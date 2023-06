Guerre en Ukraine : des champs infestés de mines russes...

Bonjour @Rosemar

"En Ukraine, lorsque les Russes reculent, ils laissent derrière eux des mines. Les agriculteurs doivent lutter contre ce fléau afin de reprendre leurs activités.«

De fait, mais la situation est exactement la même quand c’est au tour de l’armée ukrainienne de reculer : c’est malheureusement la guerre, et plus le bloc atlantico-occidental et l’€urocratie, en bon caniche de Washington, se plaît à l’alimenter en armes et munitions avec nos contributions, plus le sang et les larmes continueront de vainement couler !



»Cette région de l’Ukraine était le grenier à blé du pays et une importante partie de cette production était exportée : de nombreux pays sont désormais menacés de crises alimentaires."

Vrai, mais FranceTVinfo omet bien évidemment de vous informer qu’afin d’éviter une crise alimentaire aux pays les plus pauvres, l’Ukraine, la Turquie, la Russie et l’ONU ont dans le cadre du Programme Alimentaire Mondial signé le 22 juillet 2022 un accord céréalier ouvrant le passage en mer noire aux navires chargés de céréales ou d’engrais arrivant ou partant d’Odessa.

FranceTVinfo omet surtout fort soigneusement de vous informer que dans la pratique, il n’y a pas de petits profits et que la guerre a toujours constitué une excellente opportunité pour les affaires : 3% de la production céréalière ukrainienne ont été effectivement exportés vers l’Afrique, le reste ayant - vu l’opportune suppression des taxes €uropéennes à l’importation appliquées aux céréales ukrainiennes - essentiellement servi à alimenter le marché €uropéen en cassant les cours et les prix payés aux producteurs de céréales polonaises, tchèques, slovaques, roumaines, hongroises, ... et en fournissant à prix cassés les élevages de porcs espagnols en céréales.





Portez-vous bien, en vous présentant mes respectueuses salutations !