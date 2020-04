Gouverner c’est prévoir

Les politiciens-technocrates qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies sont des hommes sans âme et sans aucun humanisme qui ne pensent qu’à l’argent et à leur prochaine élection. Ils n’ont pas su entendre les scientifiques qui avaient prévu que le monde subirait une pandémie dans les proches années à venir, ils avaient vu juste : l’épidémie a fait son apparition sur le marché aux poissons (d’hygiène douteuse) de Wuhan en Chine en décembre 2019, avant de s’étendre au monde entier sous la forme d’un nouveau coronavirus passé de l’animal à l’homme (probablement de la chauve-souris, par un animal hôte intermédiaire, on soupçonne le pangolin). Ce coronavirus sera nommé « SARS-CoV-2 », la maladie étant le « Covid-19 », c’est la pandémie prédite par les chercheurs que nous connaissons aujourd’hui.

Nos hommes politiques, ces tristes sires, n’ont pas jugé utile de maintenir le stock de masques constitué par Roselyne Bachelot en 2009, jugeant que c’était une dépense inutile. On la critiquait pour ses commandes faramineuses de vaccins et de matériel de protection en 2009, au temps de la grippe A-H1N1, mais quand la pandémie s’installe, il est préférable d’avoir abondance que pénurie ! Chapeau bas à Roselyne qui enrage aujourd’hui. En 2020, quel plan sérieux était prévu pour contrôler au mieux une éventuelle pandémie d’un virus émergent alors que les scientifiques tiraient la sonnette d’alarme depuis longtemps ?

L’État affirme aux Français que le port du masque est inutile pour les gens qui ne sont pas malades, évidemment, puisqu’il n’y en a pas ! Puis se ravisant quelque temps plus tard, après un avis de l’académie de médecine, le masque va devenir obligatoire pour tous. Parfait, c’est une très bonne mesure, mais elle aurait été plus utile en début d’épidémie. Et où va-t-on en trouver ? Olivier Véran, le tout nouveau ministre de la Santé passe une commande de 2 milliards de masques à la Chine qui est le seul pays à pouvoir les fabriquer en grande quantité, puisque nous avons délocalisé ces fabrications et leur livraison ne se fera pas avant plusieurs mois, car nous ne sommes pas les seuls à en commander face à la pandémie. La débrouillardise des Français palliera ce manque, heureusement.

Le Président de la République et son Premier ministre gouvernent à vue, changeant de cap sans cesse dans une indécision grotesque. La crise sanitaire et économique grandit de jour en jour ! Nos politiciens reconnaissent aujourd’hui leur erreur qui met la France au tapis, l’économie tourne au ralenti et le Cac 40 s’écroule, mettant la France en récession, nous n’en serions peut-être pas là si nous avions conservé nos usines et notre main d’œuvre sur notre sol. Il n’est pas bon pour le pays d’être dépendant des autres puissances pour beaucoup trop de produits que nous savons fabriquer. Nous avons un savoir-faire, ne le perdons pas. Nous sommes déjà bien trop tributaires du coût du pétrole pour lequel nous subissons la loi du marché des pays producteurs.

Le cruel manque de masques pour protéger le personnel sanitaire et les Français est dû à l’irréflexion de nos gouvernants et plus particulièrement d’Agnès Buzin, ministre de la Santé du gouvernement Philippe, qui a laissé le stock de masques s’épuiser sans renouveler les commandes pour des raisons purement budgétaires, je trouve cela scandaleux ! Selon Marisol Touraine, en 2017 il y avait 754 millions de masques chirurgicaux et 75 millions de FFP2 or, il n’y en avait plus que 130 millions au début de cette crise et pas un seul FFP2, se défend-elle. Que sont devenus les 624 millions manquants ? Pourquoi n’y avait-il aucun masque FFP2, protection indispensable pour le personnel soignant ? On ne trouve même pas de gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Mais on croit rêver devant une telle imprévoyance ! Agnès Buzin n’était pas à la hauteur de sa tâche et voyant venir le tsunami sanitaire, elle esquivait en acceptant de remplacer à la candidature de Maire de Paris, Benjamin Grivaux, ce ministre un tantinet frivole… ☺ Décidément, ces « Marcheurs » sont des amateurs bien inconséquents.

Le 10 avril, le bilan en France pour le Covid-19 atteint 90 676 cas déclarés, 31 267 hospitalisés, 7004 en réanimation, 8598 décès à l’hôpital, 4599 décès en Ehpad et 24 932 retours à domicile. Le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint, mais le nombre de patients en réanimation diminue, nous approchons du pic, cependant ce bilan n’est que provisoire, hélas ! Un long confinement sera encore nécessaire, mais le virus voudra sa part de victimes et peut-être nous faudra-t-il attendre que l’immunité grégaire soit atteinte ? (Environ 60 % de personnes contaminées pour le Covid-19.) Toujours pour des raisons de rentabilité, les laboratoires pharmaceutiques ont délocalisé la fabrication des médicaments dans les pays asiatiques, en Chine surtout. Aujourd’hui, la pénurie des médicaments se profile comme le curare utilisé pour les intubations. L’Observatoire de la Transparence des Politiques du Médicament prévient : « Les pénuries de sédatifs ou d’antibiotiques amènent déjà à des utilisations parcimonieuses et une baisse de la qualité des soins. Sans ces médicaments, les patients vont mourir en souffrant, d’étouffement par exemple. Toute dignité sera piétinée. » (L’Obs)

Cette conjoncture n’est pas sans rappeler le roman d’Albert Camus « la Peste » qui réveille nos peurs ancestrales. L’écrivain y décrit comme une prédiction ce qui se passe aujourd’hui : l’attitude indécise des gouvernants, le confinement de la population, la désinvolture des riches qui filent vers leurs résidences secondaires pour y passer leur confinement en vacances où ils sont vus d’un mauvais œil par les autochtones qui craignent la contamination, les contrôles policiers avec le formulaire de sortie dérogatoire, la crainte de la maladie dans les prisons, le manque de moyens de l’hôpital et le dévouement du personnel soignant exténué par la tâche.

La peste est une anthropozoonose (maladie commune à l’homme et à l’animal). Elle est causée par le bacille Yersinia pestis, elle se transmet à l’homme par les puces du rat malade, il existe un vaccin et on la soigne avec des antibiotiques. Le SARS-CoV-2 étant un nouveau coronavirus, il n’existe pas encore de vaccin, mais les chercheurs s’activent, cette nouvelle maladie laisse les médecins désemparés, ils ne peuvent qu’aider à la guérison en mettant les cas les plus graves en réanimation avec une intubation pour une respiration assistée. Les laboratoires pharmaceutiques s’activent pour trouver un médicament contre le Covid-19. Un essai clinique, baptisé Discovery a lieu avec plusieurs substances comme le remdesivir, le lopinavir en combinaison avec le ritonavir et l’hydroxychloroquine préconisée par le professeur Didier Raoult à Marseille associée à l’antibiotique pulmonaire azithromycine qui semble donner de bons résultats pour la région marseillaise, mais qui fait polémique avec ses confrères. D’autres pistes sont explorées avec le plasma des patients guéris du covid-19, riche en anticorps, c’est une thérapeutique prometteuse. On songe aussi à utiliser le sang du ver marin arénicole qui offre des propriétés d’oxygénation 40 fois plus élevées que nos globules rouges.

Dans « la Peste », le vecteur de transmission est la puce du rat malade, pour le Covid-19, le vecteur de transmission du virus est l’avion qui est à l’origine de nombreux voyages sur de longues distances dus à la mondialisation et aux déplacements de plus en plus nombreux des hommes par la voie des airs.

Par leurs négligences et leurs contradictions, nos politiciens sont responsables des milliers de morts du Covid-19 en France et devront répondre de leur imprévoyance devant la Nation, car gouverner c’est prévoir. Le Président Macron et son Premier ministre gèrent la crise sanitaire dans l’improvisation et le paradoxe, ils imposent un long confinement à la population, c’est une bonne mesure, mais ils convoquent 44 millions d’électeurs aux urnes pour les élections municipales le 15 mars, en pleine épidémie ascendante d’un virus très contagieux et trop souvent fatal aux personnes âgées ou de santé déficiente. Ces élections qui n’étaient pas vitales pour la démocratie auraient très bien pu être reportées, elles ont été un vecteur de propagation du virus non négligeable. C’était là une décision irresponsable ! Honte à nos dirigeants qui ne pensaient qu’à leur sacro-sainte réforme des retraites et à la restriction du budget de la Santé qui a considérablement affaibli l’hôpital public en supprimant des lits, en négligeant l’achat du matériel médical qui fait défaut aujourd’hui, en ne rémunérant pas à un juste salaire et en ne respectant pas le dévouement et le professionnalisme du personnel de santé hospitalier qui se démène actuellement et qui a crié haut et fort sa colère lors des récentes manifestations. Leurs sbires gazaient et molestaient les infirmières et les pompiers qui nous sont aujourd’hui si indispensables et font preuve d’une abnégation remarquable en ces temps difficiles. Tout comme certains métiers au contact du public et de la maladie, les médecins et infirmières libéraux, les hôtesses de caisse des supermarchés, le personnel soignant des Ehpad, les éboueurs, les chauffeurs routiers et de bus, et bien d’autres. Emmanuel Macron et Édouard Philippe n’ont pas su entendre la révolte des Français lors de la crise des gilets jaunes où régnait alors l’anarchie et pendant les deux mois de grève des travailleurs contre la réforme des retraites et qui n’aboutira que sur un 49-3, ce déni de démocratie, décidé à la va-vite par un Édouard Philippe hypocrite, au début du mois de mars, au moment même où s’installait l’épidémie de Covid-19 en France. Nos hommes politiques restent sourds aux cris du peuple et découvrent enfin aujourd’hui que l’Homme est l’élément moteur de la société.

Il est grand temps d’en venir à une société plus humaine.