Greffe - Ça va pas la tête !

Je vous narre une histoire réelle.

Voici une trentaine d’années ma grand-mère me raconte :

.

Je vois le docteur X, le mien et celui de ma soeur aînée de 93 ans qui vit au-dessus, sortir de chez elle en se tordant de rire.

Il n’en peut plus et a besoin de s’épancher ; il trahit le secret médical en racontant...

- Figurez-vous madame Sarcastelle que votre soeur m’ayant appelée, j’entre chez elle pour la trouver debout me tendre une enveloppe d’un air solennel.

- Docteur, me dit-elle, ce sont mes volontés en cas de décès, à propos de ce qu’on fera de mon corps. J’ai pensé qu’on pourrait le dépecer pour en tirer des greffons...

Nouvelle crise de rire du médecin : « comme s’il y avait quelque chose à récupérer là-dessus ! »

- Docteur, j’ai bien réfléchi. Supposez qu’on greffe mes yeux à un aveugle. Alors cet aveugle voit. Et que voit-il ? Il voit par exemple que sa femme le trompe. Et alors il la tue. Et moi je serais responsable de ce malheur ? Non non non, je ne le veux à aucun prix. Veuillez donc ; docteur, enregistrer mes volontés.

.

Ne vous mettez pas en peine, Gruni, de vous soucier des angoisses d’autrui.

Oui, on entend tout à propos des greffes. Il paraît que des greffés des mains préfèrent redevenir manchot. Notez : je ne pense pas que cela dépasse en statistiques le degré de l’anecdote à journaleux, mais cela suffira toujours à réclamer qu’on laisse crever les gens curables au profit de la tranquillité d’esprit des belles âmes bien portantes dans leur fauteuil. Eh bien, si une tête à laquelle on greffe un corps ne supporte plus l’existence, on réemploiera la guillotine. Très sincèrement, de quoi vous mettez-vous en peine ??