Grotesque !

Cette rentrée 2018 nous offre un spectacle insolite ; il semble que l'état de grâce du petit prince-dieu-roi ''venu de nulle part'' tel qu'il aime à se définir, soit terminé bel et bien. L'affaire Benalla s'envenime ; Ce funeste 1er mai 2018 Alexandre, le garde du corps zélé fut privé de Macron Emmanuel ; fuité en Australie pour l'occase, à Sydney ; le point géographique le plus éloigné de France possible ou presque, des fois que...

Le sbire vindicatif frustré se livra ce jour-là à des exactions violentes sur plusieurs manifestants innocents, les rouant allègrement de coups. Exactions filmées et diffusées à tout va depuis. Suite à son audition par la gendarmerie, de nombreuses particularités scabreuses apparurent, sur son statut et ses qualifications réelles entre autre, suffisantes en tout cas pour déclencher le plus gros Scandale depuis l'avènement baroque de Kinousavon.

Depuis le départ d'Hulot qui quoiqu'on en dise, malgré son bilan-carbone perso-écologiquement moyen, vu la cylindrée et les chevaux de ses nombreux véhicules, a fini par se lasser du job humiliant ; on dirait que les langues se délient et le comportement de macron-laudateurs parmi les plus coriaces bifurque à 180°.

La presse, jusque-là ébahie du prestige de l'auteur du casse du siècle, selon béèfm, louangeant 24/24 le super-héros tounouvo, de Pariss-Match à Libération en passant par le Monde, commence à rectifier le tir et tire ; parfois à boulet rouge sur celui qu'elle encensa non-stop depuis -beaucoup- trop longtemps. La ministre des sports s'est également enfuie...

Dans la foulée danny le rouge, ex-révolutionnaire devenu député européen couleur endive, courtisé à l'arrache pour remplacer Hulot a refusé une place de ministre (!), l'économiste (surdoué) de macron s'y mit aussi, conseillant au dieu-vivant de ''se calmer et de dialoguer''.

Gérard Coulons, le ministre de l'intérieur en marche ; critiqua dans une conférence de presse le ''manque d'humilité de l'exécutif'', il faut croire qu'en l'an 18 du II-ème millénaire après J-C, ici, les ministres ne font plus partie de l'exécutif ?

Même la crème des journalistes mainstream s'y mirent, face à la tournure hallucinante des évènements ; face effarée ils prirent. Et ouvrirent en vrac l'oeil rond-interrogatif du pigeon pigeonné. Avec l'expression oblique du mainstream-collabo dépité.

La mine grotesque du tv-larbin enfumeur sonné par le réel-cruel. La laideur infinie de la Scarlette Sha Bot experte-esbroufeuse, trolle assumée ne sachant plus très bien sur quel pied danser avant le politoc-passage de plat (avarié). Next. Suck or not suck ?

Et surtout : suck le bon…

L'horreur est humaine, voir Christ-Off Barre-Biais ; défenseur systématique de l'insane au pouvoir, ahuri d'impuissance devant l'inanité de sa propagande quotidienne qui tombe à plat être obligé de hurler avec les loups contre sa volonté, est assez jouissif. Les mimiques révélatrices dues aux fils qui se touchent entre les neurones de l'homme à l'écharpe vermillon douteux trahissent malgré lui sa veulerie au carré & c'est drôle.

On Bfm on crut déjà arrivée la réélection de Trump, à voir les figures ensevelies.

Et Stéphane Bern, le gentil chroniqueur des princes et des rois, lors du mariage du dernier apprenti-monarque britannique, sans doute emporté par le faste, le glamour et les toilettes technicolorées des jet-setteurs hi-end, les plumes à bibis kitschissimes, les pompes sur-mesure en croco ruskoff conseilla même à Macron (d'essayer) de faire comme (like en anglois) Harry and Meghan :

Le Zitrone new-age, chroniqueur conceptuel-gbt compatible ; fasciné par l'évènement rosbif-planétaire à nombre de vues tv-web stratosphérique -plusieurs milliards de Windsor hébétés scotchés à l'écran- discourut long temps on France-télévision, & suggéra in live à Macron emballé de faire fabriquer des goodies à son effigie ; histoire de booster sa popularité légendaire ; les goodies, c'est les mugs imprimés avec la tête des souverains ou des stars dessus ; les tshirts, les figurines, les décalcomanies à souder au frigo.

Stefy s'est un peu emballé sur le coup.

Car le couple Harry/Meghan est nettement plus glam que celui qui squatte aujourd'hui l'Élysée. Et paradoxalement beaucoup moins cher, le mug Royal-Wedding tourne autour de 12 euros en moyenne chez Redbubble. Vous me direz qu'en terme de volume de vente on est pas dans la même catégorie, et le dieu en solde qui hante l'élysée n'était pas invité au bal...

Vous-vous voyez avaler votre café au réveil avec une tasse à tête-de-macron ?

Sans compter celle de la première dame la mieux payée du monde occidental dit civilisé et ses 40 smics mensuels, d'argent public ? Ou mieux, vous endormir dans une housse de couette comme celle-ci (si-si-ça-existe) - (tait ?) :

Parallèle ; Stef aurait accepté une mission bénévole consistant en une tombola, un loto saugrenu destiné à renflouer les frenchies chefs-d'oeuvres en péril, apparemment privés par la rem des subsides traditionnels.

Une sorte de télé-thon pour gogo nationaliste qui veut sauver le pays et les meubles.

Vu que jupiter vend l'Hexagone à la découpe, il vaudrait mieux demander aux ricains, aux chinois, italiens, qataris et autres russes riches de rénover l'ex-patrimoine Gaulois ; éparpillé façon puzzle, en multi-propriété. France désarticulée grâce Akinousavon.

Mais un sans-dent intrépide, un rien super-chanceux a palpé 13 millions de Cash au grattage, tout le monde est content.

Resta ; savoir où le blé excédentaire des mougeons téméraires est (option) stocké.

Et, si les monuments périlleux seront au moins replâtrés avant la chute inéluctable de macron.gouv.fr. Ou s'il servira à monter une milice de bénallas suffisante pour protéger Ju-dépit'air en cas de malheur ou de révolte assumée des riens exsangués ou même de la police (la vraie) et de l'armée.

Passkon diré kessa chefo vegra pour le fèch*

Même ''Libération'', ''le Monde'' et autres torchons first on Google-Actu osent critiquer la majesté dans l'ornière.

*parce qu'on dirait que ça commence à chauffer pour le chef.

ET voilà qu'une affaire dans l'affaire surgit comme un ressort !

Car entre-temps ; les goodies greco-déiques ont étés fabriqués ; des t-shirts, des sacs à main pour copier la first lady à la plage, des mugs ; oui vous savez les grosses tasses à anse décorées de pères noëls, de signe du zodiaque, de maxime à crétins…

Et pour le lancement de la marque Elysée-Boutique-Officielle, on a mis le paquet ; des mugs en boîte de luxe, lettres dorées, tête de dieu-vivant dessus et estampillés Porcelaine de Limoges…

29,90 Euros le Mug (modèle Pognon de Dingue), plus 9 Euros de port (ils doivent peser lourd)

Total : 38,90 Euros la tasse ! presque quatre fois plus que le modeste Harry Meghan Mug à 12 euros !

Certains racontent que les pauvres (fous) qui investiraient dans ces terrifiants goodies auront une réduc de 12 %, à vérifier…

Mais voilà qu'aux dernières nouvelles, après que les limougeauds porcelainiers aient été contactés, il apparaît qu'aucun n'a confectionné le lot de chez ''Mug France'' en vente à l'élysée !

En clair, ces mugs sont des faux, des contrefaçons grossières !

Donc la présidence française vend des objets suspects, c'est un peu comme si la Banque de France émettait de la fausse monnaie ! Si Trump avait fait pareil vous imaginez… Vous me direz qu'aujourd'hui, vu que Trump est multi-milliardaire avec entre autres babioles une demi-douzaine de tours à Manhattan, il n'a nullement besoin d'escroquer le ricain moyen, lui, car c'est bien de ça qu'il s'agit ; Macron & ses sbires sont bien des escrocs, des faussaires et là c'est en dur et vérifiable. L'amende pour contrefaçon s'élève à 37500 Euros en général et sûrement plus pour les Riens.

Et le comble c'est qu'il paraît qu'en plus de ses nombreuses attributions 'officielles' ; bagagiste, garde du corps, chargé de mission, responsable relations publiques avec l'assemblée nationale, lieutenant-colonel (?) de gendarmerie et plus si affinité… C'est encore Benalla Alexandre le responsable de l'échoppe officielle en ligne et physique de l'élysée…

Parfois, on se demande où les mainstream-scénaristes vont chercher tout ça ?

Koi ?

Y a pas de scénario mario, pas de story-telling dans le pudding ?

Bon, c'est peut être le hasard remarque, il paraît qu'il fait bien les choses, le hazar...

Ou alors un complot se tramerait, un vrai !

Castaner accuse bien les sénateurs de comploter pour ''faire tomber le président '' alors…

On se demande quand même quel risque majeur l'audition d'une petite frappe fait courir au pouvoir pour qu'un tel cordon in-sanitaire soit déployé autour d'elle… Car après avoir timidement oser critiquer celui qui assume les dérapages de son spadassin avec ''le seul responsable c'est MOA, qu'ils viennent me chercher (!) langage plus proche de celui d'un chef de bande que d'un président de la république, incompatible avec la fonction diront d'aucuns, un peu comme le 'casse toi pov'con' de sarko, en plus bravache ; tous les godillots sont montés au créneau pour défendre Chouchou Benalla !

Soyons fous ; et si le fait d'accuser Benalla, en plus du reste ; violences, soustractions de pièces du dossier etc, d'avoir organisé à lui tout seul l'arnaque du mug en plastoc refrappé porcelaine de Limoges était une façon élégante de shunter l'ensemble du #MacronGate ?

Vu sous cet angle, Benalla ce serait finalement une sorte d'einstein-vigile-surdoué, y compris dans le web-marketing, le design, la grivellerie online, la contrefaçon officielle, le public-relation au corps à corps, au tonfa…

Alors on lui pardonnerait à la chrétien ?

On ferait comme s'il avait voulu bien faire, sauver son maître de la ruine en inventant le stratagème génial du mug made in taiwan limogé, relookélysée-premium. Risquer son honneur et même sa vie pour défendre celui qui l'a placé si haut dans son estime qu'il lui aurait filé le double des clefs de l'Elysée et de sa résidence privée, plus tous les pass-vip… C'est si beau qu'on en pleurerait presque.

D'ailleurs le malheureux Benalla a déjà déménagé pour cause de menaces de mort, vous vous rendez compte ? Le pôvre ! Plus de travail plus d'argent plus de maison, il faudra qu'il songe à traverser la rue accompagné de macron histoire que celui-ci lui trouve un taf dans le jardinage ou l'hôtellerie, ainsi qu'il s'en est vanté récemment auprès de jeunes inactifs. Encore que j'ai du mal à imaginer que ces rencontres spontanées, ces bains de foule soient autre chose que des opérations de com destinées à distiller l'idéologie qui voudrait que tu dois accepter n'importe quel taf à n'importe quel prix, d'ailleurs tout le monde en parle…

En vrai, si l'envie prenait Macron d'aller palabrer avec des jeunes de banlieue sans sa horde de bénallas armés jusque aux dents, dans le meilleur des cas il rentrerait en slip avec quelques ecchymoses et au pire...

En tout cas les choses étant ce qu'elles sont, et non ce qu'on voudrait qu'elles soient ou fussent ou même deviennent ; chapo Benalla !

j'espère qu'aucun sniper ou tueur à gage, képlan du haut des remparts façon Lino Ventura dans l'Emmerdeur ne lui logera une bastos entre les deux yeux avant le procès. Qu'il ne se suicidera pas en prison, ou qu'un skripal mal intentionné ne lui parfumât, ne lui aromatisât de mort au rat son dernier couscous, ce serait dommage.

Septembre 2018

Piere Chalory