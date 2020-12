Greta Thunberg ne sera pas une autre Jeanne d’Arc...

Invité sur RTL dans l'émission « On est presque en direct », Daniel Prévost avait traité les détracteurs de Greta Thunberg de "vieux cons".

Le comédien humoriste et écrivain avait précisé sa pensée...

« Tous ces gens qui sont profondément contre Greta Thunberg, je trouve qu'ils ont eu totalement tort. […] Ce sont des vieux cons ! »

« Elle a été tellement submergée de critiques alors que c'est totalement dérisoire. Les gens qui font ça sont des personnes qui ont plus de 40 ans. C'est de la jalousie » « Cette personne est franchement digne d'intérêt. C'est la seule personne historiquement avec Jeanne d'Arc qui s'est levée, elle était jeune également. Greta aura une postérité »

Incontestablement, Prévost en pince pour la jeune Suédoise, bien qu'il reconnaisse que les voix écoutées par la nouvelle pucelle ne sont pas tombées du ciel, mais d'organisations au moins autant écologiques que politiques.

Prévost voit dans la frêle jeune fille, le porte étendard de toute une jeunesse...

« J'aime beaucoup le principe de cette jeune personne. C'est tout à fait extraordinaire qu'une jeune personne se lève tout à coup, même si elle a une association derrière elle, elle fait se lever des gens aussi jeunes qu'elle »

Les férus d'Histoire savent déjà que le procès pour hérésie de la pucelle d'Orléans avait duré cinq mois et "fut entièrement consigné par écrit. Les paroles exacts de Jeanne d'Arc nous sont donc parvenues, ce qui en fait l'un des personnages les mieux connus du Moyen Âge."

D'ailleurs, certaines de ses paroles interrogent, par exemple lorsqu'elle "déclare à ses juges avoir reçu le pouvoir de prédire l'avenir, le don d'omniscience et celui de résurrection. Elle avance enfin l'idée de pouvoir enfanter toute seule en restant pucelle à la manière de la Vierge Marie".

Nous sommes là très loin d'une ressemblance avec Greta, même si la jeune fille est capable de prédire un apocalypse climatique effrayant et brûlant pour défendre la cause climatique en lettres majuscules comme GIEC !

Donc, la comparaison de la jeune autiste suédoise avec Jeanne d'Arc est osée. La Jeanne de notre roman national était en réalité selon différentes hypothèses, gravement atteinte par une pathologie mentale... Ou plus simplement une adolescente affabulatrice ?

Danièle Langloys, présidente de l’association Autisme France, déclare sur Le Monde que la jeune Suédoise :

"n’est même pas dans le champ du handicap ! Elle ne souffre pas d’une maladie mentale ou psychiatrique, c’est une adolescente comme une autre avec une particularité de fonctionnement. Elle n’est pas du tout choquante ou même troublante dans son comportement social, elle est un peu rigide, mais elle est très haute dans le spectre autistique [c’est-à-dire qu’elle n’a pas de troubles du développement intellectuel].

Certes, lorsque la critique se montre saine et pertinente, il n'y a aucune raison de traiter les critiqueurs de vieux cons. Par contre comparer Greta Thunberg à un "cyborg" comme l'avait fait Michel Onfray est indigne de quelqu'un qui se prétend philosophe.

Non, Greta Thunberg ne sera pas une autre Jeanne d'Arc venue du froid pour sauver le monde du réchauffement climatique. Qui parlera encore d'elle dans 600 ans ? Une chose est cependant certaine et heureusement pour elle, on n'envoie plus les sorcières au bûcher, car la petite Greta dérange pas mal de monde et pas seulement les climatosceptiques. Elle incarne cette petite voix à la fois entêtante et colérique qui accuse les politiques de ne pas aller assez vite vers la transition écologique. Pour les uns Greta serait d'extrême gauche donc anticapitaliste, pour d'autres seulement un instrument du Greenwashing. En tout cas, Greta ne laisse personne indifférent et un torrent d'insultes n'y changera rien.