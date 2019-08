Grand la Romaine

Il manque surtout une volonté réelle de mettre au jour (et non pas à jour) des découvertes qui remettraient en cause le récit national sur « nos ancêtres les Gaulois » et la réalité des relations qu’ils entretenaient avec Rome, beaucoup plus complexes et imbriquées que ce qui est enseigné en histoire.*

Grannos était un dieu « gaulois » (ou du moins celtique) dont le culte était manifestement antérieur à l’occupation romaine. Mais cette occupation elle-même ne doit pas êtres comparée à ce qu’a été celle de la France par l’Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.

De même que le latin et les langues celtiques font partie de l’ »italo-celtique » désigne un regroupement des branches italique et celtique de la famille des langues indo-européennes sur la base des caractéristiques partagées par ces deux seules branches et aucune autre, les cultures romaine et gauloise étaient plus proches qu’on ne le croit et ce qui est attribué à l’une est parfois ou l’autre est parfois contestable.

Grand est un exemple du syncrétisme culturel et religieux réalisé à travers « sol invictus », religion principale des militaires de l’emmpire romain et du syncrétaisme catholique qui en est résulté.

D’ailleurs, le principal frien pour les les fouilles est l’église elle-même, construite en plein milieu du sanctuaire. Que ce dernier soit gaulois, romain ou « gallo-romain » n’a plus beaucoup de sens, et ces notions sont à revoir. Elles datent de Michelet.