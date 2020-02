Griveaux le pluriel de grivois

Voilà, ça c'est le sujet qui mobilise les citoyens. Le sexe, les arabes, l'immigration ce sont des sujets porteur, avec lesquels l'on met la France en marche

La recherche de l'absolu obnubile les hommes. Il suffit de lire la bible, ce conte sociologique de la vie des hommes qui sortent du paléolithique et découvrent qu'ils sont nus et se couvrent le sexe d'une feuille. (eh oui il n'y avait pas encore des tisserands, ni de peaux tannées, ni de culotte qui ne sont apparues qu'au 19 siècle.)

Une image de la genèse qui en dit long sur les problèmes que nous posent le sexe au point qu'il faille le cacher, avec ce que l'on a sous la main.

Les Gravéttien 29 à 25 000 ans n'avaient pas peur du nu, en témoigne La Vénus de Dolní Věstonice, La Vénus de Willendorf et bien d'autres encore. Sans oublier toutes les œuvres, plus proche, de l'antiquité. Pour les Perses autour de – 500 avjc, ce n'est pas le sexe le plus honteux, mais de dire un mensonge et d’être endetté. Nous pouvons comprendre que la honte du sexe n'est que culturelle.

Les salafistes ont poussé cette image de la genèse au maximum en recouvrant la femme, objet de désirs permanents, de la tête au pied. Mais comme il est dit dans la bible celui qui fantasme sur d'autres femmes que la sienne commet déjà un péché d’adultère.

Que dire d'autre que nos ancêtres n'étaient pas des cons et avaient une vision bien claire de la psychologie humaine, et que le fantasme sur d'autres femmes imaginé par l'usure de la pratique conjugale pour la vie, et un élément de stabilité psychique pourvu de ne pas passer à l'acte pour certains, illégaux.

Ce malheureux Griveaux il a fait le délit du siècle, se masturber, quel drame cet acte inconnu des hommes et des femmes, vous parler d'une affaire, comme Clinton se faire faire une fellation, quelle ignominie, dans notre culture ce n'est pas une pratique en vigueur. L'on se moque vraiment de l'intelligence des citoyens. Que celui qui ne s'est pas fait sucer ou qui ne s'est pas masturbé lève la main.

Zut sommes-nous des manchots que personne n'a la main levée.

Voilà qui ne ferait pas le bonheur de Pierre Péchin qui disait « que les français dans la salle lèvent les mains, les arabes vous pouvez faire les poches . »

C'est tout ce que vaut cette histoire que l'on en rigole parce qu'un politique s'est fait piéger par des hurluberlus pour avoir été un naïf, comme s'il n'était pas connu des hommes politiques que leur vie privée est une corde à les faire danser.

La littérature en est pleine, vraie ou fausse. Allons donc savoir pourquoi la notoriété interdit les transgressions conjugales.

Les humbles devraient vivre dans le péché et les notables en seraient exemptés

Notre existence, particulièrement ceux qui ont une vie intense faite de rencontre, est propice à la tentation et c'est bien naturel. La famille et l'amour éternel sont des constructions culturelles stabilisatrices qui se MARIENT mal avec notre organisation psychique émotionnelle, et demande un constant effort d'attachement.

Est-on à blâmer en cas de manquement, certainement pas, il n'y a que les NEVROSES que cela choque, en dehors de la réaction des membres du couple qui sont concernés et à qui il appartient de se pencher sur la question.

Quand j'entends les commentaires j'ai l'impression d'être en face d'attardés mentaux.

La famille avait trois fonctions, distribuer l'héritage, assurer l'autonomie économique aux femmes et protéger par la fidélité des MST et de la consanguinité.

Cette vision s'est perdue de vue dans le temps, et l'histoire de Roméo et Juliette est là pour nous rappeler que l'amour avait peu de place dans l'Union.

Les temps ont changé, la sexualité s'est banalisée au grand jour. Si elle implique une certaine retenue et une pratique de l'intimité, il n'en demeure pas moins que la peur de la sexualité est une tare de taille, la peur de la vision d'un sexe encore plus. Il ne s'agit pas d'aller s’exhiber ou faire du voyeurisme, mais de ne pas crier au scandale quand l'on voit un sexe. Cet attribue que l'on porte avec soi et qui nous dit qui nous plaît, ou avec qui l'on baiserait bien, et dont l'on se sert tous les jours.

Avons-nous honte de nos mains dont l'on se sert tous les jours

Je me souviens de cette remarque d'une femme à qui j'ai entendu dire « celui là je me le ferais bien et je ne le ferais pas payer. »

Ce qui est nocif dans la vie c'est l'intention avec laquelle l'on fait les choses. Le désir sexuel est ce qu'il y a de plus banal,même s'il est à risque. Et l'intolérance que les « notables » y soient soumis relève de l'esprit malveillant, et non de la recherche de l'exemplarité.

Nous élisons pas des hommes politiques parce que ils baisent bien. De savoir s'ils font cela sur la machine à laver ne nous concerne pas autrement qu'avec un sourire amusé et non pour faire la une de la presse people.

Par contre que les puissants se pensent autorisés d'abuser de leur pouvoir sexuellement, reste une problème parmi d'autres liés au pouvoir.

Pour Griveaux cela aurait du donner lieu à une grivoiserie tout au plus.

Une instruction est ouverte pour donner le change.

Je ne vois pas en quoi le poste politique de Griveaux aurait justifié un traquenard, quand à la destinataire de la vidéo, elle en fait ce qu'elle veut, c'est sa vie privée.

Reste à savoir si son compagnon l'a diffusée sans son accord, et je ne vois pas bien quelle difficulté cela représente. Il n'est en rien responsable de la reprise par tous les malveillants névrosés qui l'on fait circuler sur le net.

La rumeur avait cet avantage, c'est qu'il n'y avait pas de support vidéo.