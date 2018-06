Grand rassemblement pour un Iran libre ; quelques conférenciers déjà connus

Alors que les manifestations s’intensifient en Iran, le CNRI dévoile une liste partielle des conférenciers présents lors du grand rassemblement pour un Iran libre et démocratique qui se déroule ce samedi 30 juin à Villepinte. Pendant que le peuple fustige ouvertement le régime dans les rues de Téhéran et dans tout le pays, les soutiens massifs affluent des 4 coins du monde. La tyrannie religieuse des gardiens de la révolution islamique peut désormais compter les jours qui la sépare de son inéluctable déchéance.

Un soutien sans faille

La liste des élus à travers le monde qui soutiennent le projet des opposants Iraniens ne cesse de gonfler. Jour après jour, ils se font de plus en plus nombreux et de plus en plus variés. Des Eurodéputés Allemands, Belges, Italiens ou Estoniens aux 200 parlementaires Britanniques en passant par le Sénat Italien ou les maires de France, le nombre des partisans de l’application des droits humains en Iran croît sans modération. Ces élus du peuple appuient sur un point particulier ; enfin prendre en compte l’avis et la vie des Iraniens, bien plus que les dividendes des entreprises européennes à la conquête des richesses du pays. Mais, alors que l’Union Européenne des affaires étrangères de Federica Mogherini s’englue dans un protocole mort-né pour préserver l’intérêt de certaines firmes, il semble que ces dernières soient au final bien plus sages que nos élites diplomatiques. Total, puis le groupe PSA ont une nouvelle fois quitté l’Iran. Mieux, alors que d’aucuns craignent justement que d’autres multinationales non alignées en profitent pour prendre une place laissée vacante, on apprend que la banque d’état Indienne, la SBI, décide de se retirer de l’économie Iranienne à compter de novembre prochain.

De fait, nos grands décideurs semblent de plus en plus isolés et voient monter la fronde des peuples, représentés par leurs élus locaux et leurs parlementaires. D’Algérie aux États-Unis, de la Belgique à l’Italie, le consensus se fait autour de valeurs humaines retrouvées. Tout simplement. D’ailleurs, comment pourrait-on encore soutenir une économie exclusivement préoccupée par l’effort de guerre et d’expansion d’un régime belliqueux ? Au cours de 8 derniers mois, les Iraniens ont perdu plus de 80 % de pouvoir d’achat. Le Toman se dévalue au cours de 9 000 Tomans pour un Dollar. Et tout dernièrement, comme le signe fatidique d’une chute imminente, les bazaris de Téhéran ont décidé de plus ouvrir leurs étals. La grève est complète. L’économie, déjà paralysée par les choix désastreux du régime, se fige encore un peu plus. Si les dirigeants sont aussi sages qu’ils le prétendent, il ne leur reste plus qu’à faire le constat définitif de leur échec et à rendre au peuple sa souveraineté pleine et entière.

Les principaux intervenants lors du grand rassemblement du 30 juin

Parmi les conférenciers réputés, on trouvera ce samedi à Villepinte ;

Patrick Kennedy, co-fondateur de One Mind et ancien élu de la chambre des représentants de 1995 à 2011 ;

Bernard Kouchner, co-fondateur de médecins sans frontières et ancien ministre des affaires étrangères ;

Giulio Terzi, ancien ministre Italien des affaires étrangères et ambassadeur à l’ONU ;

John Baird, ancien ministre Canadien des affaires étrangères ;

Sid Ahmed Ghozali, ancien chef du gouvernement Algérien ;

Linda Chavez, autrice, présidente du Centre for Equal Opportunity ;

Rama Yade, ancienne ministre française des droits de l’homme ;

Ingrid Betancourt, ancienne sénatrice et candidate aux élections présidentielles en Colombie…

Des dizaines de députés français, britanniques, italiens, espagnoles, allemands et d’autres pays européens, arabes et américains

Bien sûr, ceci n’est qu’un aperçu des différentes personnalités qui occuperont la tribune à Villepinte. Cette grande réunion sera l’occasion de soutenir l’opposition au régime tyrannique qui sévit depuis 1979 en Iran, quand l’espoir de la chute du Shah a vite laissé la place à la terreur des gardiens de la révolution islamique. Mais plus que cela encore, et compte tenu du contexte décrit plus haut, cette manifestation sera l’occasion pour le CNRI, qui regroupe toutes les oppositions à la théocratie, de dévoiler son plan pour un Iran libre. Le discours de Maryam Radjavi, présidente élue du CNRI, est donc très attendu. Il fixera les grandes lignes de la future direction politique de l’Iran ainsi que le calendrier de la reprise en mains du pouvoir par le peuple.