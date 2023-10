Guerre au Proche-Orient : deux fanatismes qui s’affrontent...

@Fergus

oui vous etes comme le ploblier favorable a une fuite d’eau un peu moins importante alors que l’immeuble est plein de flotte pret à s’effondrer

C’est la situation de ce pays

La seule solution qui reste pour le sauver comme Charles Martel,

remigration incitée ou forcée ,

voila les choix désormais qu’ils restent a force d’avoir laissé pourrir la situation..



Heureusement et soyons positif celza n’aura peut etre meme pas besoin d’avoir lieu

cela se décantera tout seul lors de la future guerre civile ou militaire qui ne manquera pas dese produire,

les cafards et les rats qui n’ont pas de Biotop

(définition de votre gourou idéologique qui a forgé votre base de pensée)



Ferons donc enfin un bonne partie déja comme en en Ukraine ou pareil il y en avais palanquée au moment ou cela s’est gâté ..

miraculeusement ces gus se sont tous rappellés que l’Ukraine n’etais pas du tout leur pays (de coeur) et tous se sonts barrés laissant les Ukrainiens avec la conscription se faire eux massacrer devoir aller au combat à leur place car les ukrainiens comme les francai pas de mulytiples nationalités n’ayant ou n’aura pas le choix ...



Vous avez un cerveau, enfin le supose... je sais vous allez me dire

« oui tout ca n’est pas possible »

Ou une betise du genre pur échapper telle une pirouette triple salto a la reponse à la questiuon qui forcément va vous déranger



Vu que le camp du bien biaise toujours et n’est jamais franc du collier



Alors supposons pour l’exemple la le conflit avec Israel s’aggrave les Ricains s’en melent , Israel ca s’aggrave et bref on se retrouve en plein conflit nous ussi accird d’otan et tout le patacaisse habituel qui ne peut pas arriver mais qui ...arrive

Un severe hein pas une petite guerrilla de quartier racialiste ou les gus crament tout, un vrai conflit



Vous pensez quoi vous ? dans ces deux options



Que les gus vont choisir entre leur bout de plastoc nommé carte d’identité ou de séjour (dont ils se torchent autant ici que les memes la bas en ukraine avant l’invasion de la russie et moi avec leur coran pour situer l’échelle)

Ou l’oumma et le lien des « musulmans »



A votre humble avis ? moi je sais (d’ou la partie ci dessus de mon post)

et vous ?



Bien sur vous ne repondrez pas car vous etes un des nombreux artisants responsable de la future situation dans laquelle nous allons tous errer sans en avoir le choix si les choses dégenerent la bas, ne me souviens que trop de vos propos délirants concernant vos définitions du racisme et de la xénophobie



Pouvez vous donc regarder tous vos compatriotes ce jour et leur expliquer que ce que vous expliques ici dans les éventualités est de l’ordre d’un impossible délirant , du cas psychiatrique peut etre ou de la folie furieuse (lol)

Osez voir ^^



N’oubliez pas que j’ai bcp de memoire et moi je n’ai pas une « belle soeurn chercheuse » qui ne me dis pas que se vacciner protege de la transmission, et des formes graves... et que ne passe pas moi annoner les sonnetes pré machées pré chiées les memes un peu qu’on sert aux moustoufs pour les envoyer se faire trouer la peu l(histoire des 70 vierges ou du paradis ici pour les deumerés manipulables a qui mieu mieu va t’en guerre tres souvent



Rappellez nous « QUI » c’est plus que vautré dans ses petites certitudes au doigt mouillé dans ses postures d’autoritarisme si mal placé,

vous ou moi ? (et d’autres qui vous prévenaient aussi)

Comme le bordel je sus quazi sur d’etre encore cette fois hélas juste un peu en avance sur le futur que vous ne percevez pas, rien de plus

Donc terminé l’ouverture du robinet, on ferme tout et meme l(’inverse désormais

on éponge et on joue de la serpillere poour sortir l’eau non désirés du batiment !!

tous ceci a cause des conneries de certains ...

avant qu’il ne soit trop tard cad que ce soit tout l’immeuble pourri et mité quie l’immeuble s’é’éffondre avec toujours le grand nombre de victimes générées par l’innaction et l’atttentisme



Decidément vous etes toujours en retard vous...

sur les bilans et constats et actions un prendre

vous devriez faire de la politique ou etre politicien , c’est dans vos compétance pensez ...détecte souvent assez bien les talents cachés (lol)