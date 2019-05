GOT saison8 : polémiques

ATTENTION SPOILER de la série Game of Thrones !

Cela dit, si vraiment vous n'êtes pas au courant, c'est que cette série ne vous intéresse absolument pas, ou que vous habitez une autre galaxie (dans ce cas-là, merci, j'ignorais avoir des lecteurs là-bas).

Sur les réseaux sociaux, certains se moquent des parents qui ont prénommé leur fille Daenerys, comme l'héroïne de la série Game of Thrones, cette prétendante au trône anti-esclavagiste qui est si glamour (il y en aurait jusqu'à 3500 aux USA et quelques-unes en France), sous prétexte qu'elle a un peu pété les plombs dans l'avant-dernier épisode et fait des milliers de victimes civiles, outre les soldats qui s'étaient rendus, détruisant au passage la moitié de la ville avec son dragon qui crache de l'uranium enrichi... euh non, du feu.

De plus, aux USA une pétition appelle carrément les producteurs à refaire cette saison 8, avec de meilleurs scénaristes ! On a déjà vu des fans demander - et obtenir – une nouvelle saison d'une série menacée, mais là on est dans le jamais-vu, l'interactif de demain !

Nous avancerons une hypothèse toute personnelle à cette vindicte des fans américains : ils se sont reconnus ! Car finalement, qu'a fait Daenerys de pire que les Américains en Irak, 500 000 morts au moins dans une guerre débutée sous de faux prétextes qui a abouti, comme dans la série, à la mort d'un méchant dictateur, Saddam Hussein - alias Cerseï ?

Elle a simplement été un peu colère parce que Cersei tarde un peu à lui remettre les clés du palais, qu'on lui a zigouillé deux de ses trois dragons, et que certains lui préfèrent un prétendant aimé de ses troupes : soyons francs, y a de quoi criser, non ? En plus, elle venait de faire du super-boulot contre le Roi de la nuit et ses zombies : quel manque de reconnaissance !

Ah l'ivresse du pouvoir et de la vengeance ! Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs, il faut se salir les mains, etc. etc.



Certains parents et fans sont d'ailleurs tout prêts à lui trouver des excuses : « Elle a un beau cul » (argument certes un peu primaire), « Oui, mais j'aime bien le personnage dans les premières saisons », ce qui, appliqué à la réalité, donnerait : "Oui, ça fait pas mal de morts, mais j'aime bien ce président, et puis ça fait un dictateur de moins, et le pays est devenu une démocratie ».

(À noter que dans GOT Daenerys utilise elle aussi cet argument de l'intérêt des générations futures...)

Autre facteur qui a pu jouer : le réalisme de l'épisode, des destructions de la ville et des souffrances comme si vous y étiez. En Irak, au moins, les armées avaient une certaine pudeur et censuraient toute image violente, au point qu'on aurait dit une pub pour la mythique « guerre propre ».

(Axiome : le guerre de demain sera toujours plus propre que celle d'hier)

Comme Caligula (« Qu'ils me haîssent pourvu qu'ils me craignent »), Daenerys, à défaut d'être aimée, s'est rabattue sur la crainte – en dépassant un peu la dose requise ...

Verra-t-on demain Daenerys au bac de philo ? « Le dragon comme métaphore de la force nucléaire », « Manque d'amour et sociopathie », « JohnSnow a-t-il été aveuglé par la beauté de sa souveraine ? », « Napoléon et Daenerys, monstres ou grands hommes d'État ? »

« Le pouvoir absolu corrompt absolument (Lord Acton) »

À noter que le premier qui a perçu la face sombre de la reine a été condamné à mort – toute ressemblance avec un prisonnier politique nommé Assange, qui a lui aussi eu le tort de trop parler des puissants, serait purement fortuite.

Tout bien pesé, je conseillerais donc aux scénaristes de s'éloigner des USA quelque temps, en évitant de se réfugier dans une ambassade suédoise, anglaise ou équatorienne...

Somme toute, cette série nous invite à considérer notre propre histoire au-delà des mythes. Prenons la guerre de Troie par exemple ; elle ne fut pas du tout ce qu'on en dit. Déjà, il s'agit de la deuxième. Pour mémoire, il y a tellement de guerres dans l'histoire de l'Humanité qu'on a été obligés de leur donner des numéros : 1ere et 2e guerre de Troie, 1ere et 2e guerre mondiale (la prochaine sera donc la 3e, simple et pratique). Mais quand les conflits qui se succèdent sont vraiment embrouillés, on fait un lot : la guerre de cent ans !

La première guerre de Troie tourne autour d'un couple qui fuit sa belle-mère – une sorte de mythe fondateur, – puis d'une toison d'or convoitée par plein de types – déjà la fièvre de l'or (à noter que Daenerys a des cheveux argentés !). Classique mais banal.

On croit généralement que la deuxième guerre de Troie tourne autour de l'enlèvement de la belle Hélène, ce qui pousse son mari Melenas à lever une armée avec son frère Agammemnon pour venger son honneur, aboutissant au siege de Troie. Après quoi Achille tue Hector dans un duel forcément homérique.

Mais pas du tout ! C'est une simple histoire de cul entre un soldat nommé Achille, guerrier médiocre, et une Hélène plus chaude que belle.

Le talent d'Achille, c'était de prendre son pied. Il mettait beaucoup d'enthousiasme aux viols en série (que les soldats de toutes les civilisations ont longtemps pratiqué) - un film récent le montre effectivement passant la nuit avec deux paysannes, mais selon nos sources c'était plutôt une dizaine. Achille ne pratiquait pas le repos du guerrier, c'était le guerrier sans repos – c'est ainsi qu'il acquit sa fausse réputation de bravoure !

À son fade Mélénas, Hélène préféra Achille qui lui avait proposé un plan à trois avec la femme d'Hector. Mais Hector les surprit et lui mit une raclée devenue historique.

Finalement, le plan à trois n'aura pas lieu. Aka même nom !

« O mère ! Raconte-moi encore l'histoire d'Achille et d'Hector », suppliaient les enfants d'avant la télévision. On comprend que des parents avertis aient quelque peu édulcoré le récit, mais c'est regrettable pour la vérité historique et l'édification des générations suivantes.

Hier la belle Hélène était un mythe qui faisait rêver les hommes. Aujourd'hui chacun peut s'inscrire sur Meetic où un « coach » nous aidera à construire « something real ». Une Hélène moderne peut même faire des stripteases sur Internet ou vendre son corps de (quasi) déesse. Grandeur et décadence... elle est devenue un banal mythe au logis !

(Nota : l'usage de ce vieux jeu de mots des cruciverbistes (aka les Romains qui papotaient devant Jésus sur sa croix) - pour lequel une simple recherche Google donne plusieurs adresses - s'inscrit naturellement dans le cadre du recyclage écologique !)

(Nota : si vous y allez, attention aux fautes de frappe : sur Mythe-hic, il y a beaucoup d'alcoolos et de divine-mitées ! Oui, je sais, "Meethic" aussi est sur Google, une vingtaine de réponses. L'intelligence artificelle, c'est la mort du petit artisan, comme dans la nouvelle d'Asimov "Le correcteur" : "Bientôt il '[votre robot] s'emparera [ ] des vérifications et contre-vérifications de textes, et pourquoi pas des conlusions." Je viens de vérifier, Google n'a rien à dire en guise de conlusion ! Sauvés. Pour l'instant.