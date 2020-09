Grace Kelly ou les carcans de la vie...

Une émission intitulée "Monaco, le rocher était presque parfait", diffusée sur France 3, a été l'occasion, pour Gérard Miller, d'évoquer la vie et le destin de Grace Kelly... Son image d'icône du cinéma fait encore rêver et pourtant, sa vie a été marquée par une volonté farouche d'échapper à toutes sortes de carcans...

D'abord, le carcan familial, car le père de Grace Kelly imposait une discipline de fer à toute sa famille, à ses enfants : il voulait que ses enfants réussissent dans un domaine où il avait lui-même connu quelques échecs, le sport...

Pour échapper à ce carcan, Grace devint actrice et réussit une brillante carrière, sous la direction de réalisateurs illustres, comme Alfred Hitchcock.

Mais la belle expérience cinématographique se révéla être, à nouveau, un carcan : Grace Kelly en fut, bientôt, réduite à jouer des rôles insignifiants, sans consistance.

La jeune actrice put, alors, trouver une nouvelle échappatoire, puisqu'elle rencontra Rainier de Monaco, acquit le statut de princesse, et, comme dans les contes de fée, connut une nouvelle gloire...

Une vie faite de bonheurs, de plaisirs renouvelés, pourrait-on croire...

Mais, en fait, le rêve devint vite un nouveau cauchemar : sous le feu permanent des caméras, des photographes, la famille princière était en constante représentation.

Difficile de préserver une intimité, quand on a été une star de cinéma, qu'on a épousé un prince, difficile d'échapper à des obligations lourdes et pesantes au quotidien.

Et la dernière tentative de Grace Kelly, pour échapper à ce carcan fut un échec : son réalisateur préféré lui proposait un nouveau rôle au cinéma, mais son élan fut rapidement brisé, et le prince, son époux lui interdit cet ultime espoir de renouveau et de délivrance...

Ainsi, le destin de Grace Kelly n'est-il pas le révélateur de nos propres vies ?

Ne sommes-nous pas, tous, soumis à des carcans successifs : celui de l'enfance, parfois, celui du travail, celui du mariage, celui des contraintes domestiques ?

Nous tentons tous d'échapper à ces prisons, mais souvent nous retombons dans d'autres entraves tout aussi rudes et difficiles...

Bien sûr, on peut, désormais, vaincre certains carcans : le mariage n'est plus une institution indissoluble, les gens peuvent divorcer, se remarier, mais la présence d'enfants dans le couple fait que certains restent dans ces entraves.

Le travail est un carcan, pour certains car il impose trop de contraintes, de difficultés.

Le chômage peut, aussi, être une prison, car il exclut l'individu, le met à la marge de la société.

La vieillesse peut apparaître comme un carcan, quand une personne est affaiblie, diminuée par la maladie.

La souffrance est bien une des composantes de nos vies humaines : nous sommes souvent muselés, emprisonnés...

Parfois, nous nous emprisonnons nous-mêmes dans des habitudes, une façon de vivre.

Les carcans de la vie sont multiples, divers, et nous empêchent de nous épanouir pleinement : ils font partie de toutes les épreuves que nous devons traverser, tout au long de nos vies.

Et qui peut vraiment échapper à ces carcans ?

