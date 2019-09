Greta, maltraitance parentale sur enfant vulnérable

Greta Thunberg est une victime… des adultes écolo-fascistes qui l'ont prosélytée et exploitée pour promouvoir l'idéologie de la religion climato-apocalyptique.



La jeune Suédoise de 16 ans a invectivé les dirigeants mondiaux lundi au Sommet de l'ONU pour l'action pour le climat, où elle a sombré dans une crise hystérique en les accusant d'avoir "volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides" au sujet du changement climatique, a-t-elle expliqué à travers des larmes et de la colère.

Les écolos et les gauchistes ont applaudi à ses propos, mais pas un de ces imbéciles n'a vu la détresse d'un enfant malade exploité.



Le discours de Greta Thunberg était un non-sens irrationnel.



Pourtant, les écolo-fascistes ont approuvé l'endoctrinement avec les mensonges et les approximations. Les écolo-fascistes ont poussé des milliers d'enfants dans les rues.



Des politiciens avides de suivre le mouvement se sont émus et prosternés devant les délires orchestrés devant ces manipulations même pas feintes. Dressé des couronnes et même invité à l'Assemblée nationale.



Triste idéologie écologiste qui place l'idéologie devant, et n'hésite pas a démolir la vie d'une gamine qui souffre pour en détourner sa maladie pour un profit politique.



Les médias verts rouges roses n'hésitent pas à la présenter comme une autorité morale irréprochable. Comment en est-on arrivé là ? Une telle indécence à maltraitance à enfant malade ?



L'idéologie rend-elle aveugle au point de nier l'indécence à exposer cette jeune fille qui ferait mieux de vivre dans un cadre plus paisible ?



Qu'importe que les propositions de Thunberg appauvrissent des milliards de personnes tout en les laissant sous le contrôle écrasant des masses aux étatistes.



Il est déjà assez grave d'exploiter un adolescent en bonne santé, mais les écologistes en utilisent une avec plusieurs troubles mentaux. Le syndrome d'Asperger et le trouble obsessionnel-compulsif (TOC).



Les parents vont publier prochainement un livre qui met en avant ses problèmes mentaux comme la raison de son activisme.



Vous verrez, les journalistes présenteront ses parents sans éprouver aucun malaise, comme ils ont présenté Greta ces dernières semaines.



Vous lirez dans ce livre qu'à 12 ans, cette gamine a arrêté de manger et boire pour cause d’obsession climatique. Mais qui autre que ses parents militants extrémistes ont implanté ces idées angoissantes à un enfant malade Asperger ?



Vous lirez que sa soeur, elle aussi atteinte, pique des colères et casse tout.



Vous lirez que Gretta Thunberg a commencé à avoir des cauchemars angoissants à trois heures du matin.



Elle « aurait décidé » que son inquiétude face au climat devait devenir celle de tous les autres. Comme si, à 12 ans, un enfant malade était capable d'appréhender le monde complexe en libre arbitre et ne pas être sous l’influence des parents ?



Au lieu de diagnostiquer l'obsession et agir en conséquence pour rassurer et faire vivre une vie moins traumatisante, au lieu d'aider leur fille, les parents de Thunberg ont exploité sa peur irrationnelle.



En faire une caricature médiatique et détruire sa vie future. Ses parents l'ont enfermée dans une idéologie avant sa majorité. C'est criminel. C'est odieux.



Les activistes du climat du monde entier se sont associés à l'indécence et ont profité de cet enfant fragile pour en faire un profit politique militant.



Cette gamine victime est sujette aux cauchemars. Au lieu de les apaiser, les militants ont encore amplifié la paranoïa.



Ils ont façonné ses discours, qui peut imaginer qu'une gamine de 16 ans dispose de la notion de plainte à l'ONU sans qu'on lui aie suggérée ?



Ils l'ont déscolarisée.



Ils l'ont fait voyager sur un bateau de bobo avec un seau en plastique issu de l'industrie pétrolière pour uriner au milieu des vagues. Juste pour faire la une des médias verts de gris, et socialistes.



Ils l'ont proposée pour le prix Nobel de la paix pour militantisme. C'est irrationnel.



Abus à personne vulnérable. C'est proprement honteux.



Greta Thunberg, c'est maltraitance sur enfant victime de militants extrémistes, de ses parents.