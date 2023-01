GRèVE GéNéRALE : Les Riches Doivent Payer

Cette année 2023 pourrait bien être celle de l’effondrement. L’Agenda de destruction des services publics et de la démocratie sociale au profit du néo-féodalisme voulu par le Monarc se trouve aujourd’hui confronté à la réalité de la situation écologique et du dérèglement climatique : c’est la mort inéluctable du « En même temps » prôné par celui qui se prend pour un Roi-Philosophe – alors qu’il n’est qu’un apprenti-dictateur. Cette arnaque du capitalisme vert s’effondrera en même temps que l’on se rendra compte qu’il ne faudra pas seulement baisser la consommation mais bien aussi la production – avec tout ce que cela implique.

Quand les gens auront compris à quel point Macron les a trompés en se présentant comme le barrage au RN, ou à quel point le RN s’est foutu d’eux en se présentant comme le rempart au libéralisme, et encore à quel point la fausse gauche et la fausse écologie se sont perdus dans cette croissance verte du néo-libéralisme, alors peut-être ils se mettront vraiment en colère.

Car lorsqu’ils s’apercevront que malgré tous leurs efforts consentis tout ce qui faisait de notre pays un modèle social vanté partout dans le monde entier a été détruit, que l’argent récolté par l’Etat a été dépensé en subventions pour le privé qui s’en est gavé, et qu’en réponse aux revendications d’une simple indexation des salaires sur l’inflation le gouvernement préférera envoyer ses nouveaux blindés pour réprimer le peuple par la violence plutôt que d’augmenter les impôts des riches, alors il ne restera pour le peuple que la soumission, ou la lutte.

S’il choisit la lutte, alors cette lutte ne doit pas se faire dispersée mais unie. Il faut une seule et même revendication claire, avec des objectifs nets.

Pour moi, le mot d’ordre de cette lutte doit être simple : #LesRichesDoiventPayer

Pourquoi ce mot d’ordre ? Parce que comme le dit ici Frédéric Lordon, ,

« il n’y a pas d’alternative » : comme écologie et capitalisme ne sont pas compatibles, il faut que l’un des deux s’efface au profit de l’autre. En attendant, et même pour permettre ce changement majeur de société il faut que les gens puissent survivre sans se battre, et par conséquent que les riches partagent, car les pauvres n’ont plus rien à donner. Ils sont exsangues. Et quand les gens ont faim, ils finissent toujours par se révolter.

Les objectifs : Hausse du smic pour faire grimper tous les salaires. Suppression de la réforme de la retraite. Blocage des prix de l’énergie. Grand débat puis Convention Citoyenne sur le transport, le logement et l’alimentation pour l’écologie

Les Moyens : manifs pour se compter, puis grève générale. Avec transports gratuits, péages gratuits, cantines gratuites, les gens doivent être solidaires les uns des autres CONTRE le gouvernement Macron.

En réalité, cet effondrement pourrait être l’opportunité de refaire société autrement. De repartir sur de nouvelles bases solidaires et sobres, efficientes et propres. Et pour tous au lieu de pour quelques uns. Il nous faut lutter pour éviter ce que l’Aristocratie au pouvoir tente de mettre en place dans le cas du choix de la soumission : la décroissance subie jusqu’au servage pour des pauvres toujours plus nombreux, tandis que les Riches profitent.

Nous devons repenser la santé, l’éducation, les transports, la production et la consommation, l’échange, la monnaie, la justice, l’agriculture, tout est à refaire. C’est là que se trouve le positif. Sans doute l’effondrement sera massif et terrible mais si on ne se laisse pas embarquer dans la division et la haine, alors les perspectives pour nos jeunes sont infinies :





LES RICHES DOIVENT PAYER

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr