitures. Le saucisson est un danger, mais celui qui n'en mange jamais ne court aucun risque. Le glyphosate est peut-être un danger, mais cela ne signifie pas qu'il constitue un risque aux doses auxquelles les agriculteurs et la population générale sont exposés.

Le CIRC explique :

"- Que signifie la classification par l'IARC en terme de probabilité de développer un cancer ?



- L'évaluation l'IARC est une évaluation du danger. Elle traduit la valeur des preuves que le glyphosate peut provoquer des cancers. La probabilité de développer un cancer dépendra de facteurs tels que le type et l'extension de l'exposition, et l'intensité de l'effet de l'agent." (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Q&A_Glyphosate.pdf - 1 mars 2016)

Après, il faut évaluer l'ampleur des risques (s'agit-il de quelques cas isolés ou d'un sérieux problème de santé publique ?) et faire la balance bénéfice / risque (quels sont les bénéfices du tabac ?).

8] Est-il rationnel de s'affoler et de faire les titres des journaux sur les dangers éventuels du glyphosate, plus que sur ceux, certains, du soleil qui inonde tout le monde, ou du tabac qui enfume tout le monde ?

Est-il rationnel de craindre le glyphosate et d'aller sur les plages s'offrir nu aux UV cancérigènes du soleil ? Je propose la burqa (couleur, motifs imprimés, slogans façon tee-shirt, au choix), la burqa pour tous partout, hommes, femmes, sur la plage ou ailleurs, pour se protéger du soleil. Protection garantie bio, non chimique, pas comme les crèmes.

9] La vraie motivation des anti-glyphosate est-elle pure d'arrière pensées ?

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers du sujet il faut préciser que lutter contre le Glyphosate est en fait une lutte masquée contre les OGM résistants à un herbicide. Il ne s'agit pas de sauver la santé des agriculteurs ni des consommateurs, il s'agit d'une attaque fourbe contre les OGM, qui n'a pas le courage de s'afficher en tant que telle, sans masque.

9] On a tant dit d’horreurs sur les pesticides en général que tout le monde imagine que les malheureux agriculteurs, grands manipulateurs de pesticides, tombent comme des mouches surprises dans un pchitt d’insecticide.

Et pourtant, la nouvelle extraordinaire est que les agriculteurs sont en bonne santé, et même en meilleure santé que la population générale ! Voir "Agricultural Health Study" Aux États-Unis - étude Agrican (AGRIculture et CANcer) en France.

Les agriculteurs, qui sont mille fois plus exposés aux pesticides que les simples consommateurs, ont globalement une espérance de vie supérieure à la moyenne du fait d’une sous-mortalité par cancer en général…

Conclusions des études :

a) Les pesticides sont responsables de cas de cancer parmi les professionnels.

b) Mais globalement, les agriculteurs vivent plus longtemps et ont moins de cancers, toutes localisations confondues, que la population générale.

c) Seuls les professionnels sont concernés par a). Pas les simples consommateurs.

Ne citer que a) en zappant b) et c) est ignorance, ou incompétance, ou mauvaise foi. La crainte globale irraisonnée des pesticides est contredite par ces études.

En considérant l'urgence alimentaire que nous devons affronter pour nourrir les neuf milliards de Terriens que nous serons bientôt, les pesticides sont peut-être parfois un problème, mais ils sont d'abord une solution.

Conclusion : Il faut lancer l'alerte !

L'élection d'un Trump qui nie le réchauffement climatique contre les conclusions de tous les chercheurs dans le domaine en est une autre illustration.

Alerte ! Le cerveau reptilien, le cerveau des émotions, de la peur, soutenu et renforcé par la désinformation sur Internet, est en train de prendre le contrôle du monde.

Pierre Yves Morvan

