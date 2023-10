Guerre d’extermination à Gaza

Les visages déformés, le linge blanc tâché de sang dans lequel les enfants sont enveloppés, les crânes fracassés, les chairs transpercées, les corps déchiquetés, les cadavres noirs et gonflés dispersés à travers des rues désertées et à côté de leurs mères mortes, des enfants affamés et abandonnés, voilà quelques aspects des tueries collectives que l'Etat d'Israël continue à comettre à Gaza totalement assiégée.

Le nombre élevé de victimes dont une partie non négligeable de femmes et d’enfants, les blessés, les mutilés à vie, les armes utilisées, le bombardement d'hôpitaux, les destructions de maisons, d’immeubles et autres infrastructures nécessaires à la vie, le degré de brutalité et de cruauté atteint, le tout avec l’aide des Etats-Unis, de l’Union Européenne et de la plupart des régimes arabes, est très inquiétant pour l’avenir de la région. La facilité avec laquelle les dirigeants de ce monde, à quelques exceptions près, acceptent de se soumettre totalement et aveuglément à l’Etat d’Israël constitue en soi un véritable danger pour le monde.

Les massacres des palestiniens ne datent pas d'aujourd'hui. L’histoire de l'Etat d'Israël est chargée de crimes que l’on peut cacher, mais que personne ne peut nier. Mais cet aspect de l'histoire est escamoté et occulté. L'histoire d'Israël apparaît alors "comme une épopée menée de bout en bout par la volonté irréductible d'un "peuple" tout entier mobilisé pour mettre un terme à sa "dispersion" qui aura duré deux mille ans" (1).

Tous les grands dirigeants du sionisme (Herzl, Weizmann, Ben Gourion, Jabotinsky etc.) malgré leurs divergences sur les moyens, avaient le même but final : faire de toute la Palestine l’Etat du "peuple juif". Le sionisme politique, depuis sa fondation au congrès de Bâle en 1897, porte en lui les germes de la négation des palestiniens. "Une terre sans peuple pour un peuple sans terre" dit le slogan sioniste. Le Grand Israël est incompatible avec l’existence même du peuple palestinien : il constitue l’obstacle vivant à la réalisation de ce grand rêve. Il faut donc l’exterminer ou tout du moins le chasser loin de sa terre, la Palestine. "Expulsez-les" disait déjà Ben Gourion en 1948 en parlant de ces mêmes palestiniens.

La grande Bretagne et le sionisme politique ont enfanté un monstre qui a grandi sous l'aile protectrice des Etats-Unis et de l'Union européenne et menace la paix dans le monde.

Aucun enseignement digne de ce nom n’a été tiré du passé. Aucune leçon n’a été retenue du présent. A force de mépriser les leçons de l’histoire, on risque de reproduire d’autres tragédies peut-être plus violentes et plus sanglantes encore.

Mohamed Belaali

(1) Cité par Lotfallah Soliman dans "Pour une histoire profane de la Palestine". La Découverte, p. 6.