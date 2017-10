Gouverner, est-ce possible ?

Est-il possibe de gouverner en France avec le "complexe médiatico-industriel" ? Qui juge et condamne mieux que la Justice ; qui utilise la délation comme source d'information ; qui est à l'abri de toute attaque, dénonciation, accusation ; pouvoir usurpé qui prend les Politiques en otage et ne rend des comptes à personne, pas même à la Justice !

Texte

Contrairement à ce que l'on entend, les idées et les projets des Partis sont là, produits notamment à gauche par Terra Nova, Fondation Jean Jaurès, et à droite par l’Institut Montaigne… et bien d’autres. Une exception : le FN n'a pas d'usine à idées, la famille Le Pen assurant seule la doctrine et les pratiques. Les partis sont concentrés sur un objectif : arriver au pouvoir, le FN, sorte de PME familliale, fait exception, il n'a d'autre objectif que de nourrir la ladite famille : tous ceux qui ont tenté autre chose se sont fait virer : Mégret, Philipot et bientôt Marine elle-même qui en prétendant au pouvoir s'est mise hors jeu. Le pouvoir pour faire quoi ? Jean-Marie a compris il y a longtemps que le pouvoir c'était la mort du mythe nourricier, qu'il fallait maîtriser le cours des choses pour l'écarter dès qu'on l'apercevait au bout de la ligne droite.

Macron a bouleversé le jeu, mais il n’a rien inventé. Et ça va repartir, peut-être plus vite qu’on le pense (une dissolution dans 2 ans si ça coince, pourquoi pas). Le problème c’est le « comment faire ? », le modus operandi. Chirac qu’on accuse de n’avoir rien fait a fait sans doute ce qu’il était possible de faire ; Macron fera-t-il plus ? Les intentions sont là, aujourd’hui comme hier, mais passer à l’acte reste en France un exercice difficile. Cette Assemblée tiendra-t-elle le coup devant les attaques médiatiques ? Le Gouvernement semble solide : pour combien de temps ?

Ce qui déforme la réalité c’est le « complexe médiatico-industriel » – et notamment la Téloche, cette putain. Les médias vont-ils se concentrer sur Macron et son Gouvernement pour leur pourrir la vie ? C’est probable. Que savent-ils faire d’autre ? Avec l’aide des « lanceurs d’alerte » – nommés autrefois délateurs, ceux qui écrivaient rue Lauriston à la Kommandantur que leur voisin du dessus était juif –, et les auto-proclamés « Zumoristes », qui peuvent lancer les pires insanités en toute impunité alors qu’un vulgum pecus se fait mettre en examen pour un mot malheureux murmuré maladroitement, ils dénoncent, accusent, condamnent… Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France : plus grave est l’acharnement de ce « complexe médiatico-industriel » a prendre le Justice dans ses filets – le Proc vient devant les caméras lire son dossier ! C’est le « Tribunal médiatique » qui juge… des « petits merdeux » (le qualificatif est de Rachida Dati sur BFM TV - Bourdin) orientent l’affaire avec des questions hors sujet auxquelles doit répondre le magistrat !

La Téloche, cette putain, doit être remise à sa place.

Et la Justice aussi !

Et la Politique aussi !