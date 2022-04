Gourmandises mosellanes politiques

Des pâtisseries originales de mousses au chocolat ou à la fraise sur un fond craquant, bien plus appétissantes que le projet de retraite à 65 ans ou encore l'arrivée inattendue du bombe venue de l'Est avec à l'intérieur autre chose que de la crème chantilly, sont de savoureuses créations d'un boulanger de Bourgaltroff. Une petite commune de Moselle qui comptait 239 habitants en 2019.

Pour ce boulanger qui ne manque pas d'idées, le deuxième tour de l'élection présidentielle était l'occasion de réaliser une petite affaire en or. C'est ainsi qu'en utilisant les photographies des deux candidats, avec l'aide d'une imprimante alimentaire ainsi que de l’encre spéciale, le pâtissier a exécuté un couple finaliste de la présidentielle bien craquant, qui cependant ne partira jamais ensemble en vacances. D'après le créateur des gâteaux "Macron et Le Pen" les clients de ce petit coin sympathique du Saulnois près de Dieuze, n'ont pas boudé leur plaisir gourmand sans arrière-pensée politique (paraît-il). Déjà le premier jour... "J’en avais fait 45 de chaque et tout est parti ! » se réjouit-il.

Précision importante, l'artiste n'en était pas à son coup d'essai. Les fèves interdites aux moins de 18 ans dans la galette des rois, sont devenues un succès (presque) planétaire avec ses fèves en forme de zizis rigolos des commandes sont arrivées même du Canada.

Bien entendu, cet article n'a rien de politique, son but n'est que de nous détendre un peu par les temps agités et dangereux que nous vivons actuellement. Ensuite et après tout, vous avez bien le droit de croquer du Macron ou de la Le Pen comme bon vous semble, au chocolat ou à la fraise.

N'empêche que politiquement parlant, Marine Le Pen a fait mieux au premier tour en Moselle que le président sortant. Et pas qu'en Moselle d'ailleurs !

Tandis que dans le village de Bourgaltroff, la représentante du RN a obtenu 46,79 % des suffrages et le président de la République un petit 13,46 % . Les mosellans ont la dent dure avec le sortant qui a quand même remporté le département au deuxième tour avec 50.46%. Dans ce village ou le boulanger qui ne fait pas de politique prétend avoir vendu autant de pâtisserie de l'une que de l'autre, les électeurs au deuxième tour ont donné 102 voix pour Le Pen et 50 à Macron.