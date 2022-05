Guerre en Palestine et sanctions des pays occidentaux contre Israël

Après l'invasion militaire et l'occupation des terres palestiniennes, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Union Européenne, le Canda, le Japon, l'Australie etc. se déchaînent en ce moment contre Israël.

En réaction à cette invasion, les pays occidentaux ont promis aux palestiniens de mettre immédiatement un terme au soutien financier, militaire et politique à l'Etat hébreux.

Le mépris et l'arrogance de cet Etat pour les résolutions des Nations Unies ne seront désormais plus tolérés.

Les réfugiés palestiniens qui fuient l'occupation ont reçu un immense élan de solidarité et sont accueillis à bras ouverts par tous les pays voisins et même par l'Europe.

"Stand up for Palestine", une campagne mondiale de collecte de fonds sur les réseaux sociaux réunira les grandes stars internationales pour soutenir les efforts humanitaires en faveur des palestiniens.

Des sanctions sont adoptées dans tous les domaines y compris dans le sport. Israël est déjà exclu du système financier international SWIFT. Les avoirs étrangers de la Banque Centrale israélienne sont gelés. Des centaines de marques et enseignes occidentales ont quitté Israël. D'autres mesures encore plus radicales sont en préparation.

Plusieurs pays ont annoncé l'expulsion d'ambassadeurs et diplomates de l'Etat hébreux. Des biens mobiliers et immobiliers des riches israéliens sont gelés à travers le monde. Des œuvres d'art des musées israéliens sont saisies en Finlande. Les espaces aériens sont fermés aux compagnies et aux avions israéliens.

Joe Biden, Boris Johnson, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Emmanuel Macron ... ont appelé à boycotter les exportations israéliennes tant qu'Israël ne se retire pas des territoires occupés.

La communauté internationale condamne dans les termes les plus forts les atrocités commises par les forces armées israéliennes dans plusieurs villes palestiniennes occupées. Israël est accusé de crimes de guerre contre le peuple palestinien. Le président américain exige un "procès de guerre". La Cour pénale internationale a ouvert une enquête et la Cour internationale de justice a ordonné l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza. Désormais les attaques contre les centres de presse, les hôpitaux et le personnel soignant à Gaza ne seront dorénavant plus considérées comme des erreurs ou des dommages collatéraux. L'utilisation du phosphore blanc, de l'Uranium Appauvri et des bombes à fragmentation contre les civils palestiniens et toutes les armes prohibées par les conventions internationales est interdite. Les Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN, dans un communiqué publié par tous les médias occidentaux, ont exigé d'Israël la levée immédiate du blocus militaire contre Gaza.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Union Européenne, le Canada, le Japon, l'Australie etc. sont déterminés à imposer ces mesures afin que les deux peuples, palestinien et israélien, puissent vivre ensemble en paix comme ils l'ont déjà prouvé durant leur histoire commune. Car cette région du monde, comme disait le poète Mahmoud Darwish, souffre depuis très longtemps "d’un mal incurable qui s’appelle l’espoir. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d’amour et de paix".

Mohamed Belaali

