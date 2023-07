Grave pénurie dans l’Education Nationale pour cette rentrée : N’était-ce pas prévisible ?

@Jean-Luc ROBERT Privatisé ou pas, et la fin de votre commentaire le souligne, il faut un minimum de formation et un revenu ad hoc pour occuper un poste quel qu’il soit. A ce propos, je voudrais souligner une tendance qui n’existe pas qu’à l’EN mais ailleurs. Une des raisons avancée pour expliquer en partie la faiblesse du salaire des enseignants, en France, et qu’on a « annualisé » leur revenu sachant que l’année scolaire ne dure que 9 mois , à peu près, tout en respectant bien sûr leurs droits à congés. Sauf que, depuis des années, il leur est demandé d’en faire plus, stages, formations, réunions, ...... sans augmentations notables. Il se passe la même chose dans un tout autre domaine, le nucléaire. Vous allez me dire quelle relation ? La même. Il y a dix ans, ceux qui entretenaient les centrales nucléaires (contrôles, travaux, ... ) avaient leur activité annuelle scindée en 2 : une période de haute activité (avril>> septembre) pendant laquelle les entretiens pouvaient (faible consommation, tranche à l’arrêt, peu de radio-activité) et devaient être fait, et une période de basse activité (octobre >> mars, réacteurs plein pot, chauffage) pendant laquelle les travaux étaient réduits à leu plus simple expression, ils restaient la plupart du temps à la maison, en stand-by. Payés, à la maison mais toujours dispo, prêts à partir sur simple mail du jour au lendemain. En conséquence, leur salaire aussi avait été annualisé. Travail 9 mois sur 12 : 75%. Sauf que depuis quelques années, avec l’essor des clim, la consommation ne baisse pas vraiment, il n’y a plus de période de haute et basse consommation, donc activité permanente, plus de stand by. Mais le salaire n’a pas bougé. Des candidats ? Pas plus que pour l’EN. Bon, le niveau n’est pas le même (BAC +2 ou 3, technique) et l’environnement de travail non plus. Seul avantage, les machines font peu de contestation !