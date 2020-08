Google le dit, Wikipedia aussi : avis d’exode urbain brutal

j’habite un bled de 5000 hbts , on a tout comme la ville , on a même les rodéos des racailles on a un point a beuh .....la mosquée et 3 4 barbus et voilées , on a la décharge à ciel ouvert de la métropole d’a coté nous manque plus que des intellos , les profs du coin se sentirons moins seul , ah si on a des ecolos au conseil municipal

mouftent pas d’ailleurs le dernier qui l’a ouvert c’est retrouvé avec une tonne a lisier dans son garage a vélo , bref nous manque plus que des pointures doxtorix cabanel bon des pointures hein pas huysmans quand même ...deux trois lfi si vous avez on s’emmerdent un peu au bar le samedi ça renouvellerait le stocks de couillonnades , allez les gens des grandes villes viendez ..... ps si vous avez une antenne sfr ou orange on prend ......