Goliath contre David .. Pot-de-fer & Pot-de-terre, grosse boîte et petits vieux retraités

.. ou comment les mastotondes multinationales peuvent se conduire envers un ex-employé et, le moment de la retraite venu, le spolier sans vergogne. J'avais écrit, il y a trois ans et demi, un article sur ce genre de dissymétrie sociale abyssale. Le papier s'intitulait "De l'argent facile sur le dos des pauvres gens". Il avait obtenu la cote "excellent" et avait valu 6000 lecteurs à Agoravox. J'aurai presque pu reprendre le titre : De l'argent facile sur le dos des petits vieux.. ! D'un côté, Bigsys .. pour Big Systems, de l'autre mon copain Pierre ... flûte, aie ! j'allais donner son nom ! appelons-le, pour les nécessités de l'anonymat, "Le Guignon" .. Toto Le Guignon, ça lui ira.

Des Bigsys, il y en a des milliers, des Le Guignon, il y en a des millions, qui ont dû, ou devront, la retraite venue, batailler quelque peu pour obtenir leur dû .. éviter de se faire souffler leur pognon.

Dans le cas précédent, l'argent facile sur le dos des pauvres gens, Bébert, puisqu’il s’agissait de lui, m’avait raconté que le hasard avait fait qu’il se trouvait à côté de l’avocate de ses adversaires en montant les escaliers du tribunal ..

La toute-jeune Maître ès-droit, qui se trouvait être en même temps une remarquable Maître ès-beauté, Maître Solange des Acacias, souriante et conquérante, condescendante, avait lancé à Bébert, en sautillant de marche en marche :

Ah ! cher Monsieur, la vie n’est pas facile allez !

Le jugement rendu, c’est Bébert qui, à la descente des escaliers, a répondu en riant :

Ah ! Maître ! La vie n’est pas toujours facile allez ..

Mais venons en au fait, revenons à Le Guignon. D’abord, précisons : l’affaire en question est belge .. Bigsys joue avec les balles de Le Guignon depuis un bail ! Bigsys et Le Guignon ont un oeuf à peler ensemble.

Nb : les amis français viennent de faire à l’instant l’acquisition de deux belles expressions des Wallons, qui ne nécessitent pas de longues explications, tant-faciles à comprendre sont..

En 2011, contrat en main, Le Guignon demande le versement de sa pension, résultat d’un placement fait en son nom en 1986. Simple ?

Que nenni.. Bigsys lui écrit : “mais c’est réglé, on vous a payé depuis, en 87 !

Quoi ! Bigsys aurait racheté le contrat ? à l’insu de Le Guignon bien sûr, puisque, par contrat encore, il était interdit de racheter, sauf exception sur demande formelle de l’intéressé, avec papiers d'identité à la clef.

De 2011 à 2017, Le Guignon, en toute bonne fois, avec sérénité, demande régulièrement que soit produite les pièces, les preuves, des fafiots, pas seulement des mots ..

1) La demande formellement formulée par lui pour procéder au rachat anticipé et au règlement conséquent

2) A défaut, le papier stipulant son accord, avec copie des pièces d’identité comme spécifié, toujours au contrat

3) La preuve du paiement, élémentaire mon cher Watson

4) Le document habituel donnant quitus pour l’ensemble de l’opération, établissant la caducité du contrat à échéance 2011

En 8 années d’échanges sans relâche, et de demandes de paiement de la part de Le Guignon, Bigsys ne produit aucune pièce, aucune ! Rien, Nada, sinon des courriers “d’étonnement”, voire “d’indignation”, des flots d'explications ..

De guerre lasse, début 2019, Le Guignon fait agir un avocat de Bruxelles. Malgré l’action de cet homme de loi, aucune pièce, aucune ! .. ne reçoit

Le Guignon et son avocat sont dès lors bien obligés de déduire de tout cela qu’il y a eu abus de confiance, détournement de fonds opéré à l'époque, éventuellement aggravé par les manoeuvres de dissimulation du management actuel de Bigsys.

Forfait d’autant plus facile à exécuter qu’il était assuré d’une parfaite impunité pendant 24 ans, si vous avez suivi ! de 87 - ni vu ni connu - à 2011, date de la première demande de paiement faite par Le Guignon qui découvre avec stupéfaction que “tout aurait été réglé” ..

C’est dire combien les gros ont confiance en leur force ! Devant le resserrement de l’étau cependant, et la pugnacité du demandeur, Bigsys sort de son chapeau un ultime argument jamais sorti jusqu’alors en 8 ans : PRESCRIPTION !

PRESCRIPTION !

Vous y croyez vous lecteur à cette prescription ? alors que Le Guignon vient juste de démontrer l’abus de confiance, l’usage de faux, le détournement, l’escroquerie ..

Le Guignon n’y croit pas, lui, ( son avocat je ne sais pas ..) à la prescription, vu qu’ils viennent de découvrir le pot au roses maintenant seulement.

Et en matière d’escroquerie ? .. escroquerie assurée de son impunité pendant au moins 24 années, soulignons.. peut-il y avoir prescription ?

Qu’en penses-tu lecteur ? (je n’ose dire “mon semblable, mon frère”, ne souhaitant pas que tu connaisses une telle galère)

Faut pas laisser les gros, les puissants, les arrogants, les intouchables… jouer avec nos balles.

Le plus simple, serait que je couche ici, en complément de mon texte la plainte que Le Guignon a préparé pour le Procureur du Roi à Bruxelles, rue des Quatres Bras. Je préfère vous offrir une Westmalle ..

Puisse mon texte - et puissent les démarches de Le Guignon- inspirer l'action de tous ceux qui ont - ou auront - des oeufs à peler avec leurs employeurs ou les organismes.

Montagnais / Octobre 2019

