Greta Thunberg aide Kant

Le saviez-vous ? Les gens de la manière de Greta Thunberg sont indispensables pour que nous soyons intelligents en étant cons, comme (vous le savez à présent) l'intelligence supérieure est une intelligence socratique qui n'ignore pas la profondeur de sa propre bêtise. Par conséquent, qui saurait le mieux nous enseigner cela sinon les canailles ? Vraiment. La destruction de Notre-Dame a poussé le gouvernement espagnol à revisiter ses églises. Que vous faut-il d'autre ? Je rabâche le même axiome : la bivalence des composés universels.

Le Chinois de Königsberg

Des séismes parcourent le monde et l'humanité tremblote vigoureusement, et grâce soit rendue à Dieu : Kant a existé et a éclairé d'une puissante lumière les émois terrestres.

Suffit de regarder, par exemple, le new age dont les malins s'inspirent à dessein. N'est-ce pas le versant tout à fait négatif de la doctrine kantienne, quand bien même ils disent ici et là perforer la Mâyâ moyennant l'unité par-delà le principium individuationis ?

Ce que la Mâyâ enseigne du côté de la réalité, c'est la complexité inhérente des choses, à savoir de complexifier davantage. Le propre du kantisme, auquel Schopenhauer se sentait lié, rejoint l'enseignement bouddhique sous l'angle du « au derrière » des apparences...

Or, si Kant en complexifiant le Réel n'a fendu la coquille principiellement que pour montrer son unité sincère, ça ne touche Greta Thunberg que sur la base de sur quoi cet enseignement casseur s'édifie : de la vérité dans son écrin de fausseté ou de mal, que Greta Thunberg l'écologiste simpliste donne à voir en contraste.

Car la vérité vit de la fausseté, de même que le bien du mal, alors que certains écologistes ne l'entraperçoivent pas.

Leur erreur, vous l'avez comprise, tient à ceci de n'admettre aucune prérogative au discours faux, comme si leur discours (c'est-à-dire leur mythe entretenu) n'était pas lui-même faux en soi. (Ce qui, d'ailleurs, se passe de commentaires – on ne guérit que des bien-portants.)

Ce que Kant avait compris inconsciemment, en germe dans sa philosophie. Puisque toute philosophie complexifiante porte en elle la vérité au sein de l'erreur du discours de l'autre. Aussi est-il principal d'admettre cet axiome, sans quoi l'on rate ma pensée et (pire encore) l'on rate la philosophie de Kant, construite devant le phénomène d'émerveillement quant à la complexité du Réel qui, indifférente, donne aussi bien raison à l'un qu'à l'autre.

En fin de compte, Greta Thunberg est utile d'asséner ainsi des idioties alarmantes (en vérité lénifiantes).

Et il faut l'entendre afin de faire feu de tout bois, c'est à savoir s'armer de matière philosophique afin de ne pas refaire la même fructueuse erreur. Car c'est le destin des autres d'en faire, mais pas de ceux qui aspirent à la philosophie à quelque degré que ce soit (et cessons derechef la fausse modestie – nous sommes tous des philosophes, et ceux qui me lisent au pif ont probablement l'heur de l'être au même titre).

On ne peut qu'espérer que le monde entier le devienne. Une belle conjecture.

Rien ne garantit néanmoins que cela advienne. En tout cas, il faut voir l'utilité d'un tel événement qui ne dépend d'aucune mesure politique mais du symptôme, je veux dire le symptôme du Réel. Autrement dit à quel titre le Réel nous apparaît « réellement » au travers de la Réalité (le discours arrangeant que nous nous faisons du Réel).

Alors pourquoi ne l'admet-on pas ?

C'est un vrai sujet d'étonnement. Pourquoi cela advient-il comme ça et pas autrement ? Pourquoi chez moi la source d'un tel mystère ? Il faut insister ici sur la valeur des opposés.

En fait, les conditions de son propre discours a permis à Kant de bâtir une philosophie presque contradictoire, où la Réalité apparente n'était pas le Réel, où il y avait donc une manière de gros choc entre deux éléments de l'observation. Divisés ainsi, le Sujet et l'Objet ont été la cause d'un sacré remue-ménage. De sorte qu'en définitive, l'Objet est sujet à caution, et le Sujet est l'objet de divergences. Rien n'est en place et en s'effondrant un système remplace aussitôt un autre.

Prenez l'image du vélo à toute vitesse pour apercevoir le Réel : une mouvance qui a besoin de sa dynamique pour rester stable.

Voilà l'essence de la philosophie : une vélocité d'un dynamisme impliquant et la vitesse et la pesanteur. Car le dynamisme n'est pas le fluidisme, mais la vérité d'un seul corps de doctrine dont les principales parties sont l'esprit et la matière, par quoi vous déduisez la dualité du reste. Le Duel s'unifie vers l'Oméga d'un point innommable. Le secret de Kant : que le Duel s'enracine profondément dans toutes choses si bien que le paradoxe arrive. Quelle vraie philosophie en-dehors ?

La philosophie, en vérité, s'acclimate du Duel pour en produire un Un. On vit comme ça : qui ne sait que le mal a besoin du bien pour prendre de la vigueur, et inversement ? Et qu'en est-il de la Vie et de la Mort, mon Dieu, sinon que l'une vit au dépend de l'autre, et est l'autre aussi ?