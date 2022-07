 « Grave crise du recrutement dans l’éducation. »

@cevennevive

On ne demande pas au ministre de l’agriculture d’être agriculteur, ni même de savoir quoi que ce soit de et sur l’agriculture. On lui demande de mettre en pratique les directives européennes traduites occasionnellement par les chefs du gouvernement (PdR et PM) en « politiques », c’est-à-dire règles administratives et attribution des subventions.

Ce qui importe aujourd’hui aux dirigeants pour la sélection des enseignants, ce n’est plus le contrôle de leurs connaissances qui sont supposées avoir été validées par des diplômes, mais leur conformité à l’idéologie en cours qui n’est pas seulement une mode, mais un outil de contrôle servant à « repérer et traiter ceux qui ne sont pas Charlie » (lien), une formule qui synthétise le basculement opéré en 2015, sous le règne de Flamby 1er.

Les hussards de la république (qui n’étaient pas non plus exempts d’idéologie) ont cédé la place aux ayatollahs du wokisme, du politiquement correct et de la discrimination positive, trois cultes imposés par les Maitres de l’Empire.