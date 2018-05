God and Cod saved America. Dieu ! L’Amérique ! La Morue ..

Dieu se fait rare de nos jours, en Amérique surtout, ou l'idole Mammon règne sans partage. . de New-York à Hollywood, et jusqu’à Paris même. Quant à la Morue, cod in english, comme on a vu, elle se fait rare aussi. Et comme il n’y a pas que la Morue qui soit en voie de disparition, par la faute à Mammon, « on est mal patron ! on est mal, très-mal » .. Le burn-out est l'horizon ! Heureusement, le nouveau COD arrive pour nous sauver - enfin ! en sauver quelques-uns parmi nous. Quelques-uns .. Quelques-unes

Nouveau paradigme et naissance du nouveau COD

« Morue extinction » dans Google vous feront, des malheurs du temps, la peinture achevée.

Mammon est en train de tout casser, et ses adorateurs, peut-être les 9/10eme de l’ « humanité » perpétuent ardemment leur fanatique sacerdoce.

Point n’est besoin de survendre l’apocalypse en cours de formation. Nous n’en finirions pas de dresser la liste des problèmes et des menaces qui s’accumulent au dessus de la tête des bipèdes et rendront leur quotidien un peu plus difficile à vivre jour après jour.

Pollution, mécontentement social, embouteillages, épidémies, endémiques, accroissement de la pression fiscale, vacarme hallucinant, promiscuité, insécurité, RSE – Risques Sociaux en Entreprises - Burn-out, raz-le-bol, stress, psychosomatisation, saturation ..

Alors, oui, certes, on peut oublier, se distraire, s’aveugler – ou tenter d’oublier, d’ignorer ! Tout en ferveur à la matérialité. L’industrie de l’amusement public se porte comme un charme, idem pour l’industrie de la réclame, qui nous rend totalitairement conformes aux images dont elle nous abreuve. Télévision, cinéma, spectacle, « culture », danse, sport, hyper-media, fête ! La fête partout, en tout lieu, en tout temps, pour tous petits et grands .. et vieux mêmes ! Et récalcitrants !

Tout va bien. Je dis que tout va bien comme chante Orelsan. Mais ..

Devant cette situation qui va s’aggravant joyeusement, des réactions naissent fort-heureusement, des mouvements se créent.

Le COD – pour Community Offgrid Design – ou, en français approximatif « Plan Offgrid d’Etablissement » est l’une de ces innovations sociétales parmi les plus récentes, discrète, et qui entend bien le rester. Cachée presque.

God and COD sauveront les groupes Alpha .. Sinon l'America.

Goupes Alpha : désigne tout simplement tout groupe « premier » en matière d’innovation sociétale, conceptuelle, comportementale, organisationnelle .. les pionniers, les "pilgrim fathers" de notre époque, les annonciateurs et les créateurs du monde post-industriel, post-capitaliste, post-société-du-spectacle, post-croissance.

Offgrid est devenu un mot bien français. Tapez les mots "ruée vers le offgrid" ou bien "immobilier offgrid" ..ou bien métonymie offgrid dans Google ! Ou bien "Agoravox offgrid" ..

Au sens propre, offgrid signifie “hors réseau d’électricité”. Mais le terme véhicule, par métonymie justement, toujours en français, bien d’autres images et bien d’autres définitions, englobant toutes celles qui renvoient à un mode de vie et à des pratiques « à l’écart », nouveaux et exigeants.

La pensée « Off Grid » une métonymie pour le nouveau monde, dans tous ses aspects, disions-nous déjà ..

On verra de plus en plus de pionniers, ces groupes Alpha, s’intéresser à l'exploration du Offgrid, à la ré-installation en offgrid, à la culture de la mise-à-l'abri.

Les COD – Community Offgrid Design ou Plans Offgrid Collectifs ou Partagés en français – sont les initiatives de quelques grandes - et rares - entreprises ou collectivités dont les employés vivent et travaillent actuellement en milieu urbain serré, et qui ont besoin d'air comme on dit.

Dans leurs versions les plus simples, ces plans organisent des échappées, des séjours ou des stages de quelques jours en milieu offgrid, en pleine nature.

En mode le plus élaboré, l’entreprise ou la collectivité conçoit, rédige, mène à bien un plan plus ambitieux qui se traduit par l’acquisition d’un lieu capable de recevoir, tout au long de l’année, et régulièrement, des petits groupes de ses personnels

Pour résumer, ces COD – ou Plans Offgrid Partagés – répondent aux intérêts et aux besoins tant des employés que du management (et même des assureurs .. )

· Plaisir de la Nature .. sur quelques jours ou sur un long séjour

· Vie offgrid .. pour se ressourcer, se fortifier, fuir le chaos urbain ..

· Travailler autrement .. Séjours en télétravail proposés aux personnels

· Disposer d'un lieu partagé entre collègues

· Investir dans l'immobilier de la ruralité - vaste sujet

· Se ressourcer, recevoir les amis, la famille, renouer avec l'animal ..

· Souder les équipes, améliorer la productivité, lutter contre l’absentéisme. . . .

Une alternative bien utile à Disneyland et aux « croisières Basta » avec buffet à volonté et danse des canards assurée.

Et ? Question .. Si les nécessités se faisaient bientôt plus pressantes ? Beaucoup plus impératives ?

N’en parlons pas ici.

Montagnais / Mai 2018

