Grèves réforme des retraites - Macron coûte plus de 2 milliards d’euros à chaque Noël à l’économie française

Macron coûte plus de 2 milliards d'euros à chaque Noël à l'économie française.

Emmanuel Macron est comme un enfant qui confond les institutions de la république avec ses petites voitures et petits camions du temps ou il était gamin. Il se dit je vais faire ce que personne n'a fait, je vais mettre le petit camion sur le toit de la petite voiture, c'est forcément une bonne idée, puisque personne ne l'a jamais fait. Qui a dit à propos de Macron : « on a mis un gamin à l'Elysée, et on va le payer très cher », oui, plus de deux milliards au moins à chaque Noël, et ce n'est pas fini. Je vous laisse deviner. Le MEDEF n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, ils ont poussé et manipulé les médias pour faire élire Macron, maintenant ils sont confrontés à l'effet boomerang, avec des pertes de plusieurs centaines de millions dans la grande distribution et de l'industrie du luxe. Ce n'est pas les syndicats et les peuple français qui détruisent l'économie, c'est Macron et sa clique. En plus ce gouvernement fait une réforme des retraites, mais sans faire aucune étude d'impact, ce qui est pourtant obligatoire. Ce problème a été soulevé par deux ou trois invités à la télé, dont un syndicaliste, mais qui ne connaît aucune publicité.

Déclaration du 31 décembre d'Emmanuel Macron :

« Je prends ce soir devant vous l’engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. »

Je traduis : « Je prends ce soir devant vous l’engagement de consacrer toute mon énergie à tirer notre pays vers le bas pour le rendre plus faible, plus injuste, plus inhumain. »

Il y a ceux qui n'ont pas du tout regardé Macron, ceux qui l'ont regardé et décroché au bout de 3 minutes, et ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, et qui disent « il n'a rien dit du tout, ou rien d'intéressant ». C'était inutile de le regarder pour arriver à cette conclusion, « il a parlé pour ne rien dire », comme d'habitude. Il fait des annonces désastreuses à chaque fois avant les fêtes, c'est à croire qu'il le fait exprès. Cela fait deux Noël de rang qu'Emmanuel Macron fait perdre plus de deux milliards d'euros à l'économie française. Courage, il lui reste encore deux Noël pour finir d'éradiquer l'économie française avant l'élection de 2022, soir encore 4 milliards d'euros de pertes financières en plus.

Organisme Perte/jour Perte au 04/01/2020 Perte hôtellerie France ?? ME/jour 800 ME au 03 janvier Perte SNCF 20 ME/jour 700 ME Perte RATP 03 ME/jour 100 ME Air France 03 ME/jour 300 ME début 2019 Marine Marchande ?? ME/jour ??? ME Opéra de Paris 013 ME Perte Commerce -30 à 60% ??? ME Coût forces de l'ordre ?? ME/jour ??? ME

La grève à la SNCF avait déjà coûté 800 ME en 2018, pour 2019, le montant sera identique. Vendredi 3 mai 2019 Air France KLM avait révélé une perte opérationnelle de 303 millions d'euros pour le début de l'année 2019, soi 3,3 millions d'euros/jour. Pour la marine marchande nous ignorons tout des pertes financières au Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire, Marseille, etc... Il y a aussi les déploiements des forces de l'ordre, et les heures supplémentaires, mais là silence de la presse et du gouvernement. A mon avis si nous avions les comptes complets, nous serions plutôt plus près de 3 milliards par la faute de ce gouvernement jusqu'au boutiste.

Des commerçants plutôt inquiets se demandaient qu'est-ce qu'il allait nous sortir encore, et disaient qu'avec son intervention, il allait encore provoquer un durcissement des grèves. Bien vu, le 6 janvier les avocats et les pilotes entraient en grève. Ils refusent que Macron leur pique leur caisse de retraite, 2 milliards d'euros pour la première, et 5 milliards pour l'autre. Et ce n'est pas fini, puisque la banque de France, les raffineries de pétrole se mettent en grève, une belle pagaille à venir pour les automobilistes. En plus suite à une attaque des américains en Irak contre un convoi et la mort d'un général iranien, le prix du pétrole va encore augmenter. Pour rajouter du bordel au bordel, voilà que le 13 janvier 1200 médecins décident de présenter leur lettre démission à la ministre de la santé. Qui dit mieux. Ce gouvernement n'a qu'une volonté, piquer les milliards des caisses de retraite excédentaires, nous vider les poches, et pousser les français à vider leur épargne en faveur des assureurs et des banquiers, quoi de plus normal pour un ex-banquier.

Avec ce gouvernement nous nageons en pleine aberration. D'un côté les entreprises y compris l'état licencient ou veulent faire partir leurs employés dès 45 ans, et les seniors ne sont pas réembauchés, et de l'autre côté le gouvernement veut faire travailler les français jusqu'à 64 ans, du grand n'importe quoi. C'est totalement illogique, ces politiques se moquent des français. Il n'a qu'une volonté, casser le système de retraite pour satisfaire le MEDEF. Une majorité de français attend 2022 avec impatience pour procéder au dégagisme des macroniens, qui irons eux aussi pointer au chômage. Il n'est pas du tout certain que tous ceux qui ont soutenu Macron retrouve un emploi. Quand des macroniens(es) parlent des « fake news » c'est pour mieux dissimuler leurs propres incompétences et leurs mensonges afin de mieux manipuler les français. Ce pouvoir fait semblant de négocier avec les syndicats, il laisse pourrir la situation, multiplie les réunions pour faire traîner les choses, car il sait très bien que les français ne sont pas millionnaires, et ils seront obligés de reprendre le travail à un moment ou un autre. Il divise pour mieux régner, pour semer la zizanie entre ses opposants pour imposer ses décisions. Pour finir il risque de mener le pays vers la guerre civile. Comment reconnaître les pro-Macron lors des débats télévisés, c'est très simple :

- elles et ils sont tellement arrogants, qu'elles et ils coupent toujours la parole aux autres invités ;

- elles et ils mentent et manipulent l'information en permanence ;

- elles et ils utilisent toujours les mots « fake news » et « complotisme ».

Avec 16 ministres contraint à la démission pour des affaires de fraudes fiscales, de poursuites en justice, ou de conflits d'intérêts et autres, c'est sûrement le pire gouvernement que nous ayons eu, qui compte autant de démissions, et aussi le pire d'Europe. L'affaire du ministre Delevoye avec ses 13 conflits d'intérêts n'a pas du être sans conséquence. Le 9 janvier le Groupe d'Etats contre la Corruption (Greco) du Conseil de l'Europe basé à Strasbourg a mis en cause les « zones grises » de la France dans la lutte contre la corruption. Dans son dernier rapport de 71 pages, le GRECO a appelé Paris à lutter plus efficacement contre la corruption « au sein de l'exécutif ». « L'attente croissante des citoyens quant à l'exemplarité des membres de l'exécutif (...) est palpable en France ». C'est un sérieux tacle contre le pouvoir Macron, passé inaperçu sur les médias TV. Le Greco se satisfait de l'adoption d'un plan de détection des risques de la corruption « au sein des ministères ». Il recommande son extension « au cabinet du Président de la République (...), pas exempt de risques de corruption ». Les déclarations de patrimoine et d'intérêts du président de la République devraient aussi être « examinées à son entrée en fonction afin de désamorcer tout éventuel conflit d'intérêts ». Il est vrai que certains ministres ont encore échappé pour l'instant au radar médiatique. Le GRECO aurait-il des informations que les français ignorent, c'est plus que certains.

On ne sait combien de retraités quittent ce pays pour l'étranger chaque année, un sujet que la presse ne préfère censurer. Lors d'une manifestation, la presse donnait le chiffre de 20.000 manifestants à Marseille selon la préfecture de police, pendant que les syndicats annonçaient eux 200.000 manifestants. Entre un chiffre ridiculement bas et un chiffre très haut, où devons nous aller chercher la vérité avec ce foutoir gouvernemental et des médias qui sont aux ordres. Le 5 décembre, il y avait 806.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, et 1,5 million d'après la CGT.