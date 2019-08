« Grand Remplacement » : pourquoi Renaud Camus n’est pas responsable de l’attentat d’El Paso

Mon post que je reprend d’un autre article : c’est stupide ou malhonnête d’amalgamer Camus à l’assaillant de Christchurch ( amalgame qui est pour moi aussi malhonnête ou stupide que celui entre les musulmans et le « terrorisme » ). Cependant , si les manipulateurs du concept de « grand remplacement » peuvent avoir des postures et des prescriptions très différentes au point qu’on ne peut les confondre , il est cependant difficile de nier qu’ils ont en commun un certain paradigme ( de même qu’on ne peut pas nier que les « terroristes » musulmans ont en commun avec les autres musulmans un paradigme commun qu’on nomme « islam »).

Il est possible de faire la généalogie du concept de « grand remplacement ». On en retrouve déjà des traces à la fin XIXe siècle, avec les thèses évictionnistes qui prêtaient aux mulâtres des Antilles le dessein secret de vouloir évincer ou soumettre les colons blancs par une substitution démographique. On la retrouve également chez Barrès à peu près à la même période qui emploie clairement le terme de « grand remplacement » par « l’étranger » c’est-à-dire le juif, qui serait « fatalement accompli à brève échéance » : « La France pourra toujours s’appeler la France, son âme sera morte, vidée, détruite » écrivait-il. Hitler en reprendra l’idée dans Mein Kampf lorqu’il explique que les juifs utilisent la France pour importer les Noirs en Europe, et ainsi détruire la race blanche par métissage. L’idée dans cette forme-là sera reprise par l’extrême droite française après la seconde guerre mondiale, il circulera dans ce milieu la thèse d’un complot juif favorisant le métissage biologique et culturel dans le but de détruire l’Europe pour instaurer une dictature ploutocratique mondialiste , c’est en particulier l’ancien Waffen-SS René Binet qui va diffuser cette thématique du « grand remplacement » suivit par d’autres collègues à lui affirmaient que désormais toute l’Europe était occupée par les « nègres » (les soldats américains) et les « Mongols » (les soldats russes).

Il existe un univers mental en commun, chez ceux qui manient ce concept et qui dépasse largement la simple critique de l’immigration massive : il ne s’agit pas seulement d’ une critique des flux migratoires , ça va beaucoup plus loin , le mot « remplacement » veut en lui-même tout dire : c’est une critique de l’ altération d’une essence biologique. A ce titre , la reprise des statistiques sur la distribution de la drépanocytose sur le territoire par certaines mouvances pour démontrer ce grand remplacement est évocateur. Peu importe qu’une personne soit née en France de parents français depuis plusieurs générations, si elle n’est pas blanche, elle est donc un élément du « remplacement ». A cette aune, les habitants noirs des Antilles, par exemple, seront considérés comme des « remplaceurs » même s’ils sont français depuis des générations alors qu’un immigré Espagnol ou Polonais mais blanc, ne sera pas concerné. Il y’a dans ce concept la superposition de la question ethnique et continentale qui renvoie à Francis Parker Yockey, le nationaliste révolutionnaire américain qui a eu une grande influence sur l’extrême droite européenne et pour lequel qui le mot « Europe » renvoyait à la « blanchité » plus qu’à un espace. La blanchité étant récessive, le métis perd la substance européenne et devient lui aussi un « remplaceur ». On comprend alors que le métissage est un danger mortel pour la blanchité puisqu’il tend à la faire disparaitre, d’où la notion de « génocide blanc », inspiré de la déclaration d’Aimé Césaire sur le « génocide par substitution » sur la venue des H’mongs en Guyane mais cette fois appliqué à l’ensemble du territoire français, voir au continent européen. De là , on constate que l’arrêt de l’immigration ne résout pas le problème du « génocide blanc » dans des sociétés dans lesquels les non blancs constituent une minorité non négligeable et ont supposément une dynamique démographie qui serait par essence supérieure à celle des blancs.