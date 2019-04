Grand bal des hypocrites autour des cendres de Notre Dame

De la très peu chrétienne Anne Hidalgo au président Macron - celui qui pense que la culture française n’existe pas - nos gouvernants ont affiché une belle unanimité dans la consternation à la suite de l’incendie de Notre Dame. Et Paris la post-chrétienne, Paris la post-moderne. Paris qui vote Macron et Hidalgo des deux mains pleure sa cathédrale - ex gloire du catholicisme triomphant.