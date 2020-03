Grippe, coronavirus, mesures drastiques et confinement : le chef et les veaux

Chaque jour, nous avons droit au décompte du nombre de personnes infectées et/ou tuées par le coronavirus. Avec un air catastrophé, le journaliste de service nous annonçait ainsi, le soir de la soirée électorale du 15 mars 2020, que le coronavirus infectait en France environ 5.400 personnes et avait fait quelque 127 morts. Effet garanti sur le bon peuple : la France a peur, comme disait Gicquel en d'autres temps.

Par simple curiosité, voyons ce qu'aurait donné, ces dernières années, un pareil décompte quotidien appliqué à une grippe classique telle que la France en connaît depuis des lustres.

Selon les chiffres dont on dispose, la grippe fait en moyenne chaque année 10.000 morts en France, et touche sans les tuer 2 à 6 millions de personnes. Retenons donc le chiffre de 4 millions de personnes touchées en moyenne par la grippe chaque année.

L'épidémie dure, selon les années, entre deux et quatre mois. Retenons donc le chiffre moyen de trois mois, soit 90 jours d'épidémie grippale.

Si l'on divise par 90 jours le nombre de 10.000 décès causés par la grippe chaque année, on obtient le chiffre de 111 morts par jour en moyenne pendant la période de l'épidémie. Avec évidemment des creux et des pics quotidiens tantôt bien en-deçà, tantôt bien au-delà de cette moyenne.

D'autre part, si l'on divise par 90 jours le nombre de 4 millions de personnes touchées par la grippe, on obtient le chiffre spectaculaire de 44.444 personnes touchées par jour en moyenne, avec là encore des creux et des pics quotidiens encore plus impressionnants.

Force est de constater que, jusqu'à présent, de pareils chiffres provoqués par une maladie revenant chaque année n'émouvaient pas plus que ça le gouvernement, la classe politique et les médias, et par conséquent la population.

Ces mêmes chiffres permettent d'envisager le potentiel d'effet psychologique des futurs chiffres du coronavirus que ne manqueront pas de nous annoncer, la mine sombre, les médias au cours des prochains jours et des prochaines semaines, justifiant par là toutes les décisions les plus liberticides et les plus désastreuses pour l'économie, avec leurs conséquences problématiques voire dramatiques pour des millions de travailleurs et de petits commerçants, et plus généralement pour l'économie du pays tout entier, sans parler de l'équilibre des comptes de l'Etat.

Sachant qu'aucune garantie que les diverses mesures, notamment de confinement total, soient, à terme, réellement efficaces pour éradiquer le coronavirus.

Au demeurant, si d'aventure le coronavirus devait disparaître comme ses prédécesseurs (H1N1, SRAS, etc.), nous conseillons donc aux médias de prendre l'habitude, dans les années à venir, d'annoncer jour après jour le nombre de personnes touchées et tuées par la grippe classique, pour semer l'inquiétude et justifier ainsi, chaque année, une paralysie de l'économie et un confinement de la population pendant plusieurs mois, histoire de bien nous rappeler qui est le chef et qui sont les veaux...