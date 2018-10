Goldman Sachs ne danse pas le sirtaki

Pourquoi ont-ils emprunté aussi ?

fallait pas qu’ils entrent dans l’Europe mais qu’ils restent comme avant : un pays folklorique agréable avec une économie locale , et il n’était pas nécessaire pour les touristes de trop économiser étant donné les prix très bas , et en plus c’était plus dépaysant , les gens étaient habillés différemment avec des coutumes locales et vivaient des maisons traditionnelles :maintenant pratiquement aucune différence avec une autre capitale européenne ;du béton , une uniformité dans les habits et les coutumes ...bref rien d’intéressant comme si la Grèce avait perdue son âme en entrant dans l’Europe .





l’Europe et les milliards injectés et empruntés ont fait bondir les salaires des fonctionnaires artificiellement , tous les prix sont devenus plus élevés . Tout cela est artificiel :orchestré sur le papier juste pour que l’Etat puissent engranger de l’argent , mais dans la réalité tout un peuple a été forcé de s’adapter brutalement à une nouvelle économie .

Comment voulez vous que ca fonctionne ? l’humain reste toujours l’humain et pas un robot qu’on peut forcer artificiellement .

Et si on emprunte on doit rembourser , ou alors vous vous êtes planté vous le reconnaissez et vous restez comme avant sans l’argent .

Ce n’est pas l’argent qui peut faire démarrer un pays , sinon les pays africains ne seraient pas sous développés avec les milliards d’aides financières et techniques qu’ils ont reçus depuis des décennies.