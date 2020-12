Gorgobina, oppidum des Boïens sur le mont Beuvray. Incroyable erreur des archéologues qui y voient le site de Bibracte

Au moment où j'écris cet article, je ne sais pas si la thèse de Bibracte au mont Beuvray est approuvée par l'ensemble de la communauté scientifique. Le documentaire de RCM découvertes de vendredi dernier, 11 décembre, a frappé fort avec ses images de synthèse, en faisant "jaillir" d'un mont Beuvray présenté comme le site de Bibracte d'impressionnants monuments de style romain. Depuis, le replay de l'émission, peut-être rappelé à plus de modestie, a supprimé le passage. Dès lors que j'ai contesté publiquement cette thèse, arguments à l'appui, se pose au ministre de la Culture la question du choix : ou bien me condamner en ne faisant pas intervenir ses services pour remettre en place quatre tuiles qui ont glissé sur le toit de la tour historique de Taisey, le temps de mon indisposition suite à opération chirurgicale, ou bien accorder sans réflexion au mont Beuvray une importante subvention pour qu'il poursuive sa démarche, ce qui semble être son choix.

Madame la Ministre, je ne vois pas pourquoi les Romains se seraient installés au mont Beuvray et y auraient construit dés lors que le lieu ne serait pas le site de Bibracte. Lieu de réunion, temple ou simple abri, il ne peut y avoir dans les grands bâtiments imaginés à partir des fouilles archéologiques que de l'éduen, du boïen, ou peut-être de l'essénien, surtout quand on sait que les Romains ne transigeaient pas avec "l'ordre géométrique". Quant au fameux bassin ovale en pierre - dit romain - il est contemporain, selon moi, du merveilleux tympan gaulois sculpté de Perrecy-les-Forges à la mandorle ovale caractéristique.

En haut, à gauche, bien avant la venue de César, tour antiquissima de Taisey dans une représentation embellie. Pied de colonne au Jupiter (?) style éduen de la même époque, je ne sais pas. Plaque de cheminée : Salonin, jeune empereur, prononce un jugement de Salomon en 260. En haut, à droite, pied de colonne mise au jour au mont Beuvray. Au-dessous, bassin ovale rappelant la mandorle divine du tympan de Perrecy-les-Forges construit par les Éduens à la même époque pour se rallier la population contre les Arvernes. Rien de romain, que de l'éduen !

À l'entrée du temple de Perrecy-les-Forges, dans le chapiteau de gauche, un ange apparaît, solidement campé sur le horst caractéristique de Mont-Saint-Vincent, véritable Bibracte . L'épée dressée, il garde l'entrée du sanctuaire divin contre le “Mauvais” du dehors et il invite la population de la contrée à venir se placer sous sa protection, derrière son bouclier.

Dans le chapiteau de droite, un autre ange, porteur de la lance, écrase le dragon des anciennes croyances arvernes. Ce dragon est de toute évidence le dragon de Gergovie, la tête au Crest, le corps dans la montagne de la Serre . L'ange invite avec la plus grande douceur la population craintive. « Entrez dans le temple, dit-il, aux hommes et aux femmes apeurés. » Le message est clair. C'est comme un drapeau que la cité éduenne a planté face aux Arvernes, dans sa progression de conquête de la Saône à la Loire et dans laquelle s'inscrit l'installation des Boïens au mont Beuvray.

Rien de romain !

César est d'une très grande précision (DBG I, 29). La migration helvète comptait 368 000 âmes pour 92 000 combattants, ce qui représente un combattant pour trois non-combattants. D'où pour 32 000 Boïens, 8 000 combattants Boïens aptes à porter les armes. Il faut toutefois relativiser, car ce sont les chiffres d'un recensement, avant le départ. Il faut déduire de ces chiffres, ceux qui ont renoncé de partir au dernier moment, ceux qui ont rebroussé chemin, surtout après le désastre du franchissement de la Saône, et ceux qui ont été tués lors de la bataille de Sanvignes remportée par César.

Après sa grande victoire sur les Helvètes et les Boïens, César écrit qu'à la demande des Éduens, parce qu'ils étaient réputés pour leur grande valeur militaire, il autorisa les Éduens à les installer sur les confins de leur territoire ; les Éduens leur donnèrent des terres ; puis, dans le cadre de leurs lois, les mêmes droits et libertés dont ils jouissaient.(DBG I, 28, 5, traduction : E. Mourey).

"...Gorgobina, oppidum des Boïens ; César les avait établis ici après la défaite des Helvètes ; il les avait rattachés aux Eduens" (DBG VII,9)

"César demande alors aux Eduens d'assurer son ravitaillement. Il envoie chez les Boïens un élément précurseur pour les prévenir de son arrivée et pour les exhorter à rester fidèles et à supporter les assauts de leur ennemi avec courage. Laissant deux légions à Agedincum (Sens) avec les chariots de bagages de toute l'armée, il se met en route pour porter secours aux Boïens" (DBG VII,10)

C'est clair : les Éduens de Mont-Saint-Vincent/Bibracte ont donné le mont Beuvray arverne aux Boïens, à charge pour eux de déloger les Arvernes qui s'y trouvaient encore et ils ont fait d'eux une colonie puis un allié.

Je rectifie : le conseil éduen qui siégeait dans la cité éduenne de Cabillo/Chalon-sur-Saône, dans la forteresse de Taisey, a donné le mont Beuvray etc...

Cela signifie que c'est Taisey qui les a ravitaillés en blé pour qu'ils survivent. Cela signifie que c'est Taisey qui leur a fourni, avant l'hiver, les bois de construction pour leurs maisons de bois etc... etc...

Or, quel était le nom de Taisey à cette époque ? Diodore de Sicile nous donne la réponse : Héraclès [...] bâtit une grande ville, - celle qui, en raison de sa course errante en cette guerre, est nommée Alésia. Il mêla même à ses citoyens beaucoup de gens du pays, mais comme ces derniers l'emportaient en nombre, il arriva que tous les habitants tombèrent dans la barbarie. Les Celtes jusqu'à ces temps-ci ont en honneur cette ville qui est pour eux le foyer et la métropole de toute la Celtique . Tout le temps depuis Héraclès jusqu'à nos jours, elle demeura libre, et ne fut jamais mise à sac. Mais enfin Gaius César, celui qui, à cause de la grandeur de ses actions, a été appelé dieu, la prit de vive force, et, comme le reste des Celtes, elle fut contrainte de se soumettre aux Romains. (Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 19).

Taisey, Alésia, métropole de la Celtique au bord de la Saône. Dans ces conditions, le mont Beuvray pouvait-il conserver son nom de Gorgobina ou Gergovina, évidemment non ! Le mont Beuvray ne pouvait que prendre le nom d'Alisum ou d'Alisincum.

Non, Madame la Ministre, les Boïens n'ont pas tous émigré à Autun, ils ont colonisé le Morvan.

Déesse boienne des eaux thermales de Saint-Honoré-les-bains. Elle offre l'eau qui guérit.

Emile Mourey 22 décembre 2020