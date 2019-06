Grand Débat : La synthèse escamotée

A l’issue du Grand Débat national consécutif au mouvement des Gilets Jaunes, des « conférences thématiques » puis des « conférences citoyennes » ont eu lieu dans les Régions. Dans certaines régions, la presse a mentionné les principaux points retenus (exemple Ref 2), et l’ensemble des compte-rendus sont présent sur le site du « grand débat » (Ref 3), mais n’ont donné lieu à aucune communication officielle.

Une synthèse globale a pourtant été établie par Res Publica et Mission Publique (Réf 4), très peu connue y compris par la presse et les députés (confère l’évocation dans l’ « heure des Pro » sur Cnews le 13 Juin), qui n’a fait l’objet que d’une présentation restreinte le 8 avril (ref 5), mais aucune grande restitution publique ou en région. Or il avait été indiqué que des chercheurs allaient se pencher sur les nombreux cahiers de doléances, contributions et questionnaires. En outre, il y avait eu nomination de coordinateurs (avec quelques péripéties) et de « garants », mais ceux-ci n’ont fait aucune communication solennelle après la consultation.

La restitution / débat par le Premier Ministre a l’Assemblée et au Sénat en début avril n’a été qu’un exposé général faisant apparaître quelques points clés, curieusement contradictoires avec les revendications protestataires (Ref 6).

Certes, des mesures ont été annoncées dans la conférence de presse présidentielle du 25 Avril (qui avait été reportée du fait de l’incendie de Notre Dame), mais cela semble procéder d’un tirage orienté puisqu’il s’agit grosso modo des propositions LREM au Grand Débat, sans relation explicite avec la synthèse globale.

De même, la déclaration de politique générale du premier ministre en juin reprend des points évoqués lors de ce Débat, mais sans là encore se référer à des études ou synthèses à partir des contributions.

Or si on se penche sur la Synthèse disponible en ligne, il apparaît que les demandes de participation citoyenne vont très au-delà de l’évolution du RIP proposé par le président, ou d’une assemblée citoyenne de circonstance sur l’écologie. Il est question de représentants permanents, pas seulement au CESE.

Idem la justice fiscale -je cite le C/R « accroître la contribution de ceux qui peuvent le plus, c’est-à-dire, pour les participants, les hauts revenus et les multinationales. Il est proposé notamment d’augmenter les taux marginaux, de rétablir l’ISF, de limiter ou d’interdire l’optimisation fiscale ». Ceci dit, le compte rendu indique que ces sujets ont prêté à controverse. Sur cette question, le président a annoncé des réductions de l’IR sur la 1ère tranche (passage de 14 à 11 % a annoncé ensuite le ministre) mais qui s’appliqueraient de manière décroissante dès la 2ème tranche, on se demande bien comment.

De ce fait, il y a dans les villes, villages, groupes et associations qui s’étaient impliquées dans le débat (cahiers de doléances, réunions, etc.) une grande frustration et un sentiment de s’être fait embobiner, et en tout cas de n’avoir pas reçu le « retour » de la vaste procédure qui avait été engagée. Le gouvernement a tourné rapidement la page et fonce sur le chapitre suivant (« réforme » des retraites et de l’indemnité chômage), en agitant par ailleurs la muleta écologiste, en préparation, on peut s’y attendre, de nouvelles innovations fiscales.

