Guerre en Syrie : à qui profite ..... et qui paie ?

Osons, ne serait-ce que seulement pour un instant et très cyniquement, oublier les immenses tragédies humaines que toute guerre occasionne et bornons nous à une « analyse comptable » au niveau France.

Chaque missile MdCN coute environs 90 millions d’euros et puisque, pour l’instant, la France n’en a lancé que 12 en Syrie cela a couté seulement 1.080 millions ; l’armée doit maintenant réintégrer son stock de missiles avec une aggravation correspondante du déficit public et, puisque les contribuables français qui paient l’Impôt sur le Revenu (IR) sont 20 millions, la charge pour chacun se limite à la modeste somme de 54 €.

Multipliez ces 54 € par au moins 100 et vous aurez le montant qui a été silencieusement et subrepticement soustrait de nos poches pour bombarder Kadhafi ... sans que cela nous ait permis pour autant de mettre la main sur le pétrole de Bengazi que l’on convoitait sans l’avouer ... et sans compter les milliers de morts occasionnés par les bombes et la guerre civile qui a suivi et dure encore ! Mais n’avions-nous pas affirmé que l’on voulait apporter démocratie et paix en éliminant le « méchant » Kadhafi, origine de tous les maux libyens ?

Par ailleurs il faut bien admettre que cela a bien profité à l’industrie de l’armement qui, entre autres, assure beaucoup de places de travail et un excédent précieux dans notre balance de paiements grâce à l’export colossal vers les Pays arabes et africains.

Mais il « semblerait » que Kadhafi ait refusé de payer les bombes que nous lui avons lancées ... et que ce serait donc le contribuable français qui ait payé entièrement la note !

Voilà donc, en définitive, que même le citoyen cynique et matérialiste qui se fiche des malheurs des « non français » (arabes ou pas) a lui aussi payé de sa poche ... sans en avoir réellement conscience !

Et nous voudrions répéter à l’infini cette aberration sous prétexte de contribuer à « apporter démocratie et paix » en Égypte (contre le méchant Al Sisi), Maroc etc. ... mais jamais et encore jamais de la vie en Arabie Saoudite car la théocratie locale est bel et bien despotique et intégraliste ... mais achète et paye rubis sur l’ongle les Rafales et missiles français avec lesquels elle bombarde le Yémen ?